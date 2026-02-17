Crimen y Justicia

Cómo fue el salvaje robo al guitarrista “Alambre” González en su departamento de Caballito

Fue engañado por una pareja, que simuló ser inquilina del edificio. Sus colegas iniciaron una colecta para ayudarlo

Daniel "Alambre" González, músico de
Daniel “Alambre” González, músico de 69 años, fue asaltado en su departamento de Caballito

Daniel “Alambre” González, reconocido guitarrista de blues argentino, fue víctima de un salvaje asalto en su departamento del barrio porteño de Caballito, donde fue atado y golpeado por al menos dos delincuentes.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el episodio ocurrió la madrugada del domingo, cerca de las 4.30, en un edificio ubicado sobre la avenida Avellaneda al 100.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los ladrones -un hombre y una mujer- se hicieron pasar por inquilinos para engañar al músico de 69 años y así lograr entrar al edificio. Segundos después, lo abordaron dentro del ascensor.

Allí, fue amenazado y obligado a ingresar a su departamento. Se llevaron dos guitarras eléctricas, pedales para guitarra, el celular y dinero. Además, lo golpearon.

Según trascendió, entre los instrumentos robados se encontraba la guitarra principal de González, una Telecaster ensamblada por él con distintas piezas, a la que otorgaba un valor afectivo.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°18, a cargo de fiscal Marcelo Ruilopez. Las fuentes consultadas por este medio afirmaron que los delincuentes son buscados mediante cámaras de seguridad y tareas investigativas.

Colecta de músicos

La noticia de la pérdida de los instrumentos provocó una reacción inmediata en la comunidad musical, que organizó una colecta solidaria bajo el lema “Alambre y amigos”con el objetivo de ayudarlo a recuperar sus herramientas de trabajo. A la campaña se sumaron referentes como Ricardo Mollo y decenas de músicos, quienes manifestaron su apoyo a través de redes sociales.

“Nuestro amigo ha perdido absolutamente todo en el robo, incluidas sus guitarras. Solo un músico, un artista, sabe lo que significa esto a nivel anímico, espiritual y también laboral, porque es su fuente de laburo, de ingresos. De vida. Los criminales lo golpearon de una manera horrible, lo maniataron y doparon, tras lo cual le robaron absolutamente todas sus pertenencias”, escribió Oscar Giunta, percusionista y amigo de González.

Se organizó una colecta solidaria
Se organizó una colecta solidaria para el reconocido músico "Alambre González", quien sufrió un violento robo en su casa donde le sustrajeron sus guitarras. (Facebook)

“Las guitarras en cuestión son modelos y ejemplares únicos, con lo cual es imposible revenderlas o comprarlas sin quedar legal y penalmente expuestos de manera inmediata. Si las ven en Marketplace, tiendas de música, ferias de instrumentos robados o dan con ellas por cualquier vía, den aviso de inmediato", pidió.

González es considerado una figura histórica del blues y el rock argentino. Formó parte de bandas emblemáticas como MAM y Alambre y la Doble Nelson y compartió escenarios con músicos como Pappo, David Lebón y Raúl Porchetto.

