Así fue el desesperado pedido de ayuda de la joven de 21 años secuestrada por su ex pareja en Córdoba: “Estoy cansada”

La escalofriante llamada que permitió el rescate de la joven de 21 años secuestrada por su expareja en Córdoba

El rescate de Milagros, una joven de 21 años que fue secuestrada por su ex pareja y hallada en un predio rural del sur de Córdoba, reveló el calvario que vivió durante casi un mes y el despliegue de un operativo que involucró a varias fuerzas federales y provinciales. Las autoridades encontraron a la víctima en la localidad de Saturnino María Laspiur gracias a una llamada de auxilio realizada a su hermana, que resultó determinante para ubicarla y avanzar con la investigación. “Me tiran la comida para que no coma”, narró la joven entre lágrimas en el pedido de auxilio a su hermana.

El operativo se llevó adelante bajo l coordinación de la Fiscalía Federal de Villa María, a partir de la denuncia motivada por la llamada que la víctima realizó a su hermana. En esa comunicación, registrada por las autoridades y revelada por Radio City Federación Entre Ríos, Milagros pidió ayuda desesperada: “Necesito que hables con mami por favor. Estoy en el medio del campo, Román me guarda las cosas. Estoy en el medio de Córdoba”.

“Me tiran la comida para que no coma. No sé cómo se llama el lugar, estoy en el medio del campo. Me quiere sacar el celular para que no me pueda comunicar con ustedes”, agregó. La grabación aportó el dato crucial para identificar la zona de búsqueda. “Todos los días me pega”, siguió la joven entre lágrimas.

Cuando su hermana le aconsejaba que se acerque a una vivienda, la mujer sumó: “Acá no hay nadie cerca, es todo campo, no sé dónde estoy”. “Estoy cansada”, dijo rendida Milagros.

La zona donde estaba el galpón

Durante las primeras etapas de la investigación, la única pista era la supuesta presencia de la pareja en la ciudad de Villa María, lo que llevó a la apertura formal del expediente el 2 de febrero. Sin embargo, las diligencias permitieron precisar que se encontraban en una zona rural, a unos 15 kilómetros del centro de Saturnino María Laspiur, en un terreno propiedad de una persona conocida en la zona, de acuerdo con los datos reconstruidos en sede judicial.

Milagros relató a las autoridades que había salido de Entre Ríos junto a su ex pareja con la intención de una supuesta reconciliación, pero que desconocía el destino final del viaje. Ya en Córdoba, se encontraron con un hombre que, según su testimonio, los condujo hasta el galpón donde permaneció encerrada sin posibilidad de escapar.

El operativo de la PFA durante la noche

“Cuando llegamos al campo, la vivienda estaba en muy malas condiciones y yo me quería ir, pero él no me dejó”, le explicó a las autoridades luego de ser rescatada. La joven declaró que su captor era el único que salía del predio hacia el pueblo y que, durante su cautiverio, sintió temor de pedir ayuda debido a la manipulación psicológica ejercida por el acusado.

El comisario mayor Pablo Nieto, jefe de la Departamental de San Justo, informó a TN que el procedimiento incluyó unidades de Infantería, DUAR, Patrulla Rural, canes, caballería y fuerzas federales, articulando la búsqueda durante la noche y la madrugada del miércoles 4 de febrero. El despliegue concluyó al amanecer, cuando personal policial halló a ambos escondidos entre los pastizales y procedió a la detención inmediata del sospechoso. El sospechoso fue procesado bajo cargos de trata de personas y trasladado a la Unidad Penitenciaria Nº5 de Villa María, mientras que la causa quedó a cargo de la Fiscalía Federal local.

Agentes de la Policía de Córdoba y PFA rescataron a una joven de 21 años que era víctima de trata

Una vez rescatada, Milagros fue derivada al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, donde se le brindó atención médica por signos de violencia física y deshidratación, además de contención psicológica, según precisaron desde la Policía de Córdoba.

Las pericias posteriores y los testimonios permitieron establecer que durante el período de cautiverio, Milagros fue víctima de golpes, privación de alimento y aislamiento absoluto. El llamado de auxilio recogió también un fragmento que evidenciaba el entorno de hostilidad al que estaba sometida.

Rescataron a una joven secuestrada en Córdoba y detuvieron a su ex por trata de personas

Fuentes de la investigación confirmaron al medio Infobae que la joven expresó miedo ante la posibilidad de ser imputada, pues el captor la convenció de que al violar una orden de restricción vigente podría quedar detenida.

En el lugar del hallazgo, la Justicia Federal investiga la existencia de una posible red de trata de personas, mientras que la imputación formal contra el hombre configura la principal línea penal.