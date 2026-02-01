Dictaron prisión preventiva a dos acusados de asaltar a Nicolás Wiñazki en Hurlingham

Nicolás Wiñaski

La Justicia de Morón dictó la prisión preventiva de dos acusados por el robo al periodista Nicolás Wiñaski en Hurlingham, en una casa en construcción, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La decisión del juez Ricardo Fraga, que subroga el Juzgado de Garantías N° 6 de Morón, recae sobre Héctor Joel De León (25) e Iván Nicolás Covatta (30). Ambos permanecen detenidos desde el 10 de enero pasado.

La investigación, a cargo del fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón, y de la DDI de ese distrito, logró identificar a los dos hombres que asaltaron al periodista.

En el camino, descubrieron que los delincuentes habían protagonizado otros robos. De León estuvo detrás de varios hechos ocurridos en los últimos meses en Hurlingham y Morón, indicó Primer Plano.

El auto usado en el robo a Nicolás Wiñaski

Entre ellos, dos robos agravados por el uso de arma de fuego, la portación ilegal de arma de guerra, hurto simple reiterado en dos hechos y encubrimiento agravado.

A Covatta, en tanto, lo imputan los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede darse por acreditada, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y encubrimiento.

El robo a Wiñaski ocurrió en la mañana del 5 de enero, cuando dos hombres armados bajaron de un Peugeot 308 negro y entraron a la casa donde estaba Wiñazki. Los delincuentes lo amenazaron y le sacaron dinero, una computadora y otras pertenencias, para luego escapar en el mismo auto.

La víctima relató a Infobae cómo fue el robo y el “gesto” de los asaltantes: “Les dije que no se llevaran el teléfono porque es mi elemento de trabajo. Al final accedieron”.

La investigación

El Peugeot 308 usado por los asaltantes tenía una patente falsa. El vehículo había sido robado días antes en Castelar Sur y su verdadero dominio era otro. El auto fue hallado abandonado en Hurlingham y fue peritado por la Policía Científica, que levantó rastros dactilares y ADN.

Una de las claves de la causa fue la geolocalización de la computadora robada al periodista. El dispositivo apareció en William Morris, también en Hurlingham. Allí, un técnico informático de 46 años contó que un hombre del barrio le acercó la máquina para desbloquearla, aunque se negó a hacerlo y declaró ante la fiscalía.

En paralelo, la Policía Científica obtuvo rastros en el Peugeot 308 que llevaron a la identificación de De León: sus huellas se hallaron en la puerta del conductor y en el interior del vehículo. Los investigadores, además, supieron que tenía un antecedente: una causa por robo agravado y portación ilegal de arma de fuego tramitada en el fuero judicial de La Matanza.

El allanamiento para atrapar a los ladrones que asaltaron a Wiñaski

De León también cayó en medio de un asalto: le robó el Fiat Mobi a una mujer de 32 años que circulaba por las calles de Hurlingham. Al detenerlo, se le secuestró un revólver calibre .38, que según la descripción de Wiñazki, sería similar al arma usada en el asalto, distinguida por la víctima por sus “cachas de color marrón y color de empavonado”. Al momento del operativo, el ladrón también tenía un handy y una notebook, que quedaron secuestradas.

En el procedimiento se produjo algo más: cuando lo atraparon, De León trató de despistar a los policías, presentándose con el nombre de su hermano. Pero su mentira fue descubierta rápidamente.

Todas las pruebas llevaron a cinco allanamientos realizados en las últimas horas por la DDI de Morón. Allí, las autoridades detuvieron a un menor de 17 años, acusado de participar tanto en el robo como en la tenencia ilegal de arma de fuego. También a Iván Nicolás Covatta, de 30 años, aunque en su caso la detención está vinculada a la sustracción del Peugeot 308 y otros delitos previos, sin vinculación directa con el asalto a Wiñazki.