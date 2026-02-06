Crimen y Justicia

Habló el padre de la abogada argentina detenida en Brasil por gestos racistas: “Presa, no aguanta dos días”

Mariano Páez teme por la salud mental de Agostina, su hija. Denunció que el abogado brasileño no le responde las llamadas

Mariano Páez contó que este sábado viajará a Río de Janeiro y teme por la salud mental de su hija, Agostina

Este viernes, poco después de que la abogada argentina Agostina Páez fuera detenida en Brasil por injurias raciales, su padre, Mariano, habló con la prensa de nuestro país. En declaraciones a eltrece, expresó su temor por la salud mental de su hija: “Presa, no aguanta dos días”.

“Esta chica, presa, no aguanta dos días. No está acostumbrada a eso. Está con pánico en un barrio cerrado, imaginate que la encierren. O la matan, o no sé...”, manifestó el hombre, quien este sábado viajará primero de su Santiago del Estero natal a Buenos Aires, y desde allí hacia Río de Janeiro.

La joven de 29 años fue trasladada este viernes a una comisaría federal de Río de Janeiro, 48 horas después de que el Ministerio Público Fiscal de la ciudad carioca pidiera su prisión preventiva, a pesar de que estuviera aislada en un departamento de un barrio privado y con tobillera electrónica.

“El abogado me da muy poca información. Me había dicho que no iba a ir detenida y ahora me mandó un mensaje Agostina que decía ´papá, me están llevando´“, se angustió Mariano durante la entrevista.

Más temprano, la Justicia brasileña le había rechazado a la joven el habeas corpus presentado este jueves, en el que pidió que la autoricen a volver a Argentina para continuar el proceso judicial desde su país natal.

Agostina Páez, la abogada detenida
No tiene antecedentes penales, no tiene problemas con nadie, trabaja de influencer, es abogada... no sé por qué el ensañamiento con ella”, se preguntó su padre.

Mariano detalló que Agostina está “angustiada, llora, tiene depresión”. “Está encerrada en el complejo. No quiere bajar, no quiere comer”, expuso.

“¿Quién se hace responsable si le hacen algo?“, lanzó finalmente Mariano Páez, quien en las próximas horas intentará poder tomar contacto en persona con su hija.

La argentina está acusada de injuria racial por hacerle comentarios y gestos racistas a los empleados de un restaurante de la ciudad carioca, donde había ido a veranear con amigas.

El padre de Agostina Páez
El delito de injuria racial, equiparado al racismo en la legislación brasileña, prevé penas de dos a cinco años de prisión y no contempla el beneficio de excarcelación bajo fianza. Desde el 14 de enero, la joven se encuentra imposibilitada de salir de Brasil. Primero, se le retuvo el pasaporte, luego fue obligada a colocarse una tobillera electrónica y, aunque su documento nacional fue devuelto, pesaba sobre ella la prohibición de abandonar el país.

El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro, quien deberá resolver los próximos pasos del proceso.

La situación personal de Páez se tornó aún más delicada tras un incidente en su residencia temporal. Tres personas ingresaron al departamento en el que se alojaba, lo que la llevó a mudarse a un barrio privado por razones de seguridad. 

La Embajada de la República Argentina en Brasil le ofreció asistencia legal, aunque no intervendrá en el procedimiento judicial.

Su abogado entiende que el delito que le adjudican tiene un gran peso cultural para la sociedad brasileña y cree que probablemente este caso esté siendo tomado como “ejemplificador”, y por eso buscan escalarlo.

La santiagueña Agostina Páez compartió una publicación en su perfil de tiktok en donde expresó cómo vive estos momentos, luego de ser imputada

La joven santiagueña difundió en las últimas horas un video en el que describe su estado actual: “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo”.

La difusión de las imágenes de Páez desató una ola de repercusiones tanto en la Argentina como en Brasil, donde el proceso penal avanza sin plazos definidos. Según explicó la propia abogada en el video publicado en su cuenta de TikTok, recibió la notificación de una orden de prisión preventiva por “peligro de fuga”, pese a que estaba controlada hasta ese momento por una tobillera electrónica.

Sostuvo que se encuentra “a disposición de la justicia desde el día uno”. “Se están vulnerando todos mis derechos”, aseguró en su mensaje.

