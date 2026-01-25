Cayó en Ituzaingó una mujer acusada de múltiples estafas en redes sociales

Una mujer de 43 años que era buscada por múltiples estafas en redes sociales fue detenida en las últimas horas por efectivos de la Policía de la Ciudad tras un procedimiento realizado en la localidad bonaerense de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El operativo fue realizado por personal de la División Capturas y Prófugos de la fuerza de seguridad porteña. Los efectivos, con una orden judicial, concretaron la detención de la sospechosa, de 43 años, cuando caminaba por la calle Zattino al 2700.

La investigación se inició en febrero de 2025, tras una denuncia. De acuerdo a las fuentes, la imputada, identificada como A.P.R.D., ofrecía materiales para la construcción a precios muy baratos a través de Marketplace, el sitio de compras de Facebook. Lo hacía mediante un nombre falso para evitar que sus víctimas lograran dar con ella.

La supuesta estafadora fue detenida por la Policía de la Ciudad

Una vez que contactaba al cliente, se aseguraba de que adquiriera grandes cantidades de materiales. Sucede que la mujer ofrecía ofertas muy tentadoras por un tiempo limitado. Pero, luego de recibir transferencias de dinero, desaparecía de las redes y daba de baja los perfiles, detallaron los investigadores.

Las exhaustivas tareas de investigación de la Policía de la Ciudad permitieron identificar a la mujer y a su pareja, con quien convivía. La Justicia libró órdenes de detención, pero no lograron dar con ellos en ese momento.

Los detectives lograron ubicarlos en Córdoba, pero no pudieron determinar el lugar exacto en el que se movían. Sin embargo, gracias al análisis de redes sociales, descubrieron que se habían mudado a la localidad del oeste del conurbano semanas atrás.

La supuesta estafadora fue capturada tras ser localizada en inmediaciones de la casa que ocupaban, en la calle Teniente Rodolfo Zattino al 2700. El hombre de 38 años fue notificado de la causa en la que también aparece involucrado, pero quedó en libertad, precisaron las fuentes a este medio.

Por último, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad informó que las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 34, a cargo de Laura Bruniard, con intervención de la Secretaría número 117 de Verónica De Rosa.

En un principio, la sospechosa de las estafas reiteradas fue esposada y llevada a la Comisaría 2da de Ituzaingó PBA, ubicada en Lavalleja 750, hasta que los policías porteños la trasladaron para alojarla en una alcaldía a la espera de su indagatoria.