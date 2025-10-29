Una rivalidad en prisión y un ataque a balazos en la calle: otro detenido por un salvaje crimen en José León Suárez

El sospechoso detenido este miércoles: lo acusan de haber participado en el crimen de un hombre de 32 años, ocurrido en julio de 2024

Un conflicto entre ex convictos desató un ataque a balazos en plena calle y la muerte de uno de los involucrados, en un hecho ocurrido el julio del año pasado en la localidad bonaerense de José León Suárez, partido de San Martín. Desde entonces, por el caso habían sido detenidos cuatro acusados -incluido un menor de edad- y este miércoles fue arrestado un quinto sospechoso, según informaron fuentes policiales a Infobae.

La víctima del crimen fue identificada como Martín Alejandro Sayes, de 32 años. El 21 de julio de 2024, lo emboscaron en la esquina de las calles Paso de la Patria y Avenida Central. Un grupo de delincuentes armados le disparó prácticamente sin mediar palabras.

Sayes fue trasladado poco después a una clínica de la zona, pero falleció en el camino. Había recibido balazos en las piernas, brazos y abdomen.

Siguiendo la línea de un ajuste de cuentas, los investigadores del caso conocieron que Sayes tenía antecedentes penales desde 2008: el más pesado era por el delito de homicidio simple, un expediente que se le abrió a fines de 2010. Pero también registró causas por portación de arma de fuego y averiguación de ilícito.

Parte de los allanamientos realizados en el marco de la investigación

Por eso Sayes había estado preso. Y durante su encierro había compartido pabellón con los acusados de matarlo. Las fuentes informaron que a partir de diferencias surgidas en la cárcel se generó una fuerte rivalidad entre la víctima y ellos, que se trasladó a la calle una vez que los involucrados recuperaron la libertad.

En total, son ocho los señalados por el crimen de Sayes. Entre ellos figura un adolescente paraguayo de 17 años, quien fue detenido el 10 de septiembre de 2024, durante un allanamiento en el que también se incautaron varias armas y municiones.

Los siguientes en caer fueron Dylan Alejandro Bravo, de 24 años, y Santiago Ariel Ponce, de 23. Los atraparon a mediados de febrero pasado, en domicilios de San Martín y Boulogne, donde las autoridades también incautaron armas.

Los investigadores luego fueron por Axel Mauricio Franco, alias “Pumper”, de 27 años. Lo encontraron tras intervenir varias líneas telefónicas, con la ayuda del personal de la Dirección de Tecnologías Aplicadas del Sistema de Información y Gestión Jurídica (SIFJ).

Los detectives obtuvieron el dato de donde se refugiaba Franco, en una casa de Villa Ballester, sobre la calle San José de Flores. Allí lo arrestaron en los primeros días de mayo. También le secuestraron dos celulares.

Armas y otros elementos secuestrados en los allanamientos por el caso

El próximo fue Matías Sebastián Luna, de 21 años, quien fue capturado este miércoles. A este sospechoso también le intervinieron la línea telefónica. Según las fuentes, así lo identificaron en un mensaje dejado en el buzón de voz a una tercera persona, donde le daba precisiones sobre la posible venta de estupefacientes.

Con los datos recabados durante todos estos meses, los agentes de la DDI de San Martín realizaron esta madrugada tres nuevos allanamientos, uno en Chivilcoy con resultado negativo y otros dos en José León Suárez, donde finalmente hallaron a Luna.

De esta manera, Luna permanece bajo arresto a la espera ahora su indagatoria, en el marco de una causa que se tramita en el fuero de responsabilidad penal juvenil.

Mientras tanto, sigue la búsqueda de los tres prófugos restantes, identificados como Javier Alejandro Franco, apodado “Monstruito”; Rodrigo Amaya y Alexander Jiménez, de acuerdo a las fuentes.