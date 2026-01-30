Detuvieron a cerca de 30 personas en Córdoba tras un mega operativo por causas de robo y abuso sexual

Las autoridades no descartan futuras detenciones

Un operativo de la Dirección General de Investigaciones Criminales, desplegado el martes pasado en la ciudad de Córdoba habilitó la realización de múltiples allanamientos en Villa La Lonja y otros sectores. Como resultado, hubo un total de 29 detenidos y se secuestraron armas de fuego, inhibidores y otros elementos clave para distintas investigaciones.

La tensa actividad policial se concentró especialmente en las inmediaciones de Guayama y Río Negro, en el barrio Villa La Lonja, aunque la búsqueda se extendió a otros sectores de la capital cordobesa. Según confirmaron las autoridades, el operativo sigue en desarrollo y se prevé que podrían producirse más capturas en las próximas horas.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, entre los delitos investigados se encuentran causas por robos calificados, amenazas, violencia urbana e intrafamiliar, así como delitos contra la integridad sexual y distribución de material de abuso sexual infantil. De hecho, uno de los arrestados está involucrado en un caso por tentativa de homicidio.

La mayoría de los allanamientos se concentraron en el barrio La Lonja

Desarticularon una banda narcofamiliar en Córdoba

La reciente detención de un hombre de 69 años, identificado como otro integrante de una banda narcofamiliar que operaba en el barrio Villa Alberdi de Córdoba y que había sido desmantelada hace unas semanas, profundizó una investigación que ya había dado como resultado el arresto de cinco personas y el secuestro de importantes cantidades de droga y dinero.

La pesquisa, impulsada por la Fiscalía de Narcotráfico y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mantuvo como foco el entramado familiar y vecinal que posibilitó el funcionamiento de al menos siete puntos de almacenamiento y venta de estupefacientes. Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) afirmó que la causa se mantiene abierta, mientras se investiga la posible participación de más implicados en la distribución de drogas.

Tras los primeros operativos realizados a principios de enero, la FPA concretó el allanamiento de siete viviendas situadas a corta distancia entre sí y todas en Villa Alberdi, donde la estructura criminal habría montado su actividad.

En esos procedimientos, los agentes secuestraron 323 dosis de cocaína, 19 plantas de cannabis sativa, una motocicleta y $2.151.000 en efectivo, junto a otros elementos relevantes para la causa, según fuentes de la investigación. Estos resultados permitieron reconstruir parte del entramado operativo de la organización.

La causa ya suma un total de seis detenidos

Entre las personas arrestadas durante los operativos previos figuraron tres hombres de 60, 42 y 30 años, y dos mujeres de 36 y 18 años. Todos ellos mantienen una relación familiar, según informó el MPF. Además, tres de los detenidos poseían antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Narcotráfico N° 23.737, confirmó la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Feria.

No obstante, el fin de semana pasado, la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a un hombre de 69 años en un domicilio de la calle La Rioja al 4400, ubicado en el mismo barrio. Según informaron las fuentes judiciales, allí se incautaron elementos considerados de interés para la pesquisa, aunque las autoridades no precisaron el tipo de objetos decomisados. El arrestado fue puesto a disposición de la Justicia provincial, acusado de integrar la estructura delictiva desarticulada el 9 de enero.

La investigación, que llevaba meses en ejecución, contó con la supervisión de la Fiscalía provincial y se fundamentó en los hallazgos acumulados en los allanamientos simultáneos, así como en el análisis de los antecedentes del grupo. Actualmente, las autoridades siguen recabando pruebas y analizan si existen nuevos involucrados en la red de narcotráfico, mientras los arrestados permanecen bajo custodia judicial.