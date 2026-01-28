25 segundos para robar: el video del asalto a patadas en una cafetería porteña que envió a los ladrones a juicio

Los videos del robo a las patadas en una cafetería porteña

Robaron la madrugada del martes, quedaron filmados, la Policía de la Ciudad los atrapó ese mismo día y, en menos de 48 horas, la Justicia ya elevó la causa a juicio. Los videos del hecho no han dejado margen de duda.

Según pudo saber Infobae, se trata de una pareja de ladrones, de 23 y 19 años, que rompió a patadas la puerta de una confitería del barrio porteño de Monte Castro y ahora se enfrenta a una pena de hasta seis años de prisión por haber sustraído cinco latas de cerveza, una caja de 14 alfajores y mini tartas, ya que en la caja registradora no había efectivo: todo duró 25 segundos.

El juez Edmundo Rabbione, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, en una audiencia celebrada este miércoles, avaló el pedido de elevación a juicio de Leonel Gómez Barbella, el fiscal federal interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°7; en una causa que se trabajó en flagrancia.

Ramiro Ian González, que cumplió 23 años este miércoles, esperará el juicio preso porque tiene antecedentes penales por delitos contra la propiedad y en febrero próximo enfrentará el debate oral por esos hechos de hurto agravado por escalamiento y la participación de un menor, y robo tentado. Nicole Ali, de 19, aguardará en libertad a que la juzguen por el asalto en la confitería de Monte Castro.

Todo comenzó la madrugada de este martes 27 de enero. Fue a las 3:43 que la pareja comenzó a merodear la confitería ubicada en Sanabria 2394, del barrio porteño de Monte Castro. Para las 3:49:34 González rompió de una patada la puerta de vidrio y se llevó lo que pudo porque la cajera del local no había dejado dinero en la caja registradora. Ali hizo de campana mientras se fumaba, nerviosa, un cigarrillo. A los 25 segundos de haber ingresado, escaparon.

No llegaron muy lejos. Una vecina escuchó ruidos y “la risa de una chica”, lo que la llevó a mirar las cámaras en tiempo real. Llamó de inmediato al 911 y policías de la Ciudad la Comisaría Vecinal 10A y 11B siguieron el recorrido de los sospechosos por el Centro de Monitoreo Urbano. Los atraparon en Nogoyá al 5100, a casi 1.500 metros del local, minutos después del hecho.

Los pescaron con todo lo robado, menos una lata de cerveza que, se especula, se la tomaron en la breve huida. Se llevaron un botín valuado en $120.000 entre cajas de alfajores, mini tartas y las cuatro latas.

El fiscal Gómez Barbella este miércoles, a menos de 48 horas del hecho, pidió enviar a juicio oral a los dos sospechosos: la acusación incluye la secuencia registrada por las cámaras del comercio que encabezan esta nota.

“En sus fundamentos, el fiscal subrayó que la consumación del robo ocurrió en el momento en que los imputados lograron apoderarse de los productos y retirarlos del negocio, aunque el control sobre los objetos haya sido breve”, comentaron fuentes del caso el por qué los acusó de ser coautores de un robo simple y no tentado.

La audiencia realizada por videoconferencia terminó con una definición del juez Rabbione: los dos a juicio, pero sólo González seguirá preso, más allá de que el fiscal planteó la necesidad de que ambos permanezcan detenidos hasta la realización del juicio. Para Gómez Barbella existía “riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación”, lo que justifica la prisión preventiva.

González trabajaba como camarero y vive con sus padres en el barrio de Villa General Mitre; Alí, por su parte, reside con su novio y no tiene trabajo formal. Así, el defensor planteó una alternativa para la sospechosa de una “suspensión de juicio a prueba”. El fiscal rechazó de plano esta alternativa, pero el juez ordenó la inmediata excarcelación bajo la condición de comparecer cada 15 días ante el tribunal, no acercarse a menos de 300 metros del lugar del robo y mantener actualizado su domicilio.

Además, el juez le advirtió a la imputada que si incumple estas pautas, perderá el beneficio y podría volver a prisión. El fiscal apeló la libertad y pidió que sea la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional la que revise la soltura otorgada.

Ambos imputados enfrentarán ahora un proceso oral y público por el delito de robo. En el caso de González, el tribunal podrá evaluar la unificación de condenas si resulta responsable en otras causas acumuladas que ya se tramitan en el TOCC N°8.