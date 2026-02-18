Crimen y Justicia

El duro relato de la hija de la mujer calcinada y desmembrada: “Nunca imaginé enterarme por redes sociales”

Ramona Medina salió de su casa para ir al corso en Santiago del Estero y no regresó. Por el crimen hay un detenido de 38 años. La familia no lo conocía aunque sí sabían que tenían un vínculo

Ramona Emilia Medina, la mujer
Ramona Emilia Medina, la mujer asesinada en Santiago del Estero

Tras el hallazgo de los restos calcinados y desmembrados en un cementerio de Santiago del Estero de Ramona Emilia Medina, su hija contó cómo se enteraron del crimen. “Nunca imaginé enterarme por redes sociales que a mi madre la habían descuartizado”, expresó con profundo dolor Edith, en una entrevista televisiva.

La mujer de 65 años había salido de su vivienda para asistir a los corsos en la ciudad de Termas de Río Hondo, pero nunca regresó, por lo que la familia realizó la denuncia el domingo ante la Policía. Sobre este dato, la hija agregó que la última vez que la vio fue el sábado por la noche y entre sus planes estaba encontrarse con L. R. B., el hombre de 38 años que se encuentra detenido. “Le di un beso y le dije que lo pase lindo. Fue el último”, añadió.

Si bien Edith estaba al tanto de la relación con el sospechoso, admitió que desconocía detalles personales y antecedentes. Nunca lo había tratado personalmente. “Si hubiese sabido la clase de persona que era, habría interrumpido esa relación”, se lamentó.

Lugo de encontrar una parte del cadaver -dado que le faltaba el torso, los brazos y el cráneo- en un predio ubicado detrás de un cementerio de la localidad, la hija de la víctima reveló que la Justicia solo le dijo que lo habían hallado y trasladado a la morgue, pero no le comunicaron las circunstancias en que fue asesinada. “Mi mamá era jubilada, hacía cinco años que estaba retirada, y trataba de disfrutar de sus nietos y de la familia, pese a todo lo que le pasaba”, recordó en diálogo con Noticiero7.

Asímismo, la mujer contó que a través de los vecinos supo sobre las conductas violentas previas. “Los vecinos ya sabían cómo era él. Eso me da mucha bronca, porque si hubiese tenido información antes, habría hecho algo”, declaró. En su relato la mujer anticipó que su familia se presentará como querellante en la causa. “Quiero saber por qué. Mi mamá era una persona buena, no tenía maldad”, expresó y se dirigió al detenido: “Le diría: ‘¿Por qué mordiste la mano que te dio de comer?’”.

La Policía allanó el domicilio
La Policía allanó el domicilio del detenido y encontró un celular que sería de la víctima (Google Maps)

El caso tuvo un giro el lunes por la noche, cuando la Policía, bajo la supervisión del fiscal Gustavo Montenegro, realizó un operativo en inmediaciones del lugar donde habían encontrado parte del cuerpo. Allí hallaron otros restos humanos calcinados, entre ellos extremidades inferiores, el cráneo y demás partes del cuerpo de Medina.

La denuncia de un remisero permitió que las autoridades allanaran el domicilio de L. R. B., donde secuestraron un teléfono celular que sería propiedad de la víctima. Según explicó el conductor, al acudir a una vivienda ubicada en calles San Martín e Italia del barrio Herrera El Alto, observó a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre intentando incorporarla. Al ver la situación, el conductor desistió del viaje, porque pensó que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Una vez detenido, el sospechoso habría confesado el crimen y guiado a los investigadores hasta el sitio donde se hallaban los restos. El cuerpo estaba envuelto en una frazada y presentaba signos de incineración. Las pericias forenses intentan determinar el momento y las circunstancias de la muerte, así como si el desmembramiento se debió a la intervención humana o al accionar de animales de la zona.

También se busca establecer si Ramona Medina fue asesinada en el lugar del hallazgo o si el cuerpo fue trasladado posteriormente y si Bustamante actuó solo o con ayuda de terceros. El resultado de la autopsia será clave para esclarecer si la víctima fue incinerada tras su muerte o mientras aún estaba con vida.

Según explicó Diario Panorama, el hecho se investiga como un presunto femicidio y el expediente quedó bajo la órbita del juez de Control y Garantías, Diego Vittar, quien ordenó nuevos procedimientos y el análisis de los elementos secuestrados.

