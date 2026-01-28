San Juan: había estado preso por el traslado de 784 kilos de marihuana y ahora lo detuvieron con 64 kilos de cocaína

El operativo terminó con el secuestro de 64 kilos de cocaína.

Un sanjuanino fue detenido la semana pasada por su vinculación con el secuestro de 64 kilos de cocaína. Ahora, salió a la luz que el acusado cuenta con antecedentes por narcotráfico: en 2016, cayó preso por el traslado de 784 kilos de marihuana en Mendoza.

La causa más reciente se remonta al miércoles pasado, cuando el imputado, identificado como Roberto Daniel Castro Rojas, fue apresado durante un operativo que culminó con el secuestro del cargamento de cocaína.

El hombre trabajaba en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas del departamento de Rawson. De acuerdo con medios locales, allí se desempeñaba como “changarín” (cargando y descargando mercadería).

Tanto Castro Rojas como otro empleado del mercado, Brian Gonzalo Pizarro Millán, quedaron detenidos e imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El juez federal Leopoldo Rago Gallo dispuso la prisión preventiva para ambos. En estos momentos, se encuentran alojados en el penal de Chimbas.

El detenido.

El caso

La investigación que derivó en la detención de Castro Rojas se remonta al 17 de enero. Todo se desencadenó cuando un camión conducido por un hombre jujeño, que permanece prófugo, fue detenido en el límite entre San Juan y Mendoza.

Hasta ese momento, todo parecía una cuestión administrativa. Sin embargo, al no contar con la documentación necesaria para continuar el viaje, el conductor tuvo que regresar a San Juan y organizar el trasbordo de la mercadería a otro camión.

Según consignó Tiempo de San Juan, el trasbordo se realizó primero en un depósito de Rawson y luego en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas. En este último lugar, un camionero sanjuanino advirtió una actitud sospechosa del conductor jujeño, quien dejó un bulto dentro de la cabina del camión y se retiró apresuradamente.

Todo se desencadenó tras las sospechas de un camionero.

Ante esa situación, el trasportista dio aviso a su empleador y a las autoridades, lo que derivó en la intervención de Gendarmería. En ese procedimiento se encontraron alrededor de 20 kilos de cocaína.

Un dato clave aportado por el camionero fue que dos changarines del mercado habían participado en el traspaso de la carga y que ellos mismos se habían llevado otros paquetes. En un principio, Pizarro Millán se presentó ante los gendarmes voluntariamente y entregó parte de la droga, unos 12 kilos.

Posteriormente, el sábado 17, las autoridades allanaron la vivienda de Castro Rojas. El sospechoso no fue hallado en el lugar, pero en el fondo de la casa encontraron 33 ladrillos de cocaína, con un peso total de 34 kilos. Tras ese hallazgo, fue detenido el miércoles pasado.

La droga iba escondida en un camión con bananas.

Los antecedentes

Castro Rojas ya había estado preso por una causa ocurrida el 1 de agosto de 2016, cuando fue detenido en la provincia de Mendoza por el traslado de 784 kilos de marihuana. La droga había salido desde Formosa con destino a la provincia cuyana.

Dos años más tarde, en 2018, fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Mendoza a seis años de prisión, junto a otros tres hombres: Jesús Amado Contrera, Jorge Andrés Cataldo Olmedo y José Miguel Cataldo Ruiz. Sin embargo, el hombre recuperó la libertad en 2022.

Ahora, la pesquisa encabezada por el fiscal federal Francisco Maldonado apunta a establecer si el trabajador del mercado integraba la red narco que transportaba la cocaína desde Salta hacia Mendoza o si su intervención se limitó a tareas de logística.