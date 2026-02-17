Tenía un pedido de captura por pirata del asfalto y cayó en un auto robado y por una denuncia de violación

El sospechoso detenido

Un sospechoso de 26 años, con alerta roja de Interpol desde 2024 y acusado de ser pirata del asfalto, fue atrapado este lunes en la localidad de Virrey del Pino a instancias de la justicia de La Matanza: había sido denunciado por violar a la hija de 13 años de una familia amiga que lo dejó dormir en su casa. Cuando lo arrestaron iba a bordo de un auto robado.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que al prófugo lo atrapó la DDI La Matanza y así N.A.N. quedó detenido e implicado por los delitos de:

Robo agravado por el uso de arma de fuego y por tratarse de mercadería en tránsito, con pedido de captura de Interpol del 17 de octubre de 2024 y a requerimiento del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial La Matanza.

Abuso sexual con acceso carnal agravado por el ataque a la menor denunciado el 15 de enero de 2025, en una causa de la UFI N°4 y el Juzgado de Garantía N°5 también de La Matanza.

Encubrimiento agravado por circular en un auto robado, un Volkswagen Passat con pedido de secuestro de una fiscalia de Morón, todo a instancias de a la UFI N°9 y el Juzgado de Garantías N°4 también de La Matanza.

El ocaso a N.A.N. comenzó en diciembre pasado cuando de tareas investigativas se estableció que el prófugo se ocultaba en una vivienda de la localidad de Virrey del Pino junto a su pareja.

Según las fuentes del caso consultadas por este medio, tras un trabajo de vigilancia encubierta, este lunes a la madrugada los policías abocados en la investigación por fin lo vieron salir de la propiedad de su novia a bordo de un VW Passat gris, que luego resultó que era robado. Así, se inició un seguimiento.

Fue en la intersección de las calles Gorostiaga y Cirilo, de Virrey del Pino, que los policías vieron descender del lado conductor al sospechoso y entonces lo atraparon. No iba solo.

En ese contexto, se constató que el auto en el que se movilizaba era robado: tenía un pedido de secuestro activo del 4 de julio de 2025, en una causa por hurto que investiga la UFI N°1 de Morón, explicaron las fuentes.

A N.A.N. lo había denunciado en enero del año pasado una mujer por haber violado a su hija de 13 años cuando el sospechoso estaba viviendo en la casa de la familia de la víctima de la localidad de González Catán y aprovechó la situación de convivencia para abusar de la menor.

Según consta en la causa, cuando N.A.N. se enteró de la denuncia que la mujer a instancias de lo que le había contado su hija, se fugó y desde entonces se redobló la búsqueda que pesaba sobre él, ya que arrastraba desde octubre de 2024 la circular roja por pirata del asfalto. Un trabajo que finalizó este lunes.