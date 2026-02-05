Crimen y Justicia

Atropelló, mató y se fugó en Pilar: detuvieron a un sospechoso de 19 años

El siniestro vial ocurrió esta madrugada en la localidad de Presidente Derqui. La víctima, que tenía 21 años, murió en el acto

El joven acusado de ser el conductor del vehículo que embistió a la víctima

Un joven de 19 años fue detenido en las últimas horas en la localidad de Presidente Derqui, en el partido de Pilar, acusado de atropellar y matar a un hombre, y escapar del lugar durante la madrugada de este jueves.

La víctima fue identificada como Lucas Rubén Lemos, de 21 años. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió sobre la calle Entre Ríos, entre Tierra del Fuego y Comodoro Rivadavia, en el barrio Monterrey.

De acuerdo al reporte policial, los vecinos llamaron al 911 porque vieron a un hombre descompensado en la calle. Al llegar, los efectivos del Comando de Patrullas Pilar encontraron a Lemos tendido en el suelo, con una hemorragia en la cabeza y sin signos vitales.

Unos minutos después, al lugar arribó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que confirmó el fallecimiento.

La víctima tenía 21 años

Mientras agentes de la Policía Científica Pilar llevaron adelante tareas para recolectar pruebas en el lugar, oficiales de la SubDDI de Pilar buscaron testigos presenciales en la escena, pero no hallaron ninguno.

Tras realizar distintas averiguaciones, la pista clave surgió del análisis de cámaras de seguridad: a través de las filmaciones se conoció que un Peugeot 207 Compact fue el vehículo que embistió a la víctima a alta velocidad antes de huir. La patente fue identificada y, de ese modo, los investigadores llegaron al sospechoso: José Raúl Terrazas.

En la investigación, además, surgió que, previo al hecho, personal de la Guardia Urbana de Pilar (GUP) había identificado el auto en las inmediaciones, junto a sus ocupantes. Tras una serie de diligencias, los efectivos finalmente ubicaron a Terrazas en la esquina de Avenida de Mayo y Rivadavia, en Presidente Derqui, donde fue detenido.

El coche que atropelló y mató a Lucas Lemos

El fiscal Andrés Quintana, de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Pilar, ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda del acusado, en calle Paraguay al 1000, en el mismo barrio Monterrey.

En ese lugar, se secuestraron el auto involucrado, un teléfono celular y la ropa que Terrazas vestía al momento del hecho, la cual coincidía con la registrada en las cámaras municipales.

La causa se investiga como homicidio y Terrazas permanece detenido, a la espera de ser convocado a indagatoria.

El vehículo fue secuestrado en la casa del detenido

Otro siniestro vial fatal en el Conurbano

La tragedia ocurrió en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, cuando un joven de 18 años perdió el control de su auto y atropelló a dos personas que estaban paradas en la calle, junto a un vehículo estacionado.

Una de las víctimas, Edwin Edgar Huaranca, de 37 años, murió en el hospital al que fue llevado con graves heridas, mientras su esposa resultó con lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

El hecho se registró durante la tarde del martes pasado, en la esquina de Anatole France y Danubio, frente a un comercio de aberturas. Una cámara de seguridad captó el momento en que Huaranca, vestido de negro, bajó de su auto y fue a abrir el baúl. De repente, un Peugeot 208 negro apareció fuera de control e impactó contra las víctimas. Huaranca terminó aplastado contra su propio auto y su esposa fue empujada por el choque, pero logró caer sobre la vereda.

Agentes de la Comisaría San Alberto se acercaron al lugar después de un aviso al 911 y advirtieron que, además, un tercer hombre, que estaba en su vehículo, también sufrió lesiones leves. Todas las víctimas fueron trasladadas al hospital Paroissien, donde los médicos no pudieron salvar la vida de Huaranca y atendieron a los otros heridos.

La fiscal Mariana Sogno, titular de la UFI N°6 de La Matanza, primero imputó al conductor del Peugeot 208 por lesiones culposas, pero luego, tras la muerte de Huaranca, cambió la carátula a homicidio culposo.

