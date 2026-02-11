Transportaban 63 kilos de cocaína adulterada con un antiparasitario animal en Salta y fueron condenados

Un compartimento oculto en el tablero de un vehículo, utilizado para traficar cocaína reducida con antiparasitario para animales, fue descubierto en Salta, llevando a la condena de los implicados. (Gendarmería Nacional)

La Justicia Federal dictó una condena de cinco años y ocho meses de prisión para dos hombres que transportaban 63 kilogramos de cocaína adulterada con sustancias tóxicas en Salta.

La droga, cortada con un antiparasitario veterinario y cafeína, fue hallada dentro de un vehículo durante un operativo de rutina realizado por Gendarmería Nacional.

El fallo fue emitido por el juez federal de Revisión Guillermo Elías, quien convalidó un acuerdo entre las partes, alcanzado durante un juicio abreviado.

De acuedo con lo informado por el portal Fiscales.gob, la investigación, desarrollada por el Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, bajo la dirección del fiscal general Carlos Martín Amad, permitió identificar a los responsables y secuestrar el vehículo utilizado en el transporte. Las autoridades resaltaron la peligrosidad de la sustancia incautada, que tenía una pureza media y estaba mezclada con Levamisol, un medicamento prohibido para consumo humano, junto a cafeína.

El operativo se llevó a cabo el 27 de septiembre del año pasado. Allí, un control vehicular de Gendarmería Nacional en la ruta próxima al paraje Cabeza de Buey, cerca de la ciudad de General Güemes en la provincia de Salta, derivó en el descubrimiento de un cargamento inusual.

Los agentes detectaron un fuerte olor a pegamento que salía de un Peugeot 408. Al inspeccionar el vehículo, hallaron 45 paquetes de cocaína ocultos en el sistema del aire acondicionado y otros 18 paquetes adicionales escondidos en los zócalos bajo los asientos del conductor y el acompañante.

Los detenidos, identificados como Rubén Lupa Mamani y Eric González Delgado, se dirigían a la provincia de Buenos Aires. Durante la requisa, los agentes también encontraron elementos considerados propios de rituales esotéricos, entre ellos la fotografía de un hombre junto a estiércol de caballo, la pata de una cabra, pulseras y otros objetos. Estos hallazgos fueron consignados en el expediente como indicios de prácticas rituales, aunque no se profundizó en su significado dentro del proceso judicial.

Múltiples paquetes de cocaína incautados en Salta, relacionados con la reciente condena de varios hombres por tráfico de drogas en la región. (Gendarmería Nacional)

La auxiliar fiscal Josefina Vargas aportó detalles clave sobre los riesgos sanitarios de la droga incautada. El peritaje químico detectó que la cocaína tenía un nivel de pureza de entre 46 % y 56 % y contenía una alta concentración de Levamisol. Además, la mezcla incluía cafeína, lo que, de acuerdo al Ministerio Público Fiscal (MPF), evidenció una total indiferencia por la vida de los consumidores y una estrategia para aumentar el volumen de droga comercializable.

Según la representante del MPF, el Levamisol puede provocar cuadros graves como leucopenia, agranulocitosis, leucoencefalopatía, artritis, vasculopatía trombótica y vasculitis.

Citando información de los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, Vargas precisó que el consumo de esta sustancia produce alteraciones hematológicas y daños en la producción de glóbulos blancos, además de provocar inflamación de vasos sanguíneos y potencial destrucción de la mielina, la sustancia que recubre las fibras nerviosas.

La utilización de Levamisol en la adulteración de cocaína se ha extendido en los últimos años y es motivo de preocupación para organismos sanitarios internacionales. El MPF subrayó que la combinación de estas sustancias representa un riesgo significativo para la salud pública y refuerza la peligrosidad del delito.

El fallo incluyó el decomiso del vehículo Peugeot 408 utilizado para el traslado y la destrucción inmediata de la droga, que, según los peritajes, equivalía a 310.142 dosis potenciales. El magistrado calificó el hecho como un delito de extrema gravedad, ya que no solo se trató del transporte de estupefacientes, sino de una sustancia con “corte asesino”.

Durante la audiencia, Elías interrogó a los acusados, quienes prestaron conformidad con la sentencia, al igual que sus defensas. De este modo, la condena de cinco años y ocho meses quedó firme.