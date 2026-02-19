Crimen y Justicia

Abusó de un chico, lo amenazó para que no diga nada y lo filmó: tenía una condena previa por violación

Ocurrió en Posadas y el acusado tiene 57 años y está detenido. Había estado seis años preso

R.P., de 57 años, detenido
R.P., de 57 años, detenido otra vez por un abuso

El 15 de agosto de 2018, el Tribunal Penal N°2 de Posadas, presidido por el juez Gregorio Busse, lo había condenado a la pena de 6 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Cumplió su pena y salió. Pero la perversidad no la dejó en la cárcel y lo volvieron a detener luego de que una mujer denunciara que había atacado a su hijo de 13 años. Pero no sólo eso: lo amenazó con un cuchillo para que no cuente nada y lo filmó.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que los policías de la Unidad Regional 1 y de la Comisaría de la Mujer centro de la capital de Misiones arrestaron el pasado 5 de febrero al sospechoso y ex convicto en una causa por abuso sexual, producción de material de abuso sexual infantil y amenazas.

Todo comenzó cuando una mujer se presentó a las autoridades para denunciar al sospechoso. En su declaración, dijo que su hijo de 13 años le contó que R.P., tal como fue identificado el acusado, “había abusado de él sexualmente en tres oportunidades”, ampliaron las fuentes del caso a este medio.

La mujer detalló, según los informantes, ante los policías de la Comisaría 17ª que durante los ataques, el ahora detenido había amenazado a su hijo con un cuchillo para “mantener en secreto lo sucedido”. Pero no sólo eso: “El imputado grababa las escenas con su teléfono”.

Cuando los familiares del menor tomaron conocimiento de lo ocurrido, increparon al abusador en el mercado concentrador en el que trabaja y, en ese mismo acto, el acusado rompió el celular: “Igualmente fue recuperado”, detallaron las fuentes del caso.

R.P. fue inmediatamente detenido en la vía pública mientras se instruía la investigación para determinar lo denunciado por la madre del menor, mientras que la víctima fue asistida, al igual que su madre, por el gabinete interdisciplinario policial.

En ese contexto, las autoridades comentaron que se activaron los protocolos de resguardo, protección y acompañamiento, conforme a la normativa vigente, continuando la causa en etapa investigativa.

El sospechoso quedó alojado en una dependencia policial, a disposición del magistrado interviniente.

Laurta, acusado de abuso

Pablo Luarta
Pablo Luarta

La Justicia de Córdoba imputó este miércoles por abuso sexual infantil al doble femicida Pablo Laurta, detenido por matar a su ex pareja, su ex suegra y al remisero Martín Palacio, a quien utilizó para concretar su macabro crimen en octubre del año pasado.

La acusación la hizo la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique. Según indicaron fuentes judiciales, resolvió imputar a Pablo Laurta por “tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

El hombre, de nacionalidad uruguaya, está además acusado de tres crímenes. En Córdoba irá a juicio por el doble femicidio de su expareja, Giardina Luna, y de su exsuegra, Mariel Zamudio. Mientras que en Concordia está procesado por el asesinato de Palacio, el chofer de Buenos Aires que contrató para ir hasta la provincia mediterránea.

Al ser detenido en Gualeguaychú, la Justicia de Concordia le dictó a Laurta prisión preventiva por 120 días. Ese plazo caducó en los últimos días, pero la semana pasada las autoridades decidieron extenderla por 90 días más.

Temas Relacionados

PosadasMisionesAbuso sexualÚltimas noticias

