Crimen y Justicia

Dispararon contra agentes de la Policía para evitar un control de tránsito en Mar del Plata y hay un detenido

Uno de los hombres fue detenido mientras que el otro logró escapar. Incautaron una pistola calibre 9 mm

Un hombre fue detenido por
Un hombre fue detenido por la Policía en Mar del Plata, acusado de efectuar disparos y evadir un control de tránsito. (0223)

En un intento de eludir un control de tránsito, dos hombres, que se movilizaban a bordo de una motocicleta, dispararon contra agentes de la Policía en el barrio de Batán, Mar del Plata. Tras una persecución, uno de los involucrados logró ser detenido.

El incidente comenzó cuando personal policial realizaba un control rutinario en el sector del Parque Industrial Batán. Los ocupantes de una motocicleta, al advertir la presencia de los uniformados, aceleraron la marcha y, para evitar el procedimiento, efectuaron varios disparos con un arma de fuego tipo escopeta contra los efectivos. No se registraron heridos durante el enfrentamiento.

El episodio activó una respuesta inmediata que involucró al personal de la comisaría octava, la undécima y el Comando de Patrullas, que desplegaron un operativo cerrojo en la zona.

La persecución, según informó el portal 0223, se extendió por varias cuadras. Los móviles policiales lograron acorralar a los sospechosos en las inmediaciones de la calle Azurduy al 1200. Allí, uno de los ocupantes descendió de la moto e ingresó a una vivienda particular, donde fue aprehendido en situación de flagrancia. Al momento de su detención, el individuo portaba una pistola calibre nueve milímetros y nueve municiones, elementos que fueron secuestrados por el personal policial para sumarlos como pruebas a la causa.

La zona donde la Policía
La zona donde la Policía bonaerense detuvo a uno de los delincuentes que dispararon para evitar un control de tránsito.

La identidad del detenido no fue difundida oficialmente. El imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanecerá alojado hasta que preste declaración en sede judicial. La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, avaló el procedimiento policial y dispuso la notificación de la causa por los delitos de abuso de arma y portación ilegal de arma de guerra.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso peritajes sobre el arma secuestrada y la recolección de testimonios de los agentes que participaron en el operativo. Además, se solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad del área para determinar la ruta completa de la fuga y la posible participación de otras personas.

La situación del segundo ocupante de la motocicleta aún es materia de análisis. No se informó sobre su detención ni localización. Autoridades judiciales anticiparon que la pesquisa continuará con la toma de declaración al imputado y la identificación del resto de los integrantes del grupo.

Balearon a un policía de la Ciudad y a una cadete para robarles la moto en Morón

Una nueva balacera en Morón dejó a dos agentes de seguridad hospitalizados tras un intento de robo frustrado en plena vía pública. Todo sucedió a finales de enero. Los hechos ocurrieron durante la tarde del martes en la calle Curupaytí al 700, donde un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y una cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) fueron interceptados por delincuentes armados mientras circulaban en motocicleta.

La secuencia, que incluyó un intercambio de disparos, terminó con el efectivo policial alcanzado por tres balas: una en el tórax, otra en el glúteo y una tercera en la pierna derecha. Los asaltantes no lograron su objetivo y escaparon del lugar, dejando a las víctimas en el asfalto.

La rápida intervención de los servicios de emergencia fue clave para la atención inicial de los heridos. El oficial permaneció tendido junto a su moto, consciente, hasta que una ambulancia lo llevó al Hospital de Morón, ubicado a escasos metros de la escena.

La cadete que lo acompañaba también resultó lesionada: una bala rozó su pecho, otra le fracturó dos dedos de la mano derecha y además sufrió una herida por esquirla en la pierna izquierda.

La condición del policía se complicó con el correr de las horas, lo que motivó un operativo especial para su traslado nocturno. Un móvil aéreo sanitario lo llevó desde el Hospital de Morón hasta las inmediaciones del Hospital Durand, en el barrio porteño de Caballito. Desde ese punto, el trayecto continuó por tierra, bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó corte de calles y custodia de motos del SAME y efectivos de la Policía porteña.

El destino final fue el Hospital Italiano, donde el personal de guardia ya estaba preparado para recibir al paciente. La aeronave aterrizó en la esquina de Avenida Díaz Vélez 5000, donde aguardaban los equipos de emergencia para completar el traslado.

