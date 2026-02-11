Crimen y Justicia

Mar del Plata: querían desvalijarle la casa por segunda vez en seis meses y sus perros espantaron a los ladrones

Ocurrió este martes en el barrio San Jacinto. En diálogo con Infobae, la víctima contó que en agosto pasado ya había sufrido un ataque a su vivienda. “Hay robos casi todos los días”, lamentó. El rol clave de Arthur y Gino, sus mascotas

Mar del Plata: querían entrar a una casa a robar y fueron espantados por el perro de las víctimas

Las cámaras de seguridad instaladas en el frente de una casa ubicada en el barrio San Jacinto, en la ciudad de Mar del Plata, captaron los rostros de dos delincuentes que quisieron ingresar a robar a una vivienda a plena luz del día. Sin embargo, su objetivo se vio frustrado por los perros de la propiedad, que comenzaron a ladrar con énfasis cuando detectaron la presencia de los sospechosos.

En agosto entraron y me robaron de todo. Ayer lo intentaron, pero no pudieron”, dijo este miércoles Andrea, la víctima, en diálogo con Infobae.

El video que encabeza esta nota muestra que el timer de la cámara marcaba las 15.25 cuando los asaltantes, ambos con gorras en sus cabezas, se acercaron de forma sospechosa a la propiedad ubicada sobre la calle 431, entre 0 bis y 2.

Los dos sospechosos.
Los dos sospechosos.

Primero se asomaron por la ventana y la puerta de ingreso principal para observar si había alguien en el interior de la finca. Luego, se dirigieron a la zona del garage, con el objetivo de ingresar a la vivienda por el costado de la misma.

Sin embargo, los atacantes no contaban con la presencia de Gino y Arthur, los perros de la casa. La reacción de las mascotas de Andrea fue clave para que los ladrones depusieran su actitud y huyeran del lugar sin cometer el robo.

El momento en que los
El momento en que los asaltantes huyeron del lugar tras ser ahuyentados por los perros de la cuadra.

La víctima denunció el hecho en un grupo de vecinos de la red social Facebook y aseguró que estos hombres, que aún no pudieron ser identificados, son “los dueños” del barrio San Jacinto, al sur de la ciudad balnearia, debido a que no es la primera vez que roban en la zona, donde ya desvalijaron otra propiedad.

“Los vecinos estamos cansados y asustados por esta situación. El barrio está absolutamente liberado. No hay presencia policial ni respuestas por parte de las autoridades de la ciudad”, aseguró la vecina en su posteo.

Durante el contacto con este medio, la denunciante contó que en agosto pasado ya había sufrido un robo en su propia casa. “Me entraron y me desvalijaron. Se llevaron televisores, equipos de música, amplificadores, herramientas... Ayer lo intentaron, pero no entraron”, señaló.

Ante este preocupante escenario de inseguridad, Andrea se mostró preocupada por los constantes robos en la zona. “Nunca localizan a los ladrones, al menos en mi barrio. Hay robos casi todos los dias”, advirtió.

Y respecto a los delincuentes que intentaron ingresar a su casa, subrayó: “Los de ayer habían robado la semana pasada en una casa de la misma manzana. Eran los mismos, la vecina me envió fotos y estaban vestidos iguales”.

Pánico en Mar del Plata: ladrones encapuchados retuvieron a una menor durante un asalto

Momentos de tensión y desesperación se vivieron la semana pasada en un almacén marplatense, donde cuatro delincuentes armados y encapuchados irrumpieron con fines de robo. La secuencia completa quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, cuyas imágenes muestran que una menor que estaba en el local fue retenida por uno de los asaltantes cuando quiso escapar.

Una vez consumado el robo, los ladrones se dieron a la fuga en un vehículo que había sido sustraído en agosto pasado, según confirmaron fuentes de la investigación que encabeza el fiscal Fernando Berlingeri a este medio.

Pánico en Mar del Plata: ladrones armados retuvieron a una menor mientras asaltaban un almacén

El hecho ocurrió el pasado sábado, cerca de las 16, en una despensa ubicada en la esquina de Ayolas y Galicia, en el barrio Las Avenidas de la ciudad balnearia, mientras algunas clientas realizaban compras en el lugar.

Las cámaras de seguridad del negocio registraron que los ladrones, con sus rostros ocultos y armas de fuego en sus manos, ingresaron corriendo al comercio.

Uno de ellos fue el encargado de subir al mostrador y pasar hacia el otro lado, donde se encontraba la cajera: fue a robar lo que había en la caja registradora. Luego, se dedicó a sustraer objetos de valor y los guardó en una mochila de color negro que llevaba consigo.

Mientras tanto, otra cámara de seguridad registró el momento en que una de las menores presentes en el lugar fue retenida y arrojada al piso por otro de los atacantes, luego de que otras víctimas lograran huir a toda velocidad.

Visiblemente asustada, la chica se quedó en un rincón del almacén, junto a unas heladeras de bebidas y comestibles, hasta que otra empleada se acercó a ella para calmarla y acompañarla mientras los delincuentes daban vuelta los mostradores y tomaban toda la mercadería que se les antojaba.

En menos de un minuto, los delincuentes capturaron la recaudación del día, agarraron distintos productos y se subieron al auto de la marca Audi que los aguardaba afuera, el cual era conducido por otro cómplice que ofició de “campana”.

Unas horas después, personal del Comando de Patrulla Municipal de General Pueyrredón encontró el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos: había sido descartado en el cruce de avenida Virrey Vértiz y Gianelli, a tan solo 700 metros del lugar del hecho, con parte de la mercadería sustraída en el interior del mismo.

Según confiaron fuentes de la investigación a este medio, el auto había sido robado en agosto pasado y tenía pedido de secuestro activo.

