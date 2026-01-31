Crimen y Justicia

Un adolescente está grave tras sufrir una brutal golpiza de una patota en Pinamar

El hecho ocurrió en madrugada de este sábado. La víctima tiene 17 años y hematomas en la cabeza

Thiago, el adolescente golpeado en
Thiago, el adolescente golpeado en Pinamar

Un adolescente de 17 años pelea por su vida tras ser atacado por una patota a golpes en las inmediaciones del muelle de Pinamar. El hecho ocurrió a las 5:30 de la madrugada del sábado, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El episodio se desarrolló en un estacionamiento, donde la víctima, identificada como Thiago, se encontraba con dos amigos, ambos menores de edad. Allí estaban junto a los padres de la víctima, que habían ido a pescar al lugar, según la denuncia.

De acuerdo al testimonio de uno de los jóvenes, en ese contexto un grupo de al menos seis chicos que caminaba por la avenida del Mar en dirección a Bunge comenzó a agredirlos verbalmente e intentó desafiarlos a pelear. A continuación, los agresores se acercaron y atacaron a golpes a los tres, focalizándose especialmente en Thiago.

Los amigos lograron intervenir y separarlo de los atacantes, justo cuando arribó un móvil policial. Ante la presencia de las autoridades, los agresores huyeron rápidamente.

Luego del ataque, Thiago se acercó al muelle para avisar a sus padres, con quienes había viajado a veranear a la ciudad. Debido a las heridas que presentada, lo trasladaron rápidamente al Hospital Municipal de Pinamar.

Allí el adolescente permaneció internado hasta la tarde del sábado, momento en que los médicos decidieron derivarlo a Buenos Aires. Según indicaron desde el Ministerio de Salud bonaerense, el joven presenta un hematoma cerebral no quirúrgico por lo que lo trasladaron en ambulancia al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría para recibir atención especializada.

En el caso interviene el fiscal Juan Pablo Calderón, quien ya dispuso una serie de medidas para identificar y localizar a los agresores.

Noticia en desarrollo

PinamarGolpizaÚltimas noticias

