Cayó un ladrón de nacionalidad boliviana que se hacía pasar por pastor evangélico para evadir a la Policía

El predicador fue detenido en Lomas de Zamora, tras confirmarse que se trataba del hombre buscado

Un operativo ordenado por el Ministerio de Seguridad Nacional concluyó con la detención de un hombre, de 27 años y nacionalidad boliviana, que había sido acusado de integrar una banda criminal dedicada a robos organizados en la zona sur del Conurbano bonaerense.

Uno de los datos más impactantes que arrojó la investigación reveló que el sospechoso se desempeñaba como predicador en una iglesia evangélica de la localidad de Llavallol. De hecho, las autoridades confirmaron que había utilizado ese lugar como escondite mientras era buscado por su participación en distintos delitos.

Según el sitio Labuenainfo, el religioso había sido señalado por presuntamente haber participado de un robo agravado ocurrido en una vivienda de Valentín Alsina, en el partido de Lanús. A mediados de abril de 2024, el acusado ingresó al lugar junto a un cómplice y, tras amenazar con un arma de fuego a los residentes, sustrajo una suma importante de dinero, joyas, electrodomésticos y ropa antes de huir.

La causa inició bajo la investigación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero tras no lograr avances, la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, encabezada por el fiscal Martín Darío Rodríguez, ordenó que el caso pasara a la Policía Federal Argentina (PFA).

El acusado fue identificado como el predicador de una iglesia de Lavallol

De esta manera, las tareas investigativas fueron asignadas a la División Búsqueda de Prófugos, que se basó en el análisis de las redes sociales y utilizó herramientas Open Source Intelligence (OSINT) para poder dar con su paradero.

Con la información reunida, los agentes desplegaron un operativo encubierto denominado “Dios paga” en las inmediaciones de la iglesia en Llavallol, donde finalmente lograron confirmar la identidad del prófugo y efectuar la detención en Lomas de Zamora. Finalmente, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de Avellaneda–Lanús, bajo jurisdicción del juez Agustín Amatriain.

Después de que se confirmara la captura del fugitivo, la noticia fue celebrada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en un comunicado publicado en su perfil en la red social X. “Es boliviano. Se hacía pasar por profeta, pero era ladrón y estaba prófugo por robo agravado”, describió.

“Predicaba sermones. Hoy escucha sentencias. El que las hace, las paga”, sostuvo la funcionaria pública, tras publicar una serie de imágenes sobre el momento en el que el evasor de la Justicia fue detenido.

Capturaron a un menor de edad tras una persecución y tiroteo

Una persecución policial en Lomas de Zamora terminó con un tiroteo en la vía pública, un hombre gravemente herido y un adolescente detenido, luego de que agentes interceptaran una camioneta Chevrolet S10 robada horas antes.

Luego de la persecución, las autoridades lograron recuperar la camioneta robada

La Fiscalía de Menores 6 de Lomas de Zamora quedó a cargo de la investigación y dispuso que las pericias fueran realizadas por Gendarmería Nacional, según informaron fuentes del caso a Infobae.

Todo comenzó cuando el sistema 911 emitió una alerta sobre la circulación de un auto robado en Villa Galicia. Fue así que un móvil policial localizó al vehículo en la esquina de Juncal y Oyuela.

En ese momento, dos hombres armados descendieron, abordaron un Fiat Cronos y abrieron fuego contra los agentes. Un tercer sospechoso permanecía en la camioneta. En la huida, chocaron contra uno de los patrulleros.

Durante el enfrentamiento, uno de los atacantes recibió un disparo en la cabeza. Aunque fue trasladado en estado crítico al Hospital Vecinal y presentaba signos vitales, no se logró identificarlo por falta de documentación. El personal del SAME efectuó el traslado bajo custodia policial.

El segundo involucrado, que afirmó tener 17 años, quedó detenido. En el interior del Fiat Cronos gris, los efectivos hallaron un revólver calibre 38. Posteriormente, la Chevrolet S10 apareció abandonada en Chascomús y Pasaje 1, en el Barrio El Ceibo.