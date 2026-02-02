Fuerte despliegue de seguridad en los estadios de Boca, San Lorenzo y Barracas: 73 trapitos demorados y casi 300 infracciones

Fueron demorados 73 trapitos y se labraron 273 actas contravencionales, además de registrarse un detenido por atentado y resistencia a la autoridad.

En el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura, el Ministerio de Seguridad porteño llevó adelante amplios operativos de control en los alrededores de los estadios de Boca Juniors, San Lorenzo y Barracas Central, con un saldo contundente: un detenido, 73 cuidacoches informales demorados y 273 actas contravencionales labradas.

Los procedimientos se desarrollaron durante los encuentros Boca Juniors–Newell’s Old Boys, San Lorenzo–Central Córdoba de Santiago del Estero y Barracas Central–Deportivo Riestra, con participación de la Policía de la Ciudad y la intervención del Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Sur, a cargo del fiscal Aníbal Brunet.

La Bombonera, el foco principal del operativo

El mayor despliegue tuvo lugar en las inmediaciones de La Bombonera, donde se concentró la mayor cantidad de infracciones y demoras. Allí fueron detectados 67 de los 73 “trapitos” demorados durante el fin de semana, en el marco de controles destinados a prevenir extorsiones y garantizar el orden en la vía pública.

Durante el partido entre Boca y Newell’s se labraron 216 actas contravencionales. De ese total, 171 correspondieron a personas que intentaron ingresar al estadio sin contar con entradas válidas, mientras que 22 hinchas fueron detectados con derecho de admisión vigente, por lo que se les impidió el acceso.

Además, un simpatizante fue rechazado en los controles por figurar como deudor alimentario, en aplicación de la normativa vigente. En el mismo operativo, dos micros fueron retenidos por no presentar la documentación correspondiente.

Los controles también alcanzaron a vehículos particulares. Se labraron actas a los conductores de dos automóviles por suministrar o almacenar bebidas alcohólicas, y se incautaron un total de quince botellas de vino y tres de fernet.

En otro de los hechos destacados, un hombre de 76 años fue notificado tras ser detectado revendiendo entradas a personas extranjeras en las inmediaciones del estadio. Tras la consulta con el Ministerio Público Fiscal, se lo imputó por desobediencia y se dispuso el secuestro de los tickets.

El episodio más grave se registró cuando un hombre de 41 años fue detenido acusado de resistencia y atentado a la autoridad, luego de agredir a efectivos policiales al intentar ingresar al estadio con un carnet apócrifo.

Controles en el Nuevo Gasómetro y Barracas

En el partido disputado en el Nuevo Gasómetro entre San Lorenzo y Central Córdoba de Santiago del Estero, el operativo dejó 55 actas contravencionales, de las cuales 33 fueron por intentos de ingreso sin entradas. También se aplicó el derecho de admisión a 10 simpatizantes y se impidió el acceso a otra persona por figurar como deudor alimentario. En la zona fueron demorados seis cuidacoches.

Por su parte, en el encuentro entre Barracas Central y Deportivo Riestra, los controles detectaron a dos hinchas con impedimentos legales para ingresar al estadio, por lo que se les negó el acceso.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que los operativos forman parte de una política sostenida para reforzar la seguridad en espectáculos deportivos, prevenir hechos de violencia y garantizar que los partidos se desarrollen en un clima familiar y ordenado.

“El objetivo es claro: hacer cumplir la ley, proteger a los hinchas y erradicar conductas ilegales dentro y fuera de los estadios”, señalaron fuentes oficiales tras el cierre del operativo.

El balance del fin de semana dejó en evidencia la magnitud del control desplegado y anticipa que este tipo de procedimientos continuarán a lo largo del torneo.