Mató a un joven en Salta y cayó tras permanecer más de un año prófugo

La Policía logró detener al principal sospechoso por un crimen, ocurrido en noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión, provincia de Salta. El operativo fue realizado por personal especializado de la Unidad de Investigación de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), que concretó la captura tras una labor de vigilancia y seguimiento. El sospechoso permaneció más de un año prófugo.

El detenido, identificado como J. J. P., alias “Camboya”, está acusado de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, la operación se desarrolló en el sector oeste de la ciudad, donde los investigadores detectaron la presencia del sospechoso desplazándose en una motocicleta sin patente.

El seguimiento condujo al domicilio ubicado sobre Ruta 99 s/n, en el loteo Tierra Mía, donde se dispuso una vigilancia discreta ante la presencia de varias personas y la peligrosidad del individuo.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el sospechoso empredió una huida a pie por un terreno baldío.

El hecho que originó la causa se remonta al 15 de noviembre de 2024, cuando una serie de discusiones en el barrio Alta Tensión derivó en un enfrentamiento armado.

La víctima fatal, un joven de 24 años, recibió un disparo en el tórax y falleció horas después en el Hospital San Bernardo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida. Otras personas resultaron con heridas de gravedad.

En el lugar de los hechos se incautaron 18 vainas servidas, lo que da cuenta de la violencia desplegada en el episodio.

La investigación, a cargo del fiscal penal 2, Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, incluyó allanamientos, intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia y vigilancia, además de un pedido de captura nacional e internacional para el imputado, quien permaneció prófugo durante más de un año.

El Ministerio Público Fiscal dispuso medidas probatorias orientadas a reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la autoría material del ataque. En el marco del expediente ya se encuentran detenidos con prisión preventiva otros tres hombres.

La detención de J. J. P. se logró gracias a un despliegue coordinado entre la Unidad de Investigación UGAP y el Sistema de Emergencias 911.

Desde el inicio de la pesquisa, los investigadores desplegaron medidas de inteligencia y recolección de pruebas, incluyendo allanamientos en distintos puntos de la ciudad e intervenciones telefónicas que permitieron identificar a los presuntos responsables.

A partir de ahora, las autoridades judiciales evalúan nuevas pruebas y testimonios recabados en los últimos días, en busca de esclarecer completamente la mecánica del hecho y el rol de cada uno de los implicados y en los próximos días se definirán nuevas medidas probatorias y se evaluará el avance de la investigación.

Estaba prófugo por abuso y cayó en Wilde

Días atrás, un hombre, apodado “El Chacal”, fue detenido en Wilde, en el sur del Conurbano bonaerense, acusado de abusar de forma reiterada de su hijastra de 4 años.

El imputado, sobre quien pesaba un pedido de captura, fue arrestado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.

La investigación se inició a raíz de una denuncia efectuada por el padre de la pequeña víctima, quien comenzó a notar diferentes conductas de su hija que llamaron su atención. Tras varias conversaciones, la nena pudo contarle a su mamá lo que estaba sucediendo.

Los aberrantes hechos imputados a “El Chacal” ocurrieron en un domicilio ubicado en el barrio de Balvanera, de la Ciudad de Buenos Aires, entre los meses de mayo de 2021 y enero de 2022, cuando el atacante mantuvo una relación sentimental con la madre de la niña, de por entonces 4 años de edad, y se había mudado a vivir con ellas.

Luego de efectuar pericias que incluyeron entrevistas a la menor en Cámara Gesell, la causa fue elevada a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25, a cargo de Marcelo Romero.

Sin embargo, el agresor, al tanto del proceso judicial en su contra, desapareció antes de que pudieran notificarlo sobre la determinación judicial. Los detectives comprobaron que se había fugado con rumbo desconocido.

Ante esta circunstancia, el magistrado actuante decidió convocar a los efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA para que inicien tareas investigativas para encontrar al evadido.

En ese contexto, los federales efectuaron diversas tareas de campo y análisis de datos, logrando localizar al acusado en un domicilio ubicado en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, donde se ocultaba.

Los detectives implantaron una discreta vigilancia en la zona y, al cabo de algunos días, lograron hallar al acusado en la intersección del Camino General Belgrano y la calle Bouchard.

“El Chacal” llevaba el pelo rubio platinado y escuchaba música con auriculares mientras caminaba. No sospechaba que lo estaban vigilando de cerca. En ese momento, lo detuvieron sin demoras, precisaron las fuentes.