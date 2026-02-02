Crimen y Justicia

Córdoba: mataron a golpes a un albañil y la Justicia investiga si hubo celos entre compañeros de trabajo

Maximiliano Galván, de 36 años, falleció luego de permanecer 10 días internado en terapia intensiva. El fiscal ordenó la aprehensión de los principales sospechosos y ahora analiza las imágenes de una cámara de seguridad que registró el ataque

Guardar
Maximiliano Galván tenía 36 años.
Maximiliano Galván tenía 36 años.

La localidad de General Levalle, un pequeño pueblo situado en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, al sur de la provincia de Córdoba, fue escenario el pasado 16 de enero del brutal ataque en patota que derivó en la muerte de Maximiliano Carlos Galván, un albañil de 36 años que habría recibido una golpiza por parte de algunos compañeros de trabajo. Producto de las graves lesiones, la víctima murió tras permanecer 10 días internado en terapia intensiva. Mientras los cuatro principales sospechosos de haber participado del ataque continúan detenidos, el fiscal de Laboulaye, Diego Vázquez, ahora trabaja en el análisis de las imágenes de una cámara de seguridad que registró la secuencia completa.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió en el cruce de las calles Carlos Pellegrini y Gardel, en General Levalle, donde la víctima y los cuatro presuntos atacantes mantuvieron una fuerte discusión que derivó en una salvaje agresión contra Galván.

Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal provincial, eran las 19.30 cuando un llamado anónimo alertó a la Policía sobre "una pelea entre varias personas“.

Galván agonizó 10 días en
Galván agonizó 10 días en terapia intensiva y falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el ataque.

Una vez en el lugar, el personal policial de la localidad de General Levalle identificó a todos los involucrados y trasladó a Galván al hospital local. Debido a la complejidad de su cuadro -el cual incluía graves heridas, entre ellas un fuerte traumatismo de cráneo-, la víctima fue derivada para una mejor atención al hospital San Antonio de Padua, en la ciudad de Río IV.

Al cabo de 10 días de internación, Galván falleció como consecuencia de las lesiones.

Al ser notificado del deceso de la víctima, el fiscal Vázquez, quien investiga las circunstancias en las que se produjo el violento episodio, ordenó la inmediata detención de los sospechosos, identificados como Martín Jose Sevilla, de 47 años y con frondosos antecedentes penales, Alex Martín Maldonado (25), Mateo Xavier Maldonado (21) y Ana Paula Victorio (20), todos oriundos de la localidad de General Levalle.

Constatado el deceso y practicadas las medidas probatorias de rigor, se le dio intervención a Policía Judicial y científica de la ciudad de Rio IV, cuyo personal trasladó el cuerpo a la morgue judicial local para la realización de la autopsia.

Un video que podría esclarecer el caso y la opinión de la familia

En las últimas horas, la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye incorporó a la causa el video que muestra cómo fue el ataque que derivó en la muerte de Galván. Hasta este lunes, las imágenes no habían trascendido y el fiscal Vázquez trabaja con el material bajo un fuerte hermetismo.

Según consignan medios locales, la principal hipótesis que baraja el fiscal Vázquez apuntaría a una presunta venganza laboral, en relación con que el dueño del campo en el que trabajaba la víctima le habría encargado más trabajo a Galván que a los antiguos empleados, entre ellos los acusados, a raíz de su buen desempeño.

De confirmarse esta teoría, los imputados podrían enfrentar cargos por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que puede ser condenado con prisión perpetua.

“No sé qué pasó entre ellos, si discutieron o no, pero mi hermano salió corriendo y se le cayó el teléfono. Vuelve a buscarlo y ahí vino el más grande de los agresores, se lo manoteó y se lo partió en dos. Ahí fueron todos contra él”, contó Vanessa, hermana de Galván, en diálogo con el canal El Doce TV.

Y en esa misma línea, sostuvo: “No fue una riña. Acá fueron cuatro contra uno, no había chance de que él se defendiera. No entiendo cómo pueden ensañarse así con una persona hasta matarla".

En cuanto a la hipótesis judicial, Vanessa insistió: “Mi hermano estaba haciendo una casa. Ellos jamás trabajaron con él. La obra pertenecía a un primo que llevaba trabajadores desde Santa Rosa de Calamuchita”.

“Había una amenaza por parte del mayor de los acusados. Mi hermano había manifestado que le tenía miedo por algún episodio anterior”, aclaró la mujer, y concluyó: "La vida de mi hermano no tiene precio. Hay que esperar que salgan y vuelvan a hacer algo así. Buscamos respuestas en la Justicia".

Temas Relacionados

CórdobaGeneral LevalleHomicidiosMaximiliano Carlos GalvánÚltimas noticias

Últimas Noticias

Fuerte despliegue de seguridad en los estadios de Boca, San Lorenzo y Barracas: 73 trapitos demorados y casi 300 infracciones

Además, dos simpatizante fueron rechazados en los controles por figurar como deudores alimentarios, y otro fue detenido por resistencia a la autoridad

Fuerte despliegue de seguridad en

Detuvieron a una empleada judicial por el femicidio de Antonella Álvarez en Tucumán: se ocultaba en un country

Se trata de la pareja del principal acusado del asesinato de la joven de 25 años hallada en un basural

Detuvieron a una empleada judicial

Acompañada de su hija menor de edad, transportaba casi 4 kilos de marihuana en un micro que viajaba a Mendoza

Ocurrió en un operativo realizado en un control sobre la ruta Nacional 9 a la altura de peaje Molle Yaco, en Tucumán

Acompañada de su hija menor

Atacó a su ex novia frente a su hija de dos años y trató de arrojarla desde un tercer piso en Jujuy

El hombre fue detenido, mientras que la víctima y su hija recibieron atención inmediata

Atacó a su ex novia

Atraparon en Salta a un hombre que transportaba medio kilo de cocaína ocultos en cinco cinturones

El ahora detenido, de origen boliviano, fue interceptado cuando caminaba por la calle Deán Funes de la capital provincial con una caja abierta de cartón

Atraparon en Salta a un
DEPORTES
Javier Frana analizó la cancha

Javier Frana analizó la cancha y anticipó una serie exigente ante Corea del Sur por la Copa Davis

Argentina arribó a Corea del Sur para disputar la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis

La “luz azul” nunca vista en un auto de Fórmula 1 que abrió el debate tras los test de pretemporada

El encuentro romántico entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian en un lujoso hotel que da que hablar en Europa

Insólita escena en el fútbol de Brasil: el árbitro paró el partido para que el arquero de Cruzeiro fuera al baño

TELESHOW
Rocío Marengo abrió las puertas

Rocío Marengo abrió las puertas de la habitación de Isidro: cuna tejida y caballitos

Sofía Pachano comparte con humor en redes la imagen de Aníbal Pachano: “Un éxito el niñero que contratamos”

“Fue terrible”: Flor Torrente contó el incómodo momento que vivió tras el pedido de una foto el día que murió su padre

Wanda Nara lanzó un comentario ácido contra la China Suárez: “Nunca Tatiana”

Juan Alberto Mateyko sobre Julio Iglesias: “En 48 horas, prácticamente, han destruido una historia de 55 años”

INFOBAE AMÉRICA

Con el Grammy, Spielberg completó

Con el Grammy, Spielberg completó el “Gran Slam” de los premios al entretenimiento en EEUU

Un estudio determinó qué fenómenos meteorológicos favorecieron la sequía en Marte

El presidente surcoreano dijo que el Grammy de “K-Pop Demon Hunters” es un “valioso logro” para su país

La embajada de Estados Unidos en Uruguay dijo que sigue “con preocupación” la gira de Yamandú Orsi por China

Una especie venenosa hallada en las playas de Punta del Este alerta a la autoridades: exhortan a bañarse con precaución