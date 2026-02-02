Córdoba: mataron a golpes a un albañil y la Justicia investiga si hubo celos entre compañeros de trabajo

Maximiliano Galván tenía 36 años.

La localidad de General Levalle, un pequeño pueblo situado en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, al sur de la provincia de Córdoba, fue escenario el pasado 16 de enero del brutal ataque en patota que derivó en la muerte de Maximiliano Carlos Galván, un albañil de 36 años que habría recibido una golpiza por parte de algunos compañeros de trabajo. Producto de las graves lesiones, la víctima murió tras permanecer 10 días internado en terapia intensiva. Mientras los cuatro principales sospechosos de haber participado del ataque continúan detenidos, el fiscal de Laboulaye, Diego Vázquez, ahora trabaja en el análisis de las imágenes de una cámara de seguridad que registró la secuencia completa.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió en el cruce de las calles Carlos Pellegrini y Gardel, en General Levalle, donde la víctima y los cuatro presuntos atacantes mantuvieron una fuerte discusión que derivó en una salvaje agresión contra Galván.

Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal provincial, eran las 19.30 cuando un llamado anónimo alertó a la Policía sobre "una pelea entre varias personas“.

Galván agonizó 10 días en terapia intensiva y falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el ataque.

Una vez en el lugar, el personal policial de la localidad de General Levalle identificó a todos los involucrados y trasladó a Galván al hospital local. Debido a la complejidad de su cuadro -el cual incluía graves heridas, entre ellas un fuerte traumatismo de cráneo-, la víctima fue derivada para una mejor atención al hospital San Antonio de Padua, en la ciudad de Río IV.

Al cabo de 10 días de internación, Galván falleció como consecuencia de las lesiones.

Al ser notificado del deceso de la víctima, el fiscal Vázquez, quien investiga las circunstancias en las que se produjo el violento episodio, ordenó la inmediata detención de los sospechosos, identificados como Martín Jose Sevilla, de 47 años y con frondosos antecedentes penales, Alex Martín Maldonado (25), Mateo Xavier Maldonado (21) y Ana Paula Victorio (20), todos oriundos de la localidad de General Levalle.

Constatado el deceso y practicadas las medidas probatorias de rigor, se le dio intervención a Policía Judicial y científica de la ciudad de Rio IV, cuyo personal trasladó el cuerpo a la morgue judicial local para la realización de la autopsia.

Un video que podría esclarecer el caso y la opinión de la familia

En las últimas horas, la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye incorporó a la causa el video que muestra cómo fue el ataque que derivó en la muerte de Galván. Hasta este lunes, las imágenes no habían trascendido y el fiscal Vázquez trabaja con el material bajo un fuerte hermetismo.

Según consignan medios locales, la principal hipótesis que baraja el fiscal Vázquez apuntaría a una presunta venganza laboral, en relación con que el dueño del campo en el que trabajaba la víctima le habría encargado más trabajo a Galván que a los antiguos empleados, entre ellos los acusados, a raíz de su buen desempeño.

De confirmarse esta teoría, los imputados podrían enfrentar cargos por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que puede ser condenado con prisión perpetua.

“No sé qué pasó entre ellos, si discutieron o no, pero mi hermano salió corriendo y se le cayó el teléfono. Vuelve a buscarlo y ahí vino el más grande de los agresores, se lo manoteó y se lo partió en dos. Ahí fueron todos contra él”, contó Vanessa, hermana de Galván, en diálogo con el canal El Doce TV.

Y en esa misma línea, sostuvo: “No fue una riña. Acá fueron cuatro contra uno, no había chance de que él se defendiera. No entiendo cómo pueden ensañarse así con una persona hasta matarla".

En cuanto a la hipótesis judicial, Vanessa insistió: “Mi hermano estaba haciendo una casa. Ellos jamás trabajaron con él. La obra pertenecía a un primo que llevaba trabajadores desde Santa Rosa de Calamuchita”.

“Había una amenaza por parte del mayor de los acusados. Mi hermano había manifestado que le tenía miedo por algún episodio anterior”, aclaró la mujer, y concluyó: "La vida de mi hermano no tiene precio. Hay que esperar que salgan y vuelvan a hacer algo así. Buscamos respuestas en la Justicia".