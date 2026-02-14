Crimen y Justicia

Incautaron más de una tonelada de hojas de coca en un “tour de compras” en Santiago del Estero

El cargamento era transportado en 74 bultos que contenían paquetes con la sustancia. Hay dos detenidos

El cargamento estaba oculto en 74 bultos
El cargamento estaba oculto en 74 bultos

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina secuestraron más de 1.400 kilos de hoja de coca transportadas en un colectivo que supuestamente hacía un “tour de compras” en la provincia de Santiago del Estero. Por el hecho, hay dos personas detenidas.

Según el comunicado oficial de la fuerza de seguridad, el operativo estuvo a cargo del personal de la Sección “Quimilí”, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, mientras se encontraba realizando tareas de prevención y seguridad vial sobre la Ruta Provincial Nº 92.

El cargamento era transportado en
El cargamento era transportado en un micro de larga distancia

Allí, el transporte público de pasajeros arribó al puesto de control y fue sometido a una inspección de rutina. Se se detectaron un total 74 bultos que contenían paquetes con hojas de coca en estado natural.

Tras el pesaje, se constató un total de 1.427 kilos y 520 gramos de la planta, lo que se consideró una infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Ante el hallazgo, los efectivos dieron intervención al magistrado correspondiente, quien dispuso el secuestro tanto de la totalidad de los bultos como del ómnibus utilizado para el traslado.

Cocaína descubierta en Salta

En los últimos días, agentes de la Sección “Núcleo”, dependiente del Escuadrón 52 “Tartagal”, de Gendarmería Nacional que realizaban tareas de patrullaje motorizado descubrieron 61 kilos de cocaína y armas de fuego.

El hallazgo se produjo en la Ruta Provincial N° 140, en Salta. Al circular por un camino denominado “Porcelana”, el personal de la Fuerza visualizó huellas de varias personas y ramas quebradas, lo cual llamó su atención.

A partir de ahí, iniciaron un seguimiento y observaron a cinco personas, quienes se desplazaban individualmente y emprendieron una rápida huida, al recibir la voz de alto por parte de los gendarmes.

El hallazgo se produjo en
El hallazgo se produjo en medio de un operativo de Gendarmería

En el operativo, un menor de edad, de nacionalidad boliviana, quien transportaba una mochila y una pechera táctica, portando un arma con municiones listas para su uso, fue detenido.

Ante este hecho, los gendarmes solicitaron apoyo a los integrantes de las Secciones “Embarcación” y “Senda Hachada”. Como resultado del rastrillaje, el personal halló otras cuatro mochilas y tres pecheras tácticas: cada una de ellas tenía un arma con sus respectivas municiones.

Al profundizar la requisa, se contabilizó un total de 58 paquetes rectangulares similares a los utilizados para el transporte de estupefacientes, cuatro pistolas marca Bersa, calibre 9 MM, modelo Thunder 9 y 28 municiones.

Tras ser trasladados al asiento del Núcleo de Unidad, personal de Criminalística y Estudios Forenses sometieron a una prueba de Narcotest, dando como resultado positivo para cocaína con un peso total de 61 kilos.

Una de las armas descubiertas tenía una solicitud de secuestro vigente desde julio de 2016.

Por el hecho hay dos detenidos
Por el hecho hay dos detenidos

“Continuando con tareas de rastrillaje sobre los caminos aledaños y el perímetro donde se realizó el procedimiento, los uniformados lograron identificar a un ciudadano, quien se encontraba desorientado", comunicó Gendarmería

En el caso intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, ordenando la detención de ambos involucrados y el secuestro del estupefaciente, como así también del armamento hallado y otros elementos de interés para la causa.

Se abrieron actuaciones en el marco de infracción a las Leyes 23.737 (Estupefacientes), 20.429 (Armas y explosivos) y Artículo 189 BIS del Código Penal Argentino.

