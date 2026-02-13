Crimen y Justicia

Reforma Laboral: uno de los detenidos por la violencia afuera del Congreso tenía pedido de captura por robo

Lo atrapó la Policía de la Ciudad y era buscado por la Justicia de San Martín. Es el único que queda preso de los más de 20 manifestantes que habían sido arrestados

Tomás Agustín Sánchez, detenido
Tomás Agustín Sánchez, detenido

Uno de los manifestantes que fue detenido en el marco de la violencia que se desató este miércoles afuera del Congreso de la Nación mientras se debatía la ley de Reforma Laboral, que esta madrugada recibió media sanción en el Senado, era buscado por la Justicia.

Fuentes oficiales informaron a Infobae que se trata del único de los 20 detenidos por la Policía de la Ciudad este miércoles que todavía quedaba preso: todos fueron liberados menos uno.

Tomás Agustín Sánchez, de 27 años y con domicilio en José C. Paz, este viernes será trasladado a una dependencia del Departamento Judicial de San Martín, ya que tiene una orden de captura pendiente por el delito de robo, destacaron las fuentes consultadas por este medio.

Sánchez, además, ahora sumó la causa que investiga la Justicia porteña y que engloba a los más de 20 detenidos tras los incidentes en los alrededores del Congreso y que lleva la Unidad Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Malena Mercuriari.

Noticia en desarrollo

