Crimen y Justicia

Violento ataque en Santiago del Estero: golpearon a una mujer para robarle sus joyas y el agresor era su cuñado

Ocurrió en las Termas de Río Hondo. Tras el hecho descubrió que fue su familiar quien la agredió para llevarse sus pertenencias

La zona donde ocurrió el
La zona donde ocurrió el robo (Google Maps)

Una mujer de 47 años fue víctima de un violento asalto en la provincia de Santiago del Estero, cuando un hombre la golpeó para robarle una cartera con joyas valuadas en 700 mil pesos. El agresor resultó ser su propio cuñado.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 23:30, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, ubicada a unos 70 kilómetros de la capital provincial. Según informaron medios locales, la mujer fue interceptada en la esquina de Núñez del Prado y Absalón Rojas, en el barrio San Martín.

De acuerdo con el relato de la víctima, el atacante le dio golpes en el abdomen, la arrojó al suelo y aprovechó la situación para sustraerle la cartera. En su interior llevaba anillos, aros, pulseras y cadenas, cuyo valor fue estimado en 700 mil pesos.

Tras el ataque, la mujer regresó a su domicilio y este jueves por la mañana radicó la denuncia, instancia en la que identificó al agresor como su cuñado.

La causa quedó a cargo del fiscal Rafael Zanni, quien ordenó las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho y recuperar las joyas.

Fuente: Prensa Santiago del Estero

Antecedente

En septiembre pasado, cuatro delincuentes perpetraron un violento robo en la casa de Fernando Fermanelli, un conocido empresario ganadero de 71 años de la ciudad de Quimilí, en el que golpearon salvajemente al cuidador de la propiedad y se llevaron dinero en dólares, equivalente a unos 200 millones de pesos.

El asalto ocurrió en el barrio Centro. Según el diario El Liberal, uno de los asaltantes se aproximó al inmueble y, desde el exterior, gritó insistentemente: “Miguel, Miguel”.

Ante la pregunta, Ricardo Alberto Delgado, de 43 años, quien se desempeña como cuidador de la vivienda, respondió que “Miguel” no estaba y que él era el casero. Acto seguido, la voz del exterior afirmó que eran “de la policía”, por lo que Delgado se aproximó a una ventana y, tras abrirla, recibió un violento golpe en el rostro, presumiblemente, con la culata de un arma de fuego.

En cuestión de segundos, tres individuos ingresaron por la fuerza, redujeron a Delgado con patadas, le colocaron una prenda en la boca y lo maniataron.

Uno de los sujetos le exigió repetidamente que confesara la ubicación de la llave de la caja fuerte y señaló que había dólares guardados en su interior. Delgado, en estado de shock, negó conocer el dato.

Ante la negativa, la banda resolvió sustraer la caja fuerte completa, ubicada en una habitación destinada a cambiador y biblioteca.

De acuerdo con el medio santiagueño, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo los ladrones introdujeron un automóvil de reversa hasta la vivienda y, entre varios, cargaron la caja fuerte, de gran peso y algo antigua, en el vehículo. El casero destacó ante la Policía que los asaltantes hablaban con “tonada porteña”.

El asalto duró menos de cinco minutos. Los delincuentes sustrajeron la caja fuerte, cuyo contenido era de aproximadamente 200 millones de pesos, en dólares, junto con otros objetos personales, cuya lista completa aún no fue relevada. La huida se realizó justo antes de la una de la madrugada, según reconstruyeron los investigadores.

Una vez que Delgado consiguió liberarse de las ataduras, pidió auxilio y avisó a la Policía. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Fernanda Vittar.

Las grabaciones del sistema de videovigilancia de la vivienda registraron tanto los rostros de los asaltantes como la patente del vehículo implicado.

La investigación considera que los delincuentes recibieron la ayuda de algún “entregador” o informante, dada la forma en que identificaron la existencia y ubicación de la caja fuerte, y el hecho de que no intentaron ocultarse de las cámaras ni disimular sus rostros.

