Operativos en Carnaval: dos detenidos y más de 600 actas en recitales, fútbol y festivales

La Policía de la Ciudad este fin de semana largo se desplegó en las presentaciones de Bad Bunny, partidos de fútbol y el Ultra Music Festival, donde se detectaron infracciones como ingreso sin entrada, tenencia de estupefacientes y servicios ilegales de estacionamiento

Durante el fin de semana largo de Carnaval, la Policía de la Ciudad desplegó un amplio operativo de seguridad en distintos eventos masivos realizados en Buenos Aires, incluyendo tres recitales de Bad Bunny, partidos de fútbol y el Ultra Music Festival. Los dispositivos, coordinados por la Dirección Prevención en Eventos Masivos, resultaron en dos detenidos y en la confección de más de 600 actas contravencionales por diversas infracciones.

Una de las detenciones ocurrió en el Ultra Music Festival, celebrado en el Parque de la Ciudad, cuando una mujer intentó ingresar con 14 pastillas de éxtasis y cinco sobres con una sustancia similar al clorhidrato de cocaína.

La otra aprehensión tuvo lugar durante un partido de Boca Juniors, donde un hombre fue identificado con pedido de captura activo por un robo cometido en la provincia de La Pampa el pasado 4 de febrero.

En los recitales de Bad Bunny, realizados el 13, 14 y 15 de febrero, se labraron 347 actas contravencionales, dentro de las cuales se cuentan 80 personas demoradas por “prestar servicio de estacionamiento ilegal”, 92 por “ingresar sin entrada o autorización”, 138 por “uso indebido del espacio público” y 37 por “suministrar o guardar bebidas alcohólicas”.

Además, tres asistentes fueron notificados por figurar en el Registro de Deudores Alimentantes Morosos, por lo que se les impidió el acceso al espectáculo.

En el ámbito deportivo, los operativos en los estadios de Boca Juniors, Huracán y All Boys derivaron en la confección de más de 200 actas contravencionales, principalmente por intentos de ingreso sin autorización.

Asimismo, 20 personas fueron apartadas por “derecho de admisión” y 49 demoradas por realizar actividades de “trapitos” en las inmediaciones.

Durante los controles, dos hinchas fueron procesados por falsificación de documentos en el ingreso a la Bombonera, tras detectarse carnets de socio adulterados con pegatinas autoadhesivas. Otros tres asistentes fueron imputados por tenencia de estupefacientes en el mismo contexto.

Las dos fechas del Ultra Music Festival registraron 14 actas por ingreso sin entrada y la notificación a cuatro personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentantes Morosos, lo que les impidió la participación en el evento.

