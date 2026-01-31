Crimen y Justicia

“Le metieron un tiro por una moto”: el hijo del hombre asesinado en Laferrere reveló cómo se enteró del crimen

Milcíades Torres Oviedo tenía 63 años y trabajaba como carpintero. Lo mataron a unas cuadras de su casa, cuando regresaba del trabajo

La esquina donde fue interceptado
La esquina donde fue interceptado el carpintero

A un día del crimen de Milcíades Torrez Oviedo, un carpintero de 63 años que fue asesinado en un intento de robo en la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza, su hijo Federico contó cómo fue el momento en el que encontró a su padre muerto. El hombre volvía del trabajo cuando fue interceptado por motochorros a dos cuadras de su casa.

Todo ocurrió el jueves a la noche, cuando la víctima regresaba de la Ciudad de Buenos Aires, tras haber cumplido su horario laboral que terminaba a las 22:00 horas. En ese momento, su familia lo esperaba en su casa, cuando los vecinos los alertaron sobre lo que había ocurrido.

En principio, el joven contó que había creído que su padre había sufrido un accidente en la moto Honda Twister, que usaba para ir a trabajar. Sin embargo, reconoció que quedó en shock cuando le dijeron que había muerto.

“Estaba muerto al lado de la moto”, recordó Federico durante un diálogo con El 1 Digital, sobre la trágica escena que vio en la intersección de las calles Juan Cruz Varela e Hilario Ascasubi. Apenas a dos cuadras de la casa familiar.

El caso quedó a cargo
El caso quedó a cargo de la UFI de La Matanza

Tras rememorar el momento, el joven apuntó: “Le metieron un tiro en la cabeza por una moto, encima no se la llevaron. Con qué necesidad le metieron un tiro”. Asimismo, relató la dificultad de afrontar la pérdida: “Ahora tengo que salir adelante, ser fuerte por él, por mi mamá, por mi hermana”.

“Dejaron la moto ahí, tirada, ¿de qué sirve ahora la moto? Me mataron a mi papá, yo ya no lo voy a ver más", lamentó Federico, tras sumar que el domingo anterior habían celebrado su cumpleaños y que no esperaba un desenlace de este tipo. “No me pude despedir, ni decir que lo amaba, ni que todo lo que soy se lo debo a él”, profundizó.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por Noticias Argentinas, la víctima circulaba en motocicleta cuando fue sorprendido por cuatro delincuentes, que se encontraban repartidos en dos motos. Tras interceptarlo, le dispararon en la cabeza, dejaron el vehículo tirado y se dieron a la fuga.

Hasta el momento, los responsables del homicidio permanecen prófugos y no habrían sido identificados. La causa quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Departamento Judicial de La Matanza.

Durante las primeras horas de la investigación, el personal de la Estación de Policía de La Matanza y de la comisaría local fue el encargado de desplegar un operativo de búsqueda en la zona para dar con los motochorros fugitivos.

Discutió con su padre, los atropelló y quedó detenido

Un hombre identificado como Esteban N., de 35 años, fue detenido este miércoles en San Justo tras embestir con su vehículo a tres personas frente a un taller de electricidad automotor ubicado sobre la Avenida Juan Manuel de Rosas al 5100. Entre las víctimas lesionadas se encontraba su padre, Domingo, de 71 años, junto a K.E.F. y M.E.N.. Los afectados sufrieron lesiones leves y fueron asistidos en el lugar sin requerir traslado hospitalario.

El hombre fue detenido y se le secuestró el auto

La causa judicial quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Departamento Judicial de La Matanza. Así, los fiscales Juan Macerlo Diomede y María Catalina Baños, quienes imputaron a Esteban N. por el delito de “lesiones culposas”.

El hecho ocurrió después de una discusión familiar, poco después de que tuvieran una pelea verbal y el acusado agrediera físicamente a su padre dentro del taller. En ese momento, Esteban N. abandonó el lugar en un Citroën C4 pero, minutos después, retornó, ascendió a la vereda y arremetió con el vehículo contra un grupo de seis personas, de las cuales tres lograron apartarse a tiempo y evitar el impacto.

El registro de una cámara de seguridad exhibió cómo el vehículo maniobró marcha atrás antes de acometer el ataque. También mostró que la primera víctima fue alcanzada en la pierna mientras intentaba alejarse, y la segunda resultó golpeada de frente y quedó sobre el capó.

Por último, la tercera víctima recibió el impacto al intentar esquivar el coche, llegando a responder con un golpe al conductor. Finalmente, el personal de la Comisaría San Justo se presentó en el lugar y detuvo al hombre, tras haber recibido un llamado de emergencia.

