Crimen y Justicia

Choque y tragedia en La Matanza: un joven de 18 años perdió el control de su auto y mató a un hombre frente a su mujer y sus hijas

Ocurrió este miércoles en Isidro Casanova. Edwin Edgar Huaranca (37), la víctima, estaba de espaldas al vehículo del imputado cuando sufrió el fatal impacto. Imágenes sensibles

﻿Choque y tragedia en La Matanza: un joven de 18 años perdió el control de su auto y mató a un hombre

La tragedia se hizo presente este martes en la localidad de Isidro Casanova, partido bonaerense de La Matanza, luego de que un joven de 18 años perdiera el control de su auto y embistiera a dos hombres que se encontraban parados sobre la calle, de espaldas y junto a un vehículo estacionado. Producto del impacto, una de las víctimas, identificada como Edwin Edgar Huaranca, de 37 años, falleció en el hospital al que había sido trasladado con graves lesiones, mientras que su mujer sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

Inicialmente, la fiscal Mariana Sogno, titular de la UFI N° 6 departamental, imputó al conductor por lesiones culposas, pero al confirmarse el fallecimiento de Huaranca, dispuso el cambio de carátula a homicidio culposo.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el siniestro se registró cerca de las 19 en el cruce de Anatole France y Danubio, justo frente a un local de aberturas.

El instante previo a la
El instante previo a la tragedia.

El video que encabeza esta nota, registrado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra, muestra que Huaranca, vestido de negro y acompañado por su esposa, estacionó su auto en la puerta del comercio, bajó del mismo y se dirigió a abrir el baúl.

Todo transcurría con normalidad, hasta que de repente un Peugeot 208 color negro apareció en la escena fuera de control e impactó de costado a las víctimas. Mientras que Huaranca terminó aplastado contra su propio rodado, su mujer corrió con mejor fortuna debido a que amortiguó el impacto contra una camioneta utilitaria blanca y cayó sobre la vereda.

Al recibir la denuncia de lo ocurrido al 911, personal de la Comisaría San Alberto de la Policía Bonaerense se dirigió al lugar del hecho y constató que tanto Huaranca como su esposa habían resultado heridos por la colisión. Además, un hombre que se encontraba a bordo de su rodado también sufrió lesiones, pero de carácter leve.

Huaranca y su esposa quedaron
Huaranca y su esposa quedaron tendidos sobre la vereda.

Las víctimas fueron trasladadas en ambulancia al hospital Paroissien, en La Matanza, donde los médicos de turno atendieron de urgencia a Huaranca, pero no pudieron salvarle la vida. En cambio, su mujer resultó ilesa y el otro damnificado, también de 37 años, solo sufrió heridas superficiales y recibió el alta médica.

La causa quedó en manos de la fiscal Sogio, que en primera instancia imputó al conductor del Peugeot 208, identificado como T.G.M., por el delito de lesiones culposas. Sin embargo, la muerte de Huaranca motivó el cambio de carátula a homicidio culposo.

Fuentes del caso precisaron a este medio que la fiscal Sogio dispuso distintas diligencias para esclarecer el hecho, entre ellas la recepción de testimoniales, confección del acta correspondiente, visualización del lugar y de los vehículos, secuestro de los mismos, notificación de la formación de la causa y solicitud de historias clínicas de los involucrados.

Norma, esposa de Huaranca, dialogó este jueves con Infobae y confirmó que ella presenció el violento impacto. Además, comentó que estaba junto a sus hijas al momento del accidente. “Fuimos a retirar unas cosas mi pareja, mis hijas y yo a la casa de un amigo”, explicó con evidente angustia.

