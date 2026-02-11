Crimen y Justicia

Condenaron a 42 años a un preso que ordenó el asesinato de un joven desde un penal en Rosario

El hombre ya tenía dos sentencias previas por homicidio y está imputado por la muerte de un policía durante un operativo

La Justicia de Rosario condenó a Joel Ibarra a 42 años de prisión por ordenar el asesinato de Maximiliano Bazán en 2023 mientras estaba preso en la cárcel de Coronda. Cumplía otras penas por homicidio.

La decisión judicial unifica esta sentencia con una condena previa de 20 años por dos homicidios cometidos en 2013. Además, el recluso tiene otra acusación en su contra por una balacera que terminó con el asesinato de un policía.

Según la acusación de la Fiscalía, a la que pudo acceder el medio local La Capital, utilizó teléfonos celulares para planificar delitos violentos, incluyendo el crimen de Bazán y el intento de rescate de un preso en 2023.

Los jueces también dictaron una pena de 25 años de prisión para Benjamín Farías, identificado como coautor material del homicidio de Bazán. Aunque la Fiscalía solicitó prisión perpetua para ambos, el tribunal impuso penas diferenciadas. La estructura de la sentencia responde a la gravedad de los hechos, pero también a la valoración de la participación de cada imputado.

El crimen de Bazán, de 28 años, ocurrió la noche del 4 de marzo de 2023 en una vivienda de Chacabuco al 3400, en el barrio Tablada de Rosario. De acuerdo con los informes policiales, al menos dos hombres armados ingresaron al domicilio y abrieron fuego contra la víctima. El ataque fue tan violento que los peritos hallaron 18 vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena.

La reconstrucción de los hechos, realizada por la Fiscalía, señala que Ibarra se comunicó por WhatsApp con Farías desde la cárcel de Coronda y le encargó que organizara el ataque.

Según la acusación, Farías consiguió apoyo de otro hombre, se dirigió al domicilio de Bazán y concretó el homicidio antes de escapar. La Policía encontró al joven tiempo después ya sin vida, con heridas de bala en la cabeza, glúteo y pierna derecha.

La pena es uno de
La pena es uno de los casos que más impacto generaron en el sistema penal santafesino

El sicario fue capturado a las pocas horas en un pasillo de Cerrillos al 3800. Vestía un chaleco antibalas y portaba una pistola Bersa Thunder Pro 9 milímetros con la numeración eliminada. Según la investigación, esa arma había sido robada en noviembre de 2021. Además de ser acusado por el homicidio, Farías enfrenta cargos por portación ilegal y encubrimiento agravado.

Ibarra permanece privado de la libertad desde 2014, luego de ser identificado como autor de un raid delictivo registrado el 16 de febrero de 2013. Los expedientes judiciales relatan que entonces tenía 21 años. La Justicia pudo comprobar que disparó en tres ocasiones, en distintos puntos del barrio Tablada. En ese lapso, asesinó a dos hombres: Horacio Nicolás López y Nicolás Basualdo. Otra persona resultó gravemente herida, al recibir un disparo a la altura del fémur.

En noviembre de 2023, ya con varios años de cárcel, sumó una nueva acusación, cuando fue imputado como uno de los organizadores de una maniobra para liberar al preso Gabriel Encina. Según fuentes judiciales, la operación se planificó desde el penal de Piñero, aprovechando una salida de Encina por razones de salud al Hospital Provincial. El intento de fuga terminó con la muerte del policía Leoncio Bermúdez, encargado de la custodia en el centro de salud.

En este contexto, las autoridades lo imputaron por homicidio calificado, agravado por la intervención de dos menores de edad y por el uso de armas de fuego, entre otros cargos. La expectativa de pena en este caso podría alcanzar la prisión perpetua. El tribunal consideró en la nueva sentencia la gravedad de esta acusación pendiente, aunque el proceso judicial aún no concluyó.

