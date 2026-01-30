Crimen y Justicia

Cayó “Ruchón”, un motochorro que estaba prófugo desde 2022 por balear a un policía porteño en un intento de robo

El hecho había ocurrido en Moreno y hasta ahora no había habido avances significativos en la investigación. Cómo lo detuvieron

Detuvieron a un motochorro buscado por un violento asalto a un Policía de la Ciudad en Moreno

Un motochorro que estaba prófugo desde 2022 y era buscado por balear a un policía porteño fuera de servicio fue detenido por la Policía Federal Argentina. El sospechoso es conocido como “Ruchón”, de 24 años, quien cayó a casi cuatro años del ataque ocurrido durante un intento de robo en Moreno. Lo arrestaron en el marco de un operativo en la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

El asalto había tenido como víctima a Leandro Pezzatti, un efectivo de la Policía de la Ciudad que por ese entonces tenía 26 años. Todo ocurrió cuando el agente circulaba en su moto particular por la intersección de las calles Eberth y Marchena, en la localidad de Cuartel V, Moreno. Allí, el joven fue interceptado por dos hombres en otro motovehículo: eran “Ruchón” y “Wilson”, su cómplice.

Según la reconstrucción del caso, ambos abordaron al policía con fines de robo. Ante la resistencia de la víctima, “Ruchón” le disparó cuatro veces a quemarropa. Uno de los disparos impactó en la zona torácica del agente y lo dejó en grave estado. Luego los agresores revisaron las pertenencias del policía, le sustrajeron su arma reglamentaria y escaparon del lugar a gran velocidad.

El detenido
El detenido

El funcionario policial fue auxiliado por el Comando de Patrullas de Moreno y trasladado al hospital local, donde los médicos lograron salvarle la vida. El caso fue asignado inicialmente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires por la Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Departamento Judicial de Moreno, a cargo del fiscal Federico Soñora.

Al no obtenerse avances, la investigación pasó en noviembre del año pasado a la División Homicidios de la PFA, por decisión de la autoridad judicial interviniente.

Cuatro meses después del ataque, el segundo prófugo, conocido como “Wilson”, falleció durante un enfrentamiento armado cuando intentó asaltar a otro efectivo de la Policía de la Ciudad bajo el mismo modus operandi, según detallaron fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional.

A partir de entonces, la PFA inició nuevas tareas de campo para localizar al último sospechoso,que también era buscado por los delitos de “Homicidio agravado en grado de tentativa Criminis Causae”, “Robo agravado por el uso de arma de fuego” y “Lesiones graves”.

Así, los investigadores establecieron que “Ruchón” carecía de Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que había iniciado un trámite para obtener un nuevo ejemplar.

Tras consultar con la empresa de correo sobre la entrega del documento, se constató que la dirección aportada era inexistente. Durante las pesquisas, los detectives identificaron un número de teléfono celular vinculado al trámite, cuyo titular era una mujer que resultó ser la pareja del prófugo.

El seguimiento a la línea telefónica permitió determinar que la relación de pareja había terminado recientemente y que “Ruchón” se alojaba en domicilios alternativos cercanos al de su ex pareja. Las tareas de vigilancia confirmaron que el sospechoso no se alejaba de la zona de Cuartel V para evitar ser detectado. Así, en las últimas horas, lograron dar con él y detenerlo por los delitos que se le adjudicaban.

