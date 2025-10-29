Crimen y Justicia

Una rivalidad en prisión y un ataque a balazos en la calle: otro detenido por un salvaje crimen en José León Suárez

Martín Sayes fue acribillado en julio del año pasado por un grupo de hombres armados. Los investigadores apuntaron a ex convictos con quienes había compartido pabellón. Hay cinco apresados

Walter Vazquez

Por Walter Vazquez

Guardar
El sospechoso detenido este miércoles:
El sospechoso detenido este miércoles: lo acusan de haber participado en el crimen de un hombre de 32 años, ocurrido en julio de 2024

Un conflicto entre ex convictos desató un ataque a balazos en plena calle y la muerte de uno de los involucrados, en un hecho ocurrido el julio del año pasado en la localidad bonaerense de José León Suárez, partido de San Martín. Desde entonces, por el caso habían sido detenidos cuatro acusados -incluido un menor de edad- y este miércoles fue arrestado un quinto sospechoso, según informaron fuentes policiales a Infobae.

La víctima del crimen fue identificada como Martín Alejandro Sayes, de 32 años. El 21 de julio de 2024, lo emboscaron en la esquina de las calles Paso de la Patria y Avenida Central. Un grupo de delincuentes armados le disparó prácticamente sin mediar palabras.

Sayes fue trasladado poco después a una clínica de la zona, pero falleció en el camino. Había recibido balazos en las piernas, brazos y abdomen.

Siguiendo la línea de un ajuste de cuentas, los investigadores del caso conocieron que Sayes tenía antecedentes penales desde 2008: el más pesado era por el delito de homicidio simple, un expediente que se le abrió a fines de 2010. Pero también registró causas por portación de arma de fuego y averiguación de ilícito.

Parte de los allanamientos realizados en el marco de la investigación

Por eso Sayes había estado preso. Y durante su encierro había compartido pabellón con los acusados de matarlo. Las fuentes informaron que a partir de diferencias surgidas en la cárcel se generó una fuerte rivalidad entre la víctima y ellos, que se trasladó a la calle una vez que los involucrados recuperaron la libertad.

En total, son ocho los señalados por el crimen de Sayes. Entre ellos figura un adolescente paraguayo de 17 años, quien fue detenido el 10 de septiembre de 2024, durante un allanamiento en el que también se incautaron varias armas y municiones.

Los siguientes en caer fueron Dylan Alejandro Bravo, de 24 años, y Santiago Ariel Ponce, de 23. Los atraparon a mediados de febrero pasado, en domicilios de San Martín y Boulogne, donde las autoridades también incautaron armas.

Los investigadores luego fueron por Axel Mauricio Franco, alias “Pumper”, de 27 años. Lo encontraron tras intervenir varias líneas telefónicas, con la ayuda del personal de la Dirección de Tecnologías Aplicadas del Sistema de Información y Gestión Jurídica (SIFJ).

Los detectives obtuvieron el dato de donde se refugiaba Franco, en una casa de Villa Ballester, sobre la calle San José de Flores. Allí lo arrestaron en los primeros días de mayo. También le secuestraron dos celulares.

Armas y otros elementos secuestrados
Armas y otros elementos secuestrados en los allanamientos por el caso

El próximo fue Matías Sebastián Luna, de 21 años, quien fue capturado este miércoles. A este sospechoso también le intervinieron la línea telefónica. Según las fuentes, así lo identificaron en un mensaje dejado en el buzón de voz a una tercera persona, donde le daba precisiones sobre la posible venta de estupefacientes.

Con los datos recabados durante todos estos meses, los agentes de la DDI de San Martín realizaron esta madrugada tres nuevos allanamientos, uno en Chivilcoy con resultado negativo y otros dos en José León Suárez, donde finalmente hallaron a Luna.

De esta manera, Luna permanece bajo arresto a la espera ahora su indagatoria, en el marco de una causa que se tramita en el fuero de responsabilidad penal juvenil.

Mientras tanto, sigue la búsqueda de los tres prófugos restantes, identificados como Javier Alejandro Franco, apodado “Monstruito”; Rodrigo Amaya y Alexander Jiménez, de acuerdo a las fuentes.

Temas Relacionados

San MartínJosé León SuárezHomicidiosPolicía BonaerenseÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las 29 maniobras de lavado narco de una banda que operó con una inmobiliaria de Rosario

Dos condenados proveedores de cocaína del cordón industrial santafesino detallaron ante los Tribunales federales las operaciones que hicieron para blanquear dinero obtenido por la venta de estupefacientes

Las 29 maniobras de lavado

Condenaron a cinco años de prisión al “matapresos” que intentó asesinar a una fiscal en Mendoza

Fue en el marco de un juicio abreviado. Hugo Eduardo “Mecha” Arredondo ya estaba condenado a perpetua por asesinar a un comerciante y a un preso en la cárcel

Condenaron a cinco años de

Un imputado por amenazar a la madre de Blas Correas, el chico que fue asesinado por policías en Córdoba

Soledad Laciar recibió mensajes intimidatorios a través de Instagram a principios de este mes. Al acusado lo encontraron un domicilio de la capital provincial

Un imputado por amenazar a

El caso de la secta de Montenegro en Bariloche ya tiene 23 imputados: todos los detalles

En las últimas horas, formalizaron la investigación penal contra dos mujeres acusadas de integrar una organización criminal con fines de trata liderada por un ciudadano ruso

El caso de la secta

Bajo un máximo hermetismo, continúa la búsqueda sin vida de la pareja de jubilados que desapareció en Chubut

Efectivos policiales y un perro entrenado en rescate ya recorrieron decenas de kilómetros para dar con los cuerpos de Pedro Kreder y Juana Morales. “Estamos buscando personas fallecidas”, dijo el ministro Héctor Iturrioz

Bajo un máximo hermetismo, continúa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las 29 maniobras de lavado

Las 29 maniobras de lavado narco de una banda que operó con una inmobiliaria de Rosario

Los departamentos en el AMBA aumentaron 5,7% en dólares en el último año: cuánto cuestan en cada barrio

Los intendentes peronistas que fueron candidatos en septiembre sacaron más votos que la lista nacional del PJ

Descubren el mecanismo genético que permite a la ballena boreal vivir más de 200 años

A un año del derrumbe fatal del hotel Dubrovnik en Villa Gesell: qué pasó con la causa y por qué no hay detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Violencia en Río de Janeiro:

Violencia en Río de Janeiro: la lucha sangrienta entre policías, narcos y milicias mantiene en vilo a una ciudad fragmentada

Condenaron a dos presuntos miembros de la mafia rusa por intentar asesinar a una periodista opositora a pedido de Irán

Líderes empresariales del Perú se reunieron para analizar los retos y oportunidades del país al 2026

“Poner al colaborador al centro fue la mejor decisión”: universidad peruana alcanza la Certificación de Great Place To Work

Pakistán amenazó con responder a cualquier ataque de Afganistán tras el fracaso de las conversaciones de paz en Estambul

TELESHOW
Nazarena Di Serio dio más

Nazarena Di Serio dio más detalles del episodio de acoso que denunció: “Recibía fotos recortadas de mi familia y amigos”

Evelyn Botto reveló el mensaje secreto que le envió Fede Bal y explicó su significado: “No voy a salir de ahí”

Sofía Gonet se lució con su plato en MasterChef y su dedicatoria sorprendió a todos: “Perdoname, volvamos”

Rusherking habló de su pasado amoroso con la China Suárez y Ángela Torres: “Uno no elige de quién enamorarse”

La emoción de Darío Barassi al encontrarse con Lionel Messi y Rodrigo de Paul: “Confieso que los olí un poco”