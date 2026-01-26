Crimen y Justicia

Tiroteo en fiesta clandestina de Zárate: detuvieron al prófugo acusado de balear a dos adolescentes

Todo ocurrió en el barrio La Florida a mediados de enero, cuando un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes derivó en una balacera. El sospechoso tiene 19 años y está acusado de “abuso de armas y lesiones graves”

Guardar
Tiroteo en fiesta de Zárate: dos adolescentes baleados y el sospechoso fue detenido

El reciente arresto de Julio Ezequiel Prieto en la ciudad de Zárate puso fin a la búsqueda del principal sospechoso por el tiroteo en una fiesta clandestina que dejó a dos adolescentes heridos en el barrio La Florida.

Según la información confirmada por Infobae de fuentes oficiales, la captura del prófugo de 19 años se realizó en la vía pública tras tareas de vigilancia y seguimiento que permitieron a los agentes de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Zárate localizar el domicilio donde el sospechoso permanecía oculto.

El operativo, llevado adelante en la mañana de este lunes, contó con la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 de Zárate, bajo la órbita de la agente fiscal Irene Molinari, quien investiga la causa como “abuso de armas y lesiones graves” y en las próximas horas indagará a Prieto.

De acuerdo con la información aportada por las fuentes del caso, el personal policial montó guardia sobre la calle Pellegrini al 3100, entre las calles 10 y 12, de Zárate, y aguardó varias horas hasta visualizar la salida del sospechoso, quien fue interceptado cuando intentó evadir el accionar policial.

El hecho ocurrió en una
El hecho ocurrió en una fiesta privada con decenas de asistentes en el barrio La Florida de Zárate

Al ser identificado, los policías confirmaron que se trataba de Julio Ezequiel Prieto, de 19 años, y procedieron a su detención en cumplimiento de la orden judicial vigente.

El tiroteo

El hecho que motivó la investigación se remonta a la madrugada del 17 de enero, cuando una fiesta privada en una casaquinta del barrio La Florida terminó abruptamente tras una balacera que dejó a los adolescentes Agustina A. y Alexander R. con heridas de arma de fuego.

Las víctimas, ambos de 17 años, se encontraban entre los numerosos asistentes convocados mediante invitación a un evento que, según las fuentes consultadas, reunió a decenas de jóvenes de la zona ese 17 de enero.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la celebración transcurría con normalidad hasta que una discusión entre dos grupos escaló en violencia. En ese contexto, uno de los presentes extrajo un arma de fuego y disparó a corta distancia, lo que desató momentos de pánico y confusión.

Agustina, quien cursó estudios en la Escuela de Anamá Ferreira, recibió un disparo en la pierna derecha que le provocó una fractura expuesta. Su padre, Maximiliano, declaró a los medios que el proyectil rozó arterias vitales y que la joven debió ser trasladada de urgencia al Hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde fue intervenida quirúrgicamente, aunque los médicos no lograron extraer la bala en el primer procedimiento.

La situación de la adolescente requirió un segundo traslado al Sanatorio Dupuytren en la Ciudad de Buenos Aires, donde el 19 de enero los profesionales del centro médico consiguieron retirar el proyectil y preparaban una nueva operación para la colocación de una prótesis en el fémur afectado.

Durante la balacera, Alexander R. también resultó herido por disparos y fue atendido en el hospital local. Al igual que Agustina, se encuentra fuera de peligro.

Testigos del hecho, citados por el portal Infocronos, señalaron que el atacante vestía un buzo con capucha gris y habría ingresado acompañado por otro joven. Así lograron identificarlo desde un comienzo: los adolescentes presentes en la fiesta reconocieron a Prieto como la persona que disparó el arma de fuego.

Tras la detención, Prieto fue alojado en la DDI Zárate-Campana.

Temas Relacionados

ZárateÚltimas noticiasviolencia urbanafiestas clandestinastiroteosbalaceras

Últimas Noticias

“El respeto al pueblo es una obligación”: la campaña antirracista de la Policía de Río de Janeiro con los gestos de la abogada argentina

Mediante un spot publicado en sus redes sociales, la fuerza de seguridad carioca advirtió que los castigos serán contundentes. Agostina Páez continúa retenida con tobillera electrónica

“El respeto al pueblo es

Caso Bastián: los conductores del UTV y de la camioneta dieron positivo en alcohol

Se trata de Noami Quirós y de Manuel Molinari. La muestra de sangre del padre de Bastian arrojó resultado negativo

Caso Bastián: los conductores del

Cayó el prófugo que entró a robar a la casa de “El Pato” Fillol y se llevó las camisetas de su paso por River y la Selección

Se trata de Mario Daniel Falconi, quien había firmado una conciliación luego de proponer devolverle las prendas al ex arquero. Sin embargo, la fiscalía apeló y Casación ordenó su detención

Cayó el prófugo que entró

Detuvieron al hombre que mató al ex novio de su pareja en una estación de servicio en Zárate: el escondite donde lo encontraron

Alexis Damián Lumbrera, de 24 años, fue atrapado cuando intentó despedirse de su familia en uno de los cuatro puntos en los que la Policía había montado guardia para esposarlo. El estremecedor relato de Marisa, la madre de la víctima

Detuvieron al hombre que mató

Se negó a declarar el sicario uruguayo acusado de matar a dos compatriotas en Recoleta y en Pilar

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar fue indagado este lunes por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, por los homicidios de Fabián Sturm Jardón y Marcelo Nicolás González Algerini, entre otros delitos relacionados

Se negó a declarar el
DEPORTES
Picó un penal, lo falló

Picó un penal, lo falló y lo acusaron de simular una lesión: el grave parte médico

Crece la tensión en la Fórmula 1: tras la ausencia de Williams, otra escudería corre riesgo de no estar en las pruebas

El debut de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1: las causas de la bandera roja, sus tiempos y los detalles de su actuación

Independiente presentó como nuevo refuerzo a un lateral de la selección de Colombia

La decisión que tomó Chelsea con el argentino Aron Anselmino que desató la furia del Borussia Dortmund

TELESHOW
El inesperado percance que vivió

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública: “No aceptó nada”

Moria Casán dio detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de romance: “Insoportable”

El misterio del collar que usa Wanda Nara: “Debería recurrir a un ex o a tres para quitármelo”

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

Wanda Nara reveló el apodo que le puso a Mauro Icardi en complicidad con L-Gante y Maxi López

INFOBAE AMÉRICA

La OTAN acordó con Trump

La OTAN acordó con Trump dos líneas de trabajo para más presencia de la OTAN en el Ártico y menos de Rusia y China

La antigua vía romana que dio origen al Camino Francés y transformó la peregrinación en Europa

El Parlamento Europeo mantiene congelada la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos

La escena de Los Simpson que esconde un homenaje “histórico” poco conocido por sus fans

Natalie Portman y Seth Rogen estrenan nuevas películas en el Festival de Cine de Sundance