Crimen y Justicia

El conductor que atropelló y mató a un bombero de Morón se defendió y admitió que consumió marihuana dos días antes del hecho

Tras el resultado positivo de la pericia toxicológica y el dictamen de la prisión preventiva, el acusado, César Cervantes, amplió su declaración ante la fiscalía. “Habré fumado dos o tres pitadas, nada más”, sostuvo

Guardar
En el incidente murió el
En el incidente murió el bombero Matías Nicolás Di Paolo

“Estoy viviendo una pesadilla”, dijo César Cervantes, el conductor que atropelló a cuatro bomberos en Morón el 15 de diciembre pasado, al ampliar su declaración ante la fiscalía en las últimas horas. En el incidente, murió arrollado Matías Nicólas Di Paolo, mientras que otras dos víctimas sufrieron amputaciones.

En su testimonio, también reconoció que dos días antes había consumido marihuana. El dato tomó una relevancia especial porque la pericia toxicológica realizada luego del hecho arrojó resultado positivo y fue tomada en cuenta por la Justicia para dictar la prisión preventiva.

El detenido está acusado por los delitos de homicidio simple con dolo eventual, lesiones gravísimas reiteradas y lesiones graves, todo en concurso ideal. La causa la lleva adelante el fiscal Matías Rappazzo, de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Morón, y tiene como víctimas a Di Paolo -quien falleció tras el impacto-, Micaela Ariana Quipildor y Milagros Xiomara Barrionuevo Franco -ambas sufrieron la amputación de una pierna- y Mateo Juan Henri, quien resultó con fracturas en ambas piernas. En el expediente, están representados por el abogado Adrián Rodríguez.

Matías Di Paolo, el bombero
Matías Di Paolo, el bombero fallecido en el hecho

De acuerdo al relato del propio Cervantes, el sábado previo al hecho fue a visitar clientes de su negocio de panificados en diferentes localidades y por la noche estuvo en su casa junto a familiares y amigos. Allí, según afirmó, unos amigos que trabajan con él le ofrecieron marihuana. “Habré fumado dos o tres pitadas, nada más. No soy consumidor habitual, solo ocasional”, declaró el acusado.

Al lunes siguiente, contó que llevó adelante su rutina laboral habitual y por la tarde fue a un mecánico de Ituzaingó. Al regresar, ocurrió el episodio fatal.

Según el imputado, venía manejando de manera normal y en un momento se encontró detrás de una camioneta Fiat Toro. Aseguró que ese vehículo hizo una maniobra extraña, “como un zig zag”. “Cuando la Fiat Toro se abre y se cierra, el auto que queda adelante mío frena de golpe. Entonces yo frené y mi auto se puso de costado”, relató.

Y continuó: “En el momento en que mi auto venía derrapando no escuché ni chillar las ruedas, parecía que iba arriba de un jabón. No escuché pegarle a nada en ese momento. Sí escuché el estruendo contra el camión y los gritos de una chica”. También afirmó que no circulaba a alta velocidad ni hacía maniobras evasivas.

Así quedó el Vento que
Así quedó el Vento que conducía el hombre imputado por el hecho

El conductor dijo que, tras el impacto, trató de ayudar. “Bajé del auto pidiéndole perdón a todo el mundo, no podía creer lo que estaba pasando, estoy viviendo una pesadilla”, dijo ante la fiscalía. Insistió en que se quedó en el lugar y ayudó en todo lo que pudo. “Yo valoro un montón el trabajo de los bomberos, como también el de policía, gendarme, los militar, no entiendo qué estaba haciendo. No entiendo lo que pasó, sinceramente”, sostuvo.

En su declaración, Cervantes negó haber manipulado sistemas electrónicos del auto y afirmó que el vehículo tenía control de tracción y estabilidad. También reconoció una multa de tránsito por exceso de velocidad, aunque aclaró que pensaba vender el auto y que no controla las infracciones de los otros vehículos de su empresa.

“Con el auto mío sé que tenía una multa, creo que era de velocidad, porque yo iba a vender el auto y el muchacho pidió mi informe. Los otros vehículos sí tienen, porque no tengo forma de controlar a los choferes”, explicó.

“Yo soy una persona que me levanto todos los días a trabajar, no le hago mal a nadie. Nunca pensé tener un accidente de este índole y menos que haya una persona fallecida. Siempre me manejo con cautela, no puedo entender esto”, afirmó este jueves.

El siniestro ocurrió el 15
El siniestro ocurrió el 15 de diciembre pasado

Cervantes permanece detenido con prisión preventiva. Su defensa apeló la medida y ahora la Cámara debe resolver si mantiene la calificación actual o si cambia la acusación a homicidio culposo en vez de dolo eventual.

Respecto de las víctimas, Quipildor y Barrionuevo siguen hospitalizadas.

Temas Relacionados

MorónSiniestros vialesBomberosHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Habló el padre de la abogada argentina detenida en Brasil por gestos racistas: “Presa, no aguanta dos días”

Mariano Páez teme por la salud mental de Agostina, su hija. Denunció que el abogado brasileño no le responde las llamadas

Habló el padre de la

Expulsaron del país a un venezolano vinculado con el Tren de Aragua

José Félix Peñalver Veliz había sido detenido el 20 de diciembre en Ituzaingó, Corrientes. Registraba antecedentes por homicidio y portación ilegítima de arma en Venezuela, además de haber sido deportado previamente de Estados Unidos

Expulsaron del país a un

Un abogado recuperó su camioneta sin pagar el acarreo en Recoleta y ahora la Justicia pide que vaya a juicio oral

El episodio ocurrió en septiembre del año pasado. El acusado se retiró del playón de infractores sin abonar, aprovechando la salida de otro vehículo

Un abogado recuperó su camioneta

Ordenaron la liberación de Agostina Páez, la argentina detenida en Brasil por hacer gestos racistas

La joven había sido arrestada este viernes en Río de Janeiro. Hasta ahora tenía una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país. La Justicia ordenó revocar su prisión preventiva

Ordenaron la liberación de Agostina

Detuvieron al acusado de violar a una adolescente en Miramar

El hecho ocurrió la semana pasada y desde entonces buscaban intensamente al sospechoso. El hombre tiene 40 años. Quedó a disposición de la Justicia

Detuvieron al acusado de violar
DEPORTES
Récords y ciencia: cómo se

Récords y ciencia: cómo se construyen las pistas más rápidas para el patinaje de velocidad olímpico

Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno: las 33 fotos más impactantes de la ceremonia en Italia

Galatasaray presentó al futbolista alemán nacionalizado argentino Can Armando Güner

La selección de Bolivia considera nacionalizar a un delantero argentino para el repechaje mundialista

El director deportivo de Newell’s habló sobre la versión del posible regreso de Lionel Messi al club en 2027

TELESHOW
Zaira Nara celebró el sexto

Zaira Nara celebró el sexto cumpleaños de Viggo: sorpresas, festejo íntimo y el saludo a la distancia de su abuela

Murió el actor Rubén Polimeni, reconocido por su trabajo en “Rincón de luz” y “Los Roldán”

Cami Homs compartió el álbum de fotos de la primera semana de su hija Aitana: “Nos tiene muertos de amor”

Franco Yan celebró su cumpleaños con los saludos de Cris Morena y Gustavo Yankelevich: “Sos un luchador”

La revelación más descarnada de Ernestina Pais sobre su adicción: “Internarme fue mi salvación”

INFOBAE AMÉRICA

Líder de peligrosa pandilla panameña

Líder de peligrosa pandilla panameña es encontrado culpable en una Corte de Los Ángeles

El récord histórico de Miguel Ángel: un boceto de la Capilla Sixtina se vende por más de 27 millones de dólares en Nueva York

Con el nuevo acuerdo comercial, exportaciones no petroleras ecuatorianas podrían crecer 30% en Emiratos Árabes Unidos

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

“Pasamos cuatro días con muertos en la celda”: el testimonio que expone la crisis sanitaria en la cárcel más violenta de Ecuador