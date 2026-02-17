Crimen y Justicia

Tenía un pedido de captura por pirata del asfalto y cayó en un auto robado y por una denuncia de violación

Lo atraparon agentes de la DDI La Matanza en Virrey del Pino después de tareas de seguimiento

El sospechoso detenido
Un sospechoso de 26 años, con alerta roja de Interpol desde 2024 y acusado de ser pirata del asfalto, fue atrapado este lunes en la localidad de Virrey del Pino a instancias de la justicia de La Matanza: había sido denunciado por violar a la hija de 13 años de una familia amiga que lo dejó dormir en su casa. Cuando lo arrestaron iba a bordo de un auto robado.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que al prófugo lo atrapó la DDI La Matanza y así N.A.N. quedó detenido e implicado por los delitos de:

  • Robo agravado por el uso de arma de fuego y por tratarse de mercadería en tránsito, con pedido de captura de Interpol del 17 de octubre de 2024 y a requerimiento del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial La Matanza.
  • Abuso sexual con acceso carnal agravado por el ataque a la menor denunciado el 15 de enero de 2025, en una causa de la UFI N°4 y el Juzgado de Garantía N°5 también de La Matanza.
  • Encubrimiento agravado por circular en un auto robado, un Volkswagen Passat con pedido de secuestro de una fiscalia de Morón, todo a instancias de a la UFI N°9 y el Juzgado de Garantías N°4 también de La Matanza.

El ocaso a N.A.N. comenzó en diciembre pasado cuando de tareas investigativas se estableció que el prófugo se ocultaba en una vivienda de la localidad de Virrey del Pino junto a su pareja.

Según las fuentes del caso consultadas por este medio, tras un trabajo de vigilancia encubierta, este lunes a la madrugada los policías abocados en la investigación por fin lo vieron salir de la propiedad de su novia a bordo de un VW Passat gris, que luego resultó que era robado. Así, se inició un seguimiento.

Fue en la intersección de las calles Gorostiaga y Cirilo, de Virrey del Pino, que los policías vieron descender del lado conductor al sospechoso y entonces lo atraparon. No iba solo.

En ese contexto, se constató que el auto en el que se movilizaba era robado: tenía un pedido de secuestro activo del 4 de julio de 2025, en una causa por hurto que investiga la UFI N°1 de Morón, explicaron las fuentes.

A N.A.N. lo había denunciado en enero del año pasado una mujer por haber violado a su hija de 13 años cuando el sospechoso estaba viviendo en la casa de la familia de la víctima de la localidad de González Catán y aprovechó la situación de convivencia para abusar de la menor.

Según consta en la causa, cuando N.A.N. se enteró de la denuncia que la mujer a instancias de lo que le había contado su hija, se fugó y desde entonces se redobló la búsqueda que pesaba sobre él, ya que arrastraba desde octubre de 2024 la circular roja por pirata del asfalto. Un trabajo que finalizó este lunes.

