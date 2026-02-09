Robaron a otro jubilado en La Plata: los delincuentes lo interceptaron cuando entraba a su casa

La calle residencial donde un jubilado fue víctima de un violento robo en La Plata, Argentina, mostrando la tranquilidad aparente del barrio (Google Maps)

Una tarde que parecía rutinaria se transformó en una experiencia traumática para un jubilado de La Plata, cuando un par de delincuentes lo interceptaron llegando a su domicilio.

El episodio tuvo lugar el último sábado en en una vivienda ubicada en el barrio El Mondongo, a metros del edificio del Registro Provincial de las Personas.

Según informó el portal 0221, el hombre, de 78 años, estacionó su Renault Oroch en el garaje de su casa ubicada en diagonal 79, entre 1 y 115. Al disponerse a cerrar el portón, advirtió movimientos extraños en el exterior y notó que le hacían fuerza desde afuera. En ese momento, identificó la presencia de dos individuos, ambos de aproximadamente 30 años.

La secuencia se desarrolló con rapidez. Los asaltantes, armados, lo amenazaron y lo obligaron a ingresar nuevamente a la vivienda. Una vez dentro, se sumaron otros cómplices y lo redujeron, exigiendo la entrega de dinero y objetos de valor bajo intimidación directa.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los asaltantes condujeron al jubilado hasta la planta alta de la casa. Allí, lo intimidaron con un arma que, según la descripción de la víctima, sería una pistola. Mientras lo apuntaban, los delincuentes le reclamaban la ubicación del dinero y otros bienes de valor.

El hombre, en una situación de evidente desventaja, entregó más de medio millón de pesos en efectivo, un teléfono celular y el DVR de las cámaras de seguridad, tanto internas como externas. Además, los asaltantes se apropiaron de la cédula verde del vehículo, la licencia de conducir, el Documento Nacional de Identidad (DNI), el carnet de socio del club Estudiantes y un manojo de llaves de la vivienda.

Según los investigadores, el robo se prolongó durante unos 30 minutos. Los agresores se tomaron el tiempo suficiente para revisar distintos ambientes y asegurarse de no ser descubiertos. Finalmente, abandonaron la propiedad sin dejar rastros, llevándose consigo las pertenencias sustraídas y dejando al jubilado en estado de shock.

La denuncia fue radicada poco después del hecho, lo que permitió la intervención inmediata de la Policía Bonaerense y el inicio de las tareas investigativas.

Ahora, las autoridades trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad del barrio, tanto públicas como privadas, en busca de imágenes que permitan identificar a los responsables del asalto.

La Policía busca a los delincuentes (Noticias XFN)

Violento robo a un jubilado en La Plata

A fines del mes de enero, una nueva entradera se registró en La Plata. La víctima fue un jubilado de 79 años. Mientras el hombre dormía, tres delincuentes entraron a su casa, lo maniataron y le dieron una golpiza para exigirle dinero.

El robo ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de 171 bis y 46, en Lisandro Olmos, en horas de la madrugada.

Según informaron fuentes del caso, los agresores forzaron la puerta trasera y sorprendieron al propietario, que estaba solo. Luego, lo ataron de pies y manos y le cubrieron el rostro, mientras revisaban los ambientes de la vivienda.

El hombre contó que los ladrones le exigieron dinero y que, ante la negativa inicial, lo golpearon en la cara para forzarlo a entregarles efectivo.

Los asaltantes finalmente se llevaron una suma de dinero en pesos, la cual el jubilado no pudo precisar, además de mil dólares falsos que la víctima tenía producto de una estafa anterior. También se llevaron adornos antiguos y otros objetos personales de valor sentimental.

El hombre no vio armas de fuego y manifestó que podría reconocer a uno de los atacantes. En la vivienda no hay cámaras de seguridad, por lo que la Policía trabaja para identificar posibles testigos y relevar cámaras particulares en la zona.

El hecho quedó caratulado como robo e intervienen la Unidad Funcional de Instrucción N°9 y el Juzgado de Garantías N°3. Familiares del jubilado señalaron a medios locales que atraviesan un “momento de shock y profunda angustia” y lamentaron el robo a una persona vulnerable.