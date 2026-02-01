Crimen y Justicia

Balearon a una mujer por la espalda en Córdoba y ahora lucha por su vida: también hirieron a su pareja

Mientras que la joven se encuentra en estado reservado, el hombre tuvo que recibir asistencia médica por el disparo

La joven se encuentra internada
La joven se encuentra internada en estado reservado

Una joven de 22 años resultó gravemente herida, luego de haber recibido un disparo en la espalda durante la madrugada de este sábado en barrio Yapeyú, en la ciudad de Córdoba. Durante el mismo ataque, su pareja también sufrió lesiones de menor gravedad.

El hecho ocurrió en una vivienda situada en Pasaje Sanavirones al 2800, donde la policía halló múltiples impactos de bala en la fachada y procedió al secuestro de vainas servidas en la vía pública. A pesar de eso, todavía no hay detenidos por la balacera.

Otra de las incógnitas que rondan la trama se conecta directamente con los motivos detrás del ataque. Según explicaron las autoridades, el hecho permanece bajo investigación y no descatarían que estuviera vinculado a un posible episodio de violencia urbana.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la joven se encuentra internada en estado crítico en el Hospital Rawson. Asimismo, confirmaron que uno de los disparos alcanzó a su pareja, quien sufrió una herida leve en el pie que requirió atención médica en el mismo centro de salud.

La zona en donde se
La zona en donde se encontraba la pareja cuando fueron baleados

Un trapito terminó internado con un traumatismo de cráneo, luego de que protagonizara una violenta pelea en Córdoba

Un nuevo episodio de violencia urbana entre trapitos evidenció la reiteración de conflictos en el centro de la ciudad de Córdoba y otros barrios caracterizados por la creciente actividad de los “naranjitas”. En los últimos días, la Policía de Córdoba desplegó varios operativos dirigidos a contener la exigencia de dinero en la vía pública y reforzar la seguridad de conductores y peatones.

Según informó el medio local La Voz, las denuncias de intimidación, robos y agresiones físicas y verbales por parte de trapitos se han multiplicado en zonas como Güemes, Nueva Córdoba, Jardín, Cerro de las Rosas, General Paz y el propio Centro de la capital provincial. En ese contexto, los vecinos han señalado la permanencia de estos grupos en puntos estratégicos, donde suelen desplazarse entre los vehículos y formular exigencias económicas.

Un caso concreto ocurrió la tarde del miércoles cuando un grave enfrentamiento entre cuidacoches alteró la tranquilidad de la calle Oncativo al 50, en pleno barrio Centro. La Policía de Córdoba informó que dos hombres, de 34 y 36 años, habían protagonizado una pelea en la vía pública, que terminó con uno de ellos arrestado y el otro internado.

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y fue derivada al Hospital de Urgencias

El herido, de 36 años, ingresó al Hospital de Urgencias con un traumatismo de cráneo, lo que motivó atención médica inmediata. Durante la intervención, los efectivos policiales detuvieron al presunto agresor, quien quedó bajo custodia.

Además, secuestraron tres elementos de madera que, según las primeras averiguaciones, habrían sido empleados en la disputa. Tanto el sospechoso como los objetos incautados fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición judicial.

El jueves de la semana anterior también se había originado un episodio similar sobre la Avenida Vélez Sarsfield al 600, en Nueva Córdoba, uno de los sectores más transitados de la ciudad. Allí, personal policial detuvo a dos hombres, de 25 y 28 años, acusados de solicitar dinero a los automovilistas como condición para permitirles estacionar en la vía pública.

La intervención se inició a partir de una alerta del sistema de videovigilancia 911, cuando los operadores identificaron movimientos sospechosos. De acuerdo con los agentes policiales, los individuos exigían más de cinco mil pesos a los conductores, además de generar molestias a transeúntes y vecinos.

Cuando los uniformados arribaron al lugar, incautaron un chaleco refractario que utilizaban los aprehendidos para identificarse en su actividad, el cual quedó incorporado como prueba. Posteriormente, tanto el elemento secuestrado como los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición de la Justicia. Finalmente, la causa fue encuadrada bajo infracciones al código de convivencia.

