El fin de “Monstruito”: buscado por matar a un rival de prisión, lo baleó un trabajador al defender a un compañero de un robo

La DDI de San Martín junto a Monstruito en el Hospital Bocalandro

Sabía que lo buscaban por haber sido uno de los ocho sospechosos que saldaron a los tiros una vieja disputa carcelaria en una calle de José León Suárez en julio de 2024. Por eso, cuando los policías de la Departamental de Tres de Febrero de la Bonaerense le preguntaron su nombre, mientras se desangraba sobre una vereda de Loma Hermosa, mintió. Dijo que se llamaba Diego Maximiliano Carrizo (26) antes de que lo subieran a una ambulancia en calidad de arrestado por un intento de robo. Minutos atrás había querido dar un golpe motochorro, pero compañeros de trabajo de su víctima lo redujeron: uno lo desarmó y lo baleó. Su cómplice, por caso, lo dejó tirado y escapó en la moto. Ese fue el fin de “Monstruito”.

En realidad se llama Javier Alejandro Franco y desde este sábado, según pudo saber Infobae, está internado en el Hospital Bocalandro en terapia intensiva tras haber sido operado del balazo que le dio el trabajador que defendió a su compañero del intento de robo en Loma Hermosa: el tiro le entró por el abdomen y le salió por el glúteo derecho.

Los policías de la DDI de San Martín que buscaban a “Monstruito” Franco por el crimen de Martín Sayes (32) en José León Suárez fueron al Hospital Bocalandro no bien se confirmó su verdadera identidad para avisarle que quedaba preso, además de por el robo, por el homicidio, en un caso que ahora suma seis detenidos.

Tras un año y medio del cártel de prófugo sobre su cabeza, a “Monstruito” lo atrapó un civil. Todo sucedió este sábado en inmediaciones del Centro de Recolección de Residuos de Loma Hermosa y a 350 metros de la comisaría 5ª de Tres de Febrero. Sobre Gabino Ezeiza al 8100, Franco y su cómplice abordaron en moto a un trabajador para robarle.

Los tatuajes de Monstruito

Sin embargo, los ladrones no contaban con que los compañeros de trabajo de la víctima iba a salir en su defensa: redujeron a los ladrones y, durante un forcejeo, uno logró quitarle el arma a “Monstruito” y lo baleó.

Franco quedó herido y su cómplice huyó. En el lugar del hecho, los policías, además del prófugo herido, hallaron un cargador calibre 9 milímetros y una vaina servida.

El salvaje crimen en José León Suárez

Posteriormente, se estableció que Franco había dado una falsa identidad y que era buscado por el crimen de Sayes, emboscado y acribillado a tiros sin mediar palabra por una vieja rivalidad de prisión hace un año y medio. Los investigadores de ese homicidio así tacharon un nombre más de la lista de prófugos del caso: ahora solo quedan dos.

Ese 21 de julio de 2024, a Sayes lo emboscaron en la esquina de las calles Paso de la Patria y Avenida Central de José León Suárez. Un grupo de sospechosos armados le disparó prácticamente sin mediar palabras. Falleció mientras era trasladado a una clínica de la zona: había recibido balazos en las piernas, brazos y abdomen.

Siguiendo la línea de un ajuste de cuentas, los investigadores del caso conocieron que Sayes tenía antecedentes penales desde 2008: el más pesado era por el delito de homicidio simple, un expediente que se le abrió a fines de 2010. Pero también registró causas por portación de arma de fuego y averiguación de ilícito.

Armas y otros elementos secuestrados en los allanamientos por el caso

Por eso Sayes había estado preso. Y durante su encierro había compartido pabellón con los acusados de matarlo. Las fuentes informaron que a partir de diferencias surgidas en la cárcel se generó una fuerte rivalidad entre la víctima y ellos, que se trasladó a la calle una vez que los involucrados recuperaron la libertad.

En total, son ocho los señalados por el crimen de Sayes:

Un adolescente paraguayo de 17 años , quien fue detenido el 10 de septiembre de 2024, durante un allanamiento en el que también incautaron varias armas y municiones.

A Dylan Alejandro Bravo , de 24 años, y Santiago Ariel Ponce , de 23, los atraparon a mediados de febrero pasado, en domicilios de San Martín y Boulogne, donde las autoridades también incautaron armas.

Axel Mauricio Franco , alias “Pumper”, de 27 años, fue detenido tras la intervención de varias líneas telefónicas con la ayuda del personal de la Dirección de Tecnologías Aplicadas del Sistema de Información y Gestión Jurídica (SIFJ). Los detectives obtuvieron el dato que se refugiaba en una casa de Villa Ballester y allí lo arrestaron en los primeros días de mayo. También le secuestraron dos celulares.

Matías Sebastián Luna , de 21 años, fue capturado el 29 de octubre pasado. A este sospechoso también le intervinieron la línea telefónica. Según las fuentes, así lo identificaron en un mensaje dejado en el buzón de voz a una tercera persona, donde le daba precisiones sobre la posible venta de estupefacientes . Los agentes de la DDI de San Martín lo detuvieron en José León Suárez .

Mientras tanto, sigue la búsqueda de dos de los prófugos: Rodrigo Amaya y Alexander Jiménez.