Crimen y Justicia

Cayó un ladrón de nacionalidad boliviana que se hacía pasar por pastor evangélico para evadir a la Policía

El hombre fue capturado en las inmediaciones de un templo de Lavallol. Su captura fue celebrada por la ministra Alejandra Monteoliva

Guardar
El predicador fue detenido en
El predicador fue detenido en Lomas de Zamora, tras confirmarse que se trataba del hombre buscado

Un operativo ordenado por el Ministerio de Seguridad Nacional concluyó con la detención de un hombre, de 27 años y nacionalidad boliviana, que había sido acusado de integrar una banda criminal dedicada a robos organizados en la zona sur del Conurbano bonaerense.

Uno de los datos más impactantes que arrojó la investigación reveló que el sospechoso se desempeñaba como predicador en una iglesia evangélica de la localidad de Llavallol. De hecho, las autoridades confirmaron que había utilizado ese lugar como escondite mientras era buscado por su participación en distintos delitos.

Según el sitio Labuenainfo, el religioso había sido señalado por presuntamente haber participado de un robo agravado ocurrido en una vivienda de Valentín Alsina, en el partido de Lanús. A mediados de abril de 2024, el acusado ingresó al lugar junto a un cómplice y, tras amenazar con un arma de fuego a los residentes, sustrajo una suma importante de dinero, joyas, electrodomésticos y ropa antes de huir.

La causa inició bajo la investigación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero tras no lograr avances, la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, encabezada por el fiscal Martín Darío Rodríguez, ordenó que el caso pasara a la Policía Federal Argentina (PFA).

El acusado fue identificado como
El acusado fue identificado como el predicador de una iglesia de Lavallol

De esta manera, las tareas investigativas fueron asignadas a la División Búsqueda de Prófugos, que se basó en el análisis de las redes sociales y utilizó herramientas Open Source Intelligence (OSINT) para poder dar con su paradero.

Con la información reunida, los agentes desplegaron un operativo encubierto denominado “Dios paga” en las inmediaciones de la iglesia en Llavallol, donde finalmente lograron confirmar la identidad del prófugo y efectuar la detención en Lomas de Zamora. Finalmente, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de Avellaneda–Lanús, bajo jurisdicción del juez Agustín Amatriain.

Después de que se confirmara la captura del fugitivo, la noticia fue celebrada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en un comunicado publicado en su perfil en la red social X. “Es boliviano. Se hacía pasar por profeta, pero era ladrón y estaba prófugo por robo agravado”, describió.

“Predicaba sermones. Hoy escucha sentencias. El que las hace, las paga”, sostuvo la funcionaria pública, tras publicar una serie de imágenes sobre el momento en el que el evasor de la Justicia fue detenido.

Capturaron a un menor de edad tras una persecución y tiroteo

Una persecución policial en Lomas de Zamora terminó con un tiroteo en la vía pública, un hombre gravemente herido y un adolescente detenido, luego de que agentes interceptaran una camioneta Chevrolet S10 robada horas antes.

Luego de la persecución, las
Luego de la persecución, las autoridades lograron recuperar la camioneta robada

La Fiscalía de Menores 6 de Lomas de Zamora quedó a cargo de la investigación y dispuso que las pericias fueran realizadas por Gendarmería Nacional, según informaron fuentes del caso a Infobae.

Todo comenzó cuando el sistema 911 emitió una alerta sobre la circulación de un auto robado en Villa Galicia. Fue así que un móvil policial localizó al vehículo en la esquina de Juncal y Oyuela.

En ese momento, dos hombres armados descendieron, abordaron un Fiat Cronos y abrieron fuego contra los agentes. Un tercer sospechoso permanecía en la camioneta. En la huida, chocaron contra uno de los patrulleros.

Durante el enfrentamiento, uno de los atacantes recibió un disparo en la cabeza. Aunque fue trasladado en estado crítico al Hospital Vecinal y presentaba signos vitales, no se logró identificarlo por falta de documentación. El personal del SAME efectuó el traslado bajo custodia policial.

El segundo involucrado, que afirmó tener 17 años, quedó detenido. En el interior del Fiat Cronos gris, los efectivos hallaron un revólver calibre 38. Posteriormente, la Chevrolet S10 apareció abandonada en Chascomús y Pasaje 1, en el Barrio El Ceibo.

Temas Relacionados

Lomas de ZamoraConurbanoRobosPrófugosPredicadorMinisterio de Seguridad NacionalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Le arrebató la cadena de oro a un turista en Mar del Plata y huyó: todo quedó grabado por un testigo

La víctima se encontraba junto a sus familiares en la Av. José Manuel Estrada y la costa

Le arrebató la cadena de

Declaró la mujer que fue encontrada maniatada en Córdoba y complicó al principal detenido

Tania Suárez brindó su versión de los hechos, pero aseguró que no puede recordar todo lo que sucedió durante esos dos días que estuvo desaparecida

Declaró la mujer que fue

Nahir Galarza denunció perfiles en redes sociales que difunden sus fotos modificadas por IA

De 27 años y condenada en 2018 a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, pidió a sus seguidores que no transfieran dinero a ninguna cuenta que tenga su nombre

Nahir Galarza denunció perfiles en

Robaron una camioneta y se desató una persecución a los tiros por Lomas de Zamora: hay un menor detenido

Los sospechosos colisionaron contra un móvil policial y embistieron dos autos estacionados, uno de los involucrados resultó gravemente herido y fue trasladado

Robaron una camioneta y se

Dos hombres quedaron detenidos bajo prisión preventiva por una violenta entradera en Rosario

A una de las víctimas la amenazaron con matarla si no entregaba el dinero. Se llevaron joyas, celulares y documentos

Dos hombres quedaron detenidos bajo
DEPORTES
La historia del día que

La historia del día que Sir Alex Ferguson se enfureció con David Beckham y le pateó un botín a la cara: “Un accidente”

“No buscamos reproducir estereotipos ni espectacularizar los cuerpos, sino crear imágenes honestas y situadas”

10 frases de Úbeda: el “descontrol” de Boca tras la caída con Estudiantes y cuándo debutarán Ángel Romero y Santiago Ascacíbar

Cómo queda el mapa de la lista de la selección argentina para el Mundial ante la baja de Juan Foyth

La visita de Ascacíbar a Estudiantes: del grito “el que no salta es un traidor” de algunos hinchas a su reacción en el gol de Boca

TELESHOW
Nancy Anka emociona en Carlos

Nancy Anka emociona en Carlos Paz con Íntimo, un show que invita a viajar por su vida y su música

Relax, playa y cariño: así fue el día de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este

William Fichtner en Talamasca: “Jasper es una persona que se sienta paciente y hace lo necesario para llegar a donde quiere”

Llega Casino Deluxe, el nuevo ciclo de entrevistas con Emilia Attias: ¿qué contarían los famosos por un millón de dólares?

Maxi López recordó en Masterchef Celebrity sus días con Lionel Messi en el Barcelona: “Asado y PlayStation”

INFOBAE AMÉRICA

Hallaron restos humanos en la

Hallaron restos humanos en la búsqueda de una turista desaparecida hace más de dos años en Australia

Los 10 peces más peligrosos del mundo: veneno, ataques y especies que representan un riesgo real para los humanos

Células zombi: cómo aceleran el envejecimiento y qué se puede hacer para detenerlas

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles contra dos regiones de Ucrania: al menos tres muertos

EEUU apuesta por una África “estable y próspera” y busca impulsar alianzas económicas de beneficio mutuo con el continente