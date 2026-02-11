Indagaron a los acusados de atropellar y matar al sargento Alejandro Núñez en Avellaneda

Robaron una camioneta y embistieron y mataron a un policía que los perseguía en Avellaneda (Video: Twitter - @avellaneda_real)

Los dos sospechosos detenidos por el crimen del sargento Sergio Alejandro Núñez en Avellaneda fueron indagados por la Justicia este miércoles.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que ambos aceptaron declarar, aunque hasta ahora no trascendió el contenido de sus dichos ante la fiscal Solange Cáceres, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.

Los sospechosos, identificados como A.S., de 19 años, y S.B., de 21, enfrentan cargos por robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por ningún modo por acreditado, en poblado y en banda en concurso real con homicidio criminis causae y por ser cometido contra un funcionario policial en razón de su condición.

Después de la audiencia, la Fiscalía solicitó al juzgado de garantías interviniente que ambos continúen detenidos.

El sargento Alejandro Núñez tenía 40 años

El hecho ocurrió este lunes, cuando Núñez intervino en un operativo tras el robo de una Chevrolet Tracker en Quilmes, en la zona de Aristóbulo del Valle y San Luis. A partir de la denuncia, se emitió una alerta y el oficial se sumó al operativo cerrojo, localizando a los sospechosos que circulaban a alta velocidad con el vehículo robado.

En esas circunstancias, al llegar a la esquina de Pierres y avenida Manuel Belgrano, en Villa Domínico -y a más de 7 kilómetros desde el lugar donde se produjo el robo-, los delincuentes impactaron la moto del policía, quien murió en el acto por el fuerte golpe.

En el lugar del choque, otros efectivos de la Policía Bonaerense arribaron tras la alerta y detuvieron a los dos sospechosos. Uno de ellos había recibido un disparo en el brazo durante el enfrentamiento, por lo que debió ser trasladado al Hospital Presidente Perón de Avellaneda.

La escena del hecho, en la esquina de Pierres y avenida Manuel Belgrano de Villa Domínico

Una testigo del accidente relató cómo vivió su familia el momento. “Mi papá fue como un día cualquiera a comprar a la carnicería de la esquina, estacionó el auto y de repente sucedió. Al principio creyeron que había sido un choque cualquiera, pero después se dieron cuenta de que era una policía. Fue muy fuerte”, relató la hija del dueño del vehículo contra el que impactó el agente.

“Fueron corriendo mi mamá y mi papá al lugar. Fue muy fuerte cuando se enteraron de que falleció el policía. Están muy afectados, no quieren hablar ellos”, agregó Micaela.

“Mi papá ya estaba dentro de la carnicería y el auto estacionado en la esquina. El policía quedó incrustado en el auto junto con la moto. Golpeó contra el vidrio del auto. Venía muy rápido”, concluyó la joven.

Núñez era padre y sus familiares, amigos, compañeros y otros allegados lo despidieron en las redes sociales.

La víctima fue velada este martes

En uno de los mensajes, una mujer recordó que en 2021 la víctima participó, junto a un grupo de oficiales motorizados de Avellaneda, de una visita sorpresa a un nene con cáncer que cumplía años y soñaba con ser policía.

“Ese día Alejandro y sus compañeros estaban felices, no era tan normal, o no se acostumbraba que policías en motos sorprendieran a un niño para su cumple con una torta y regalos”, escribió la mujer, que formó parte de ese operativo.

Núñez fue velado este martes en la localidad de Lanús Este. Familiares, compañeros y autoridades policiales participaron de la despedida en una cochería ubicada en Tucumán al 1100, mientras que el cortejo partió por la tarde hacia el Panteón Policial del Cementerio Municipal de Avellaneda, donde se le rindieron honores.