Demoraron a un conductor que volcó en Liniers, luego de haber chocado a un vehículo estacionado

El conductor está a la espera de que le realicen un test de alcoholemia

Un hombre fue demorado en el barrio porteño de Liniers, luego de que volcara su camioneta al haber chocado contra un auto estacionado. El siniestro derivó en interrupciones viales, debido a que la Policía de la Ciudad cortó de forma preventiva la zona.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el hecho se registró a las 04:05 horas en la intersección de la Avenida Emilio Castro y Andalgala, cuando una Ford Ecosport impactó contra un Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado.

Como resultado del siniestro, la camioneta sufrió un vuelco en la esquina donde se conectan ambas calles. Por este motivo, las autoridades tuvieron que cortar la circulación en ambos sentidos, para poder trabajar en la recolección de pruebas que permitan establecer la mecánica del incidente.

En el lugar también se presentó una unidad del SAME, con la intención de verificar el estado en el que se encontraba el conductor. Sin embargo, el hombre presentó ciertas conductas violentas para con el personal médico y policial, por lo que quedó demorado. Asimismo, confirmaron que le realizarán una prueba de alcoholemia, para confirmar y/o descartar el consumo de bebidas alcohólicas.

El cruce permanece interrumpido para el tránsito

Nota en desarrollo