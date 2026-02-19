Declaró el policía detenido por la muerte de una mujer en Mendoza y admitió haber disparado tras la pelea

La víctima intentaba cerrar el portón de su casa para proteger a sus hijos de la balacera

El policía que fue detenido a principios de enero en Mendoza, tras haber sido señalado por haber participado del crimen de Cynthia Romina Landi Rodríguez en la localidad de Guaymallén, admitió haber sido quien disparó durante su declaración.

En una audiencia celebrada este miércoles en la Fiscalía de Homicidios, el detenido le confirmó a la fiscal Claudia Ríos que había acudido a la escena del crimen tras ser convocado por su primo, quien también se encuentra imputado en el caso.

La confesión validó la principal hipótesis de la acusación sobre la autoría material de los disparos, aunque el relato se consideró impreciso y careció de datos concluyentes respecto a la participación de otros posibles involucrados. Por este motivo, se descartó la posibilidad de realizar un juicio oral abreviado.

De acuerdo con la información obtenida por Diario Mendoza, los acusados deberán afrontar una audiencia de prisión preventiva, prevista para los primeros días de marzo. Mientras tanto, la causa por el crimen avanza hacia la definición de la situación procesal de los acusados y la consolidación de la prueba para solicitar la elevación del proceso judicial.

La zona en donde ocurrió el crimen de Landi Rodríguez

El ataque ocurrió durante la madrugada del 4 de enero, luego de que tuvieran una pelea con unos trapitos frente al boliche Queen, en la zona de Dorrego, en la localidad de Guaymallén. Según la reconstrucción fiscal, minutos después del conflicto, los imputados volvieron al sitio y dispararon cinco veces con una pistola calibre 380 contra la vivienda de la víctima, debido a que los cuidacoches se habían refugiado en la propiedad.

Como producto de esa balacera, se determinó que uno de los proyectiles atravesó el portón e impactó en la axila de Landi Rodríguez. La víctima estaba cerrando el ingreso, con la intención de proteger a sus hijos de las balas.

Luego de haber sido baleada, la mujer fue trasladada al Hospital Central y llegó sin signos vitales, según el parte médico. La autopsia se realizó en el Instituto Médico Legal, en donde precisaron que la bala había provocado un orificio de entrada, pero no de salida.

Entre las principales líneas de trabajo ordenadas por la Fiscalía, se destacó la revisión y análisis de imágenes de cámaras públicas y privadas, así como pericias criminalísticas destinadas a reconstruir el ataque, esclarecer la mecánica de los hechos y determinar la responsabilidad del funcionario policial.

La mujer llegó sin signos vitales, luego de que fuera baleada en su casa (Gobierno de Mendoza)

Fue así que se descubrió que los atacantes se movilizaban en un Chevrolet Corsa, desde donde efectuaron los disparos. Se trataría de un vehículo que estaría inscripto bajo el nombre del policía acusado, de quien se sospecha que habría ido al volante al momento del ataque.

En línea con esto, la fiscal indicó que en el automóvil también viajaban otras tres personas. Uno de ellos se trataría del autor de los disparos que provocaron la muerte de Landi Rodríguez. Los demás pasajeros no fueron identificados, pero siguen siendo buscados por las autoridades.

Aunque no hubo nuevos detenidos, confirmaron que otros tres policías que participaron al inicio de los hechos fueron procesados por encubrimiento agravado. Según revelaron las cámaras de seguridad de la zona, los oficiales no se encontraban presentes en el momento que ocurrió el tiroteo, pero fueron acusados por no haber informado el homicidio y por presuntamente haber colaborado para que los involucrados evadieran a la Justicia.

Otra de las incógnitas a resolver apuntaría a descubrir cuál fue la motivación detrás del hecho. De acuerdo con información de UNO, la mujer asesinada contaba con antecedentes penales por delitos como robo simple en grado de tentativa, daño agravado, lesiones leves dolosas y hurto.