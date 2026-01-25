Tiene 13 años, manejaba una moto y chocó contra un poste en Córdoba: ahora pelea por su vida

Por el momento, no se dio a conocer un parte médico sobre el estado de la menor (NA)

Una nena de 13 años pelea por su vida, luego de haber sufrido varias lesiones graves en un accidente. Según constataron, la menor de edad manejaba una motocicleta en Villa Rumipal, una localidad ubicada al oeste de la provincia de Córdoba.

El hecho ocurrió durante la mañana del sábado, cuando la adolescente impactó contra un poste situado en la intersección de José Portis y Potrerillos. No obstante, no se conocieron más detalles sobre el siniestro. Entre ellos, si estaba junto a una persona mayor de edad o si llevaba acompañantes en la parte trasera del vehículo.

A raíz de las heridas que sufrió, la joven había sido trasladada inicialmente al Hospital Regional Eva Perón. Sin embargo, tras recibir atención primaria, la derivaron hacia al Hospital de Niños de Córdoba capital, donde permanece internada con pronóstico reservado.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, no se dieron detalles del tipo de lesiones que presentaba la menor de edad. En paralelo, los efectivos de la Policía de Córdoba investigan las circunstancias e intentan determinar cómo se produjo el choque.

La zona en donde se produjo el accidente

Por otro lado, otra adolescente de 16 años sufrió un grave accidente en la localidad de Arroyo Cabral, en el departamento de General San Martín, tras intentar cruzar entre los vagones de un tren. La herida fue tan grave que el personal médico tuvo que amputarle el pie derecho.

El siniestro se produjo cuando la menor intentó cruzar entre los vagones de un tren de carga que comenzaba su marcha, lo que le provocó las lesiones de extrema gravedad. Pasadas las 9 horas, la joven fue auxiliada por un servicio de emergencias y trasladada de inmediato al Hospital Pasteur de Villa María, donde recibió atención médica especializada.

Mientras se investiga el origen del incidente, las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo revisión y se aguarda por novedades oficiales acerca del estado de la paciente.

Un menor andaba en bicicleta y atropelló a una nena de 4 años en una vereda de Córdoba

Una nena de 4 años fue herida, luego de haber sido atropellada por una bicicleta en la vereda de un kiosco del barrio Guiñazú, en la ciudad de Córdoba, según relató su madre.

El incidente ocurrió el jueves cerca de las 22:00 horas y fue captado por las cámaras de seguridad del local. Fue así que se pudo constatar el momento en el que la nena sale a la vereda del comercio y, en cuestión de segundos, es embestida por una bicicleta.

(Gentileza: El Doce.tv)

Según describió la madre de la víctima, el rodado era conducido por otro menor que, aparentemente, circulaba rápido por la acera. Tras el choque, la nena quedó en estado de shock hasta que reaccionó al romper en llanto.

“Mi pareja alcanzó a manotear la bicicleta para evitar que cayera, pero ya fuerte para mi hija, que ya estaba golpeada y en shock, hasta que finalmente largó el llanto”, reconstruyó la mamá de la nena sobre el momento en el que la pequeña fue asistida por su padre.

Frente a esto, la madre advirtió que la situación pudo tener consecuencias más graves. “Mi hija solo resultó golpeada, pero pudo haber sido mucho peor”, evaluó. De la misma manera, insistió en la necesidad de extremar precauciones: “Las veredas no son para andar en bici. Un llamado a la conciencia y a la responsabilidad adulta”.

Por último, la madre de la menor de edad reconoció haber sentido culpa por no haber podido evitar lo sucedido. A pesar de esto, la nena fue atendida y el personal médico aseguró que solo había tenido golpes menores y que su vida se encontraba fuera de peligro.