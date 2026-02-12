Crimen y Justicia

Imputaron a dos hermanos por matar a puñaladas a un pitbull en El Bolsón

Los agresores, que también son acusados de golpear a un hombre, admitieron que lo hicieron para defenderse de un ataque

El perro asesinado fue un
El perro asesinado fue un animal raza Pitbull, de color canela y blanco (ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar)

Dos hermanos fueron imputados en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, acusados de matar a un perro pitbull -color canela y blanco- a puñaladas y golpear a un hombre. Según comunicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial, los agresores fueron imputados de lesiones leves y maltrato animal.

El hecho ocurrió el 9 de julio de 2025, en el barrio Esperanza. De acuerdo con la investigación oficial, uno de los imputados agredió físicamente a un vecino y le causó un hematoma en el tórax.

El Cuerpo Médico Forense determinó que las lesiones sufridas por la víctima fueron leves. Sin embargo, no se conformaron con la golpiza. Tras la agresión, los hermanos se dirigieron al perro.

”Ambos imputados se habrían acercado a un perro y, utilizando un cuchillo, le asestaron heridas cortantes de considerable profundidad en la zona del cuello y del lomo, las que ocasionaron su muerte. Este hecho fue encuadrado como infracción a la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal, artículo 1, en carácter de coautores", explicó el MPF rionegrino.

Durante la audiencia, los imputados brindaron su versión. Manifestaron que conocían a las personas involucradas en el barrio y admitieron que existían conflictos previos. Señalaron que ese día se dirigían al basurero y que portaban cuchillos para abrir bolsas de residuos.

Sostuvieron que comenzaron a recibir agresiones con piedras y que el perro habría sido soltado para atacarlos y que fue por eso que lo mataron. Uno de ellos agregó que había sido atacado el día anterior y que incluso recibió atención médica.

El Defensor Penal Público expresó que, tras las modificaciones introducidas por la Fiscalía en la formulación, no encontraba motivo legal para oponerse y señaló que trabajará durante la etapa de investigación para acreditar la teoría del caso de sus asistidos. En ese sentido, manifestó: “No encuentro ningún motivo legal para oponerme a la formulación de cargos”.

“El Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por el delito de lesiones leves —artículo 89 del Código Penal— respecto de uno de los imputados, y por infracción a la Ley Nacional 14.346, artículo 1, en carácter de coautores en relación al segundo hecho", agregó el MPF.

El juez de Garantías dispuso la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros y de cualquier tipo de contacto con la víctima -por cualquier medio, personal, telefónico, telemático, por redes sociales o a través de terceros- mientras dure la investigación, la cual continuará hasta el 11 de junio. En caso de incumplir, “se podrá dar lugar a la solicitud de medidas más gravosas”.

Antecedente

En 2022, Adrián Guillermo Rodríguez, un vecino de la localidad bonaerense de Mar del Tuyú, fue condenado por el Juzgado Correccional Nº 2 de Dolores a un año y medio de prisión condicional por asesinar a Rubio, un perro callejero que vivía en una estación de servicio al que arrastró con su camioneta durante varios kilómetros hasta causarle la muerte.

En la sentencia, a la que se llegó luego de un juicio abreviado en el que el hombre admitió su culpabilidad, se ordenó la confiscación el vehículo con el que cometió el crimen y que cumpla normas de conducta durante 24 meses. De acuerdo con el veredicto que lleva la firma del juez Jorge Agustín Martínez Mollard, Rodríguez fue hallado culpable del delito de maltrato y crueldad hacia los animales, además de las amenazas que profirió contra una mujer que pedía justicia por la muerte de Rubio.

