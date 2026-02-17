Crimen y Justicia

Salió a los corsos y no regresó: la encontraron calcinada y desmembrada detrás de un cementerio

Ocurrió en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Por el crimen de la mujer de 65 años, hay un detenido

Retrato de Ramona Emilia Medina, la mujer asesinada en Santiago del Estero

Ramona Emilia Medina, una mujer de 65 años, fue hallada desmembrada y parcialmente calcinada en un predio ubicado detrás de un cementerio de la localidad de Las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. La Justicia investiga un femicidio y hay un hombre de 38 años detenido.

Según medios locales, el hallazgo del cadáver se produjo tras una intensa búsqueda desplegada desde el domingo, cuando su familia denunció la desaparición. Según dijeron, la mujer había salido de su vivienda para asistir a los corsos de la ciudad y no regresó.

A partir de ahí, la Policía difundió su fotografía y solicitó colaboración de los vecinos, mientras que la división Búsqueda de Personas intensificó los operativos en la zona junto a personal de la Comisaría 50.

De acuerdo con el diario El Liberal, la búsqueda tomó un giro decisivo cuando un remisero denunció a la Policía que, al acudir a una vivienda ubicada en calles San Martín e Italia del barrio Herrera El Alto, observó a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre intentando incorporarla.

Al ver la situación, el conductor desistió del viaje, porque pensó que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol. Ante la sospecha de que podría tratarse de la mujer desaparecida, el fiscal Gustavo Montenegro pidió un allanamiento de urgencia en la casa.

Allí, los efectivos de la Policía detuvieron a un hombre de 38 años identificado con las iniciales de L.R.B y secuestraron dos teléfonos celulares. Uno de ellos sería propiedad de Ramona.

Tras ser llevado a sede policial, el sospechoso finalmente habría confesado el crimen y hasta brindó indicaciones de dónde estaba el cuerpo. Finalmente, este lunes, los efectivos policiales localizaron el cuerpo de Medina en un campo adyacente al cementerio, envuelto en una frazada y con signos de incineración.

Según fuentes policiales consultadas por el medio, al cadáver le faltaban el torso, los brazos y el cráneo, aunque resta determinar si la destrucción se debió al fuego o al accionar de animales carroñeros de la zona.

Los peritos trabajan para establecer el momento y las circunstancias exactas del fallecimiento. Buscan determinar si Medina fue asesinada en las inmediaciones del cementerio o si el cuerpo fue trasladado hasta allí posteriormente.

Además, se espera aún el resultado de la autopsia, que deberá esclarecer si la víctima fue incinerada tras ser asesinada o mientras aún estaba con vida. Además, deberán establecer si L.R.B. actuó solo o contó con la colaboración de terceros.

La investigación quedó bajo la supervisión del juez de Control y Garantías, Diego Vittar, que continuará con nuevos procedimientos y el análisis de los elementos secuestrados.

Ataque a una mujer en Santiago del Estero

Una mujer de 47 años fue víctima de un violento asalto en la provincia de Santiago del Estero, cuando un hombre la golpeó para robarle una cartera con joyas valuadas en 700 mil pesos. El agresor resultó ser su propio cuñado.

El hecho ocurrió el pasado 3 de febrero, alrededor de las 23:30, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo. Según informaron medios locales, la mujer fue interceptada en la esquina de Núñez del Prado y Absalón Rojas, en el barrio San Martín.

De acuerdo con el relato de la víctima, el atacante le dio golpes en el abdomen, la arrojó al suelo y aprovechó la situación para sustraerle la cartera. En su interior llevaba anillos, aros, pulseras y cadenas, cuyo valor fue estimado en 700 mil pesos.

Tras el ataque, la mujer regresó a su domicilio y radicó la denuncia, instancia en la que identificó al agresor como su cuñado.

La causa quedó a cargo del fiscal Rafael Zanni, quien ordenó las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho y recuperar las joyas.

Temas Relacionados

Ramona Emilia MedinaTermas de Río HondoSantiago del EsteroFemicidiosHomicidiosÚltimas noticias

