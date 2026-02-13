Crimen y Justicia

La carta que dejó el soldado que se suicidó en Olivos tras ser extorsionado: “No quiero ser más una carga para todos”

En las últimas horas se conocieron las palabras de despedida de Rodrigo Gómez, quien murió mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial. El agradecimiento al Ejército y un sentido pedido de disculpas a sus padres

"No quiero ser más una
"No quiero ser más una carga para todos", escribió el joven de 21 años antes de suicidarse.

A casi dos meses de la muerte de Rodrigo Gómez, el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos tras ser extorsionado por una banda criminal, se conoció una carta de despedida que dejó antes de tomar la decisión. En la nota se refiere a su labor en el Ejército Argentino y les pide disculpas a sus familiares.

“Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más. Te quiero mucho. A ambos”, escribió el joven de 21 años, en un fragmento que encabeza esta nota y está dirigido a su familia.

El hecho ocurrió el pasado 16 de diciembre durante la madrugada. Al momento de su muerte, el soldado se encontraba realizando tareas de custodia sobre las áreas presidenciales.

En otro pasaje, también incluido en este artículo, sumó un agradecimiento a la fuerza a la que pertenecía y pidió disculpas por la decisión que estaba a punto de tomar: “Gracias a todos los del Ejército por darme esta oportunidad de estar en sus filas. Gracias a todos. Lo lamento mucho”.

Según se pudo reconstruir, el granadero había sido víctima de una extorsión por parte de una banda que operaba a través de una aplicación de citas. Lo acusaban de “degenerado” por haber entablado una relación con una supuesta menor de 17 años y, bajo esa amenaza, lo obligaron a realizar transferencias de dinero.

“Si no dije nada, es porque no quería darles problemas a nadie más, ni a mi familia ni al ejército. No es una muerte honorable, sino más bien patética. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así por una app de citas”, lamentó el joven en su carta de despedida, de acuerdo con lo leído por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

El soldado agradeció al Ejército.
El soldado agradeció al Ejército.

En los últimos días, el Gobierno nacional y la Justicia Federal presentaron públicamente los resultados de una investigación sobre una organización dedicada a extorsiones y estafas digitales que operaba desde cárceles bonaerenses y que tuvo entre sus víctimas al soldado Gómez.

La extorsión se inició con la creación de un perfil falso en la aplicación “evermatch” bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo, la aparición de una supuesta “madre alterada” y el “audio del terror”, donde se intima a la víctima -en este caso Rodrigo Gómez- y se lo acusa de “degenerado” por haber entablado una relación virtual con una menor de 17 años.

El próximo eslabón incluyó un llamado de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires que había tomado conocimiento de la denuncia y el perfeccionamiento de la maniobra extorsiva a través de pedidos de transferencias de dinero.

Para ello, los atacantes usurparon la identidad de Matías Nahuel Conti, quien efectivamente es integrante de la Policía de la Ciudad, pero nunca llamó a Gómez ni investigó un caso de abuso de menores.

Al soldado -cuyos familiares autorizaron la difusión de los pormenores de la investigación-, los estafadores le enviaron fotografías genéricas, sin mostrar rostros, y mantuvieron un diálogo destinado a generar confianza. Una vez logrado ese objetivo, se activó la maniobra extorsiva.

Poco después de recibir el denominado “audio del terror” con el mensaje de una supuesta madre escandalizada por el contacto de un mayor con una menor, la víctima recibió el llamado de una persona que se hizo pasar por policía. En varios casos, según explicó la jueza, se utilizó la identidad real del agente Conti, cuya documentación había sido usurpada. El falso policía aseguraba que existía una causa judicial en trámite y que, para evitar consecuencias legales, era necesario realizar pagos inmediatos.

Algunos de los detenidos por
Algunos de los detenidos por la muerte del soldado.

La carta encontrada en poder de Rodrigo Gómez permitió reconstruir el impacto de ese mecanismo. En uno de sus párrafos centrales, el joven escribió: “¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Y esa app, y a partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada, porque supuestamente, si les pagaba para que se solucionara, esto parece ser estafa, porque solo piden más y más plata. Pero bueno, esos policías son más corruptos que otra cosa. Me dejaron con muchas deudas, pero bueno, ya no importa, ya nada importa. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo, y eso me aterra”, leyeron los funcionarios la carta dejada por el soldado que se suicidó con su fusil.

La investigación permitió identificar a los principales integrantes de la organización. Entre ellos se encontraban un hombre de apellido Francavilla, conocido como “Nahuel Contti”, detenido en la Unidad 36 de Magdalena; Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos; y Mauricio José Duarte Arecó, también detenido en Magdalena. Los tres coordinaban las maniobras desde el interior de las cárceles bonaerenses.

Además, fueron detenidas personas externas que actuaban como receptoras de fondos y colaboradoras en el circuito financiero. En total, se realizaron siete detenciones.

Lo despidieron, volvió a tiros

Detuvieron a "Chikunguña", cómplice de

Ya tiene fecha el juicio

Irá a juicio el empresario

Explotación, maltratos y amenazas: la
El sugerente video de Evangelina

Sentencian a cadena perpetua sin

