Crimen y Justicia

Robaron a otro jubilado en La Plata: los delincuentes lo interceptaron cuando entraba a su casa

Ocurrió a la tarde del sábado en una vivienda de la diagonal 79 entre 1 y 115 en El Mondongo. Hasta el momento, no hay detenidos

Guardar
La calle residencial donde un
La calle residencial donde un jubilado fue víctima de un violento robo en La Plata, Argentina, mostrando la tranquilidad aparente del barrio (Google Maps)

Una tarde que parecía rutinaria se transformó en una experiencia traumática para un jubilado de La Plata, cuando un par de delincuentes lo interceptaron llegando a su domicilio.

El episodio tuvo lugar el último sábado en en una vivienda ubicada en el barrio El Mondongo, a metros del edificio del Registro Provincial de las Personas.

Según informó el portal 0221, el hombre, de 78 años, estacionó su Renault Oroch en el garaje de su casa ubicada en diagonal 79, entre 1 y 115. Al disponerse a cerrar el portón, advirtió movimientos extraños en el exterior y notó que le hacían fuerza desde afuera. En ese momento, identificó la presencia de dos individuos, ambos de aproximadamente 30 años.

La secuencia se desarrolló con rapidez. Los asaltantes, armados, lo amenazaron y lo obligaron a ingresar nuevamente a la vivienda. Una vez dentro, se sumaron otros cómplices y lo redujeron, exigiendo la entrega de dinero y objetos de valor bajo intimidación directa.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los asaltantes condujeron al jubilado hasta la planta alta de la casa. Allí, lo intimidaron con un arma que, según la descripción de la víctima, sería una pistola. Mientras lo apuntaban, los delincuentes le reclamaban la ubicación del dinero y otros bienes de valor.

El hombre, en una situación de evidente desventaja, entregó más de medio millón de pesos en efectivo, un teléfono celular y el DVR de las cámaras de seguridad, tanto internas como externas. Además, los asaltantes se apropiaron de la cédula verde del vehículo, la licencia de conducir, el Documento Nacional de Identidad (DNI), el carnet de socio del club Estudiantes y un manojo de llaves de la vivienda.

Según los investigadores, el robo se prolongó durante unos 30 minutos. Los agresores se tomaron el tiempo suficiente para revisar distintos ambientes y asegurarse de no ser descubiertos. Finalmente, abandonaron la propiedad sin dejar rastros, llevándose consigo las pertenencias sustraídas y dejando al jubilado en estado de shock.

La denuncia fue radicada poco después del hecho, lo que permitió la intervención inmediata de la Policía Bonaerense y el inicio de las tareas investigativas.

Ahora, las autoridades trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad del barrio, tanto públicas como privadas, en busca de imágenes que permitan identificar a los responsables del asalto.

La Policía busca a los
La Policía busca a los delincuentes (Noticias XFN)

Violento robo a un jubilado en La Plata

A fines del mes de enero, una nueva entradera se registró en La Plata. La víctima fue un jubilado de 79 años. Mientras el hombre dormía, tres delincuentes entraron a su casa, lo maniataron y le dieron una golpiza para exigirle dinero.

El robo ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de 171 bis y 46, en Lisandro Olmos, en horas de la madrugada.

Según informaron fuentes del caso, los agresores forzaron la puerta trasera y sorprendieron al propietario, que estaba solo. Luego, lo ataron de pies y manos y le cubrieron el rostro, mientras revisaban los ambientes de la vivienda.

El hombre contó que los ladrones le exigieron dinero y que, ante la negativa inicial, lo golpearon en la cara para forzarlo a entregarles efectivo.

Los asaltantes finalmente se llevaron una suma de dinero en pesos, la cual el jubilado no pudo precisar, además de mil dólares falsos que la víctima tenía producto de una estafa anterior. También se llevaron adornos antiguos y otros objetos personales de valor sentimental.

El hombre no vio armas de fuego y manifestó que podría reconocer a uno de los atacantes. En la vivienda no hay cámaras de seguridad, por lo que la Policía trabaja para identificar posibles testigos y relevar cámaras particulares en la zona.

El hecho quedó caratulado como robo e intervienen la Unidad Funcional de Instrucción N°9 y el Juzgado de Garantías N°3. Familiares del jubilado señalaron a medios locales que atraviesan un “momento de shock y profunda angustia” y lamentaron el robo a una persona vulnerable.

Temas Relacionados

delincuentesrobocasajubiladoLa Plata

Últimas Noticias

Crimen de la hincha de Rosario Central: confirmaron la acusación por homicidio agravado contra los tres imputados

La joven fue asesinada de un piedrazo luego del clásico entre Central y Newell’s en 2023. El debate comenzaría en el mes de junio

Crimen de la hincha de

Así fue el desesperado pedido de ayuda de la joven de 21 años secuestrada por su ex pareja en Córdoba: “Estoy cansada”

“Me tiran la comida para que no coma. Estoy en el medio del campo”, le contó Milagros a su hermana en medio del llanto. La víctima es de Entre Ríos y fue hallada con golpes y signos de deshidratación

Así fue el desesperado pedido

Ya está en el país el integrante clave del “Clan Brizuela” que fue atrapado en Bolivia

Fue detenido en la ciudad de Villazón en junio pasado y cumplía el rol de proveedor dentro de la organización que quiso ingresar al país 861 kilos de cocaína

Ya está en el país

Luego de la mejoría en su salud, trasladarán este lunes a Bastián a una clínica privada

Se hará con un avión sanitario. La decisión se tomó luego de que el nene de 8 años mostrara un cuadro clínico estable

Luego de la mejoría en

Investigan a seis policías que allanaron la casa de un sospechoso narco, lo extorsionaron y le robaron perfumes

Cuatro agentes bonaerenses de la Sub DDI de Pilar están detenidos. También quedaron en la mira un comisario y un subcomisario. La trama es insólita: los investiga el mismo fiscal para el que habían hecho el operativo

Investigan a seis policías que
DEPORTES
Es argentino, a los 11

Es argentino, a los 11 años probó un auto de Rally y es candidato a correr en el Mundial: por qué comparan su historia con la de Messi

El curioso caso de Seattle Seahawks, el campeón de la NFL que está en venta: su impactante valor y el lazo con Boca Juniors

Los desconocidos detalles de la historia de amor de Scaloni y su esposa Elisa Montero: la arriesgada maniobra del técnico para seducirla

Fuerte autocrítica de Claudio Úbeda tras la derrota de Boca ante Vélez: “No fue un buen partido, me voy preocupado”

En el final del Super Bowl LX, Cadillac reveló su diseño para la temporada 2026 de la F1: “La misión comienza”

TELESHOW
Mariano Saborido: “Mi primera escuela

Mariano Saborido: “Mi primera escuela de actuación fueron las novelas que veía en la tele con mi abuela”

Alex Caniggia reveló por qué rechazó Gran Hermano Generación Dorada: “Está muy loca la gente”

Benjamín Vicuña compartió fotos del cumpleaños de su hija con temática Stranger Things

Las lágrimas de Thelma Fardin por la construcción de su casa con Nico Riera: “Tiene puertitas”

La tristeza de La Joaqui tras la cancelación de su show en Neuquén a último momento: “Tengo ganas de llorar”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos tres muertos

El presidente de Israel afirmó que todas las religiones “superarán este mal” en el homenaje a las víctimas del atentado en Bondi Beach

La Justicia de Hong Kong condenó al magnate de medios Jimmy Lai a 20 años de prisión por delitos contra la seguridad nacional

Florencia Böhtlingk, en un viaje a través de lo esencial de la geometría, el color y el vacío

Ella fue la que enfureció, aterrorizó y moldeó a Arundhati Roy