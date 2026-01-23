Florianópolis: le robaron la camioneta a cuatro argentinos y quedaron varados en Brasil

Iván Vargas (dueño de la camioneta), su hermana Giuliana, Franco Chamorro y Florencia Sosa (Fotos: Gentileza Iván Vargas)

Un nuevo hecho de inseguridad en Florianópolis encendió las alarmas entre los turistas argentinos, luego del robo de una Toyota Hilux a cuatro jóvenes de Posadas, Misiones, que se encontraban de vacaciones en Brasil.

El asalto ocurrió a plena luz del día del miércoles 21 de enero, en el estacionamiento público de Praia Brava. Como consecuencia, el grupo quedó varado: además del vehículo en el que llegaron, los delincuentes también se llevaron sus documentos y su dinero, forzando a los damnificados a iniciar trámites de emergencia para poder regresar a la Argentina.

“Salimos aproximadamente a las 13 de Ingleses, de donde nosotros alquilamos y recorrimos algunas playas. Fuimos a Ponta das Canas y a un par más, donde terminamos en Praia Brava, tipo 14:30″, dijo a Infobae, Iván Vargas, el propietario de la camioneta.

Las cámaras de seguridad tomaron cuando los jóvenes se fueron desde la posada, en Ingleses, a las playas

El joven quería establecer un punto de referencia para dejar su vehículo. Y encontró una heladería cerca. Allí estacionó: “Había muchos autos argentinos, camionetas, era un estacionamiento público con cuidador y todo”, rememoró el joven desde Brasil.

Estacionó, miró, controló bien la parte de la caja de la camioneta y bajó a la playa junto a su novia Florencia Sosa, su hermana Giuliana Vargas y Franco Chamorro. Pero algo no andaba bien, según su presentimiento. “Sentía algo raro, como que había pasado algo malo. Estuvimos una hora y media, dos horas como mucho en la playa, estábamos a 50 metros de la camioneta, nos quedamos ahí nomás para volver rápido”, relató el misionero.

La camioneta robada el 21 de enero

Al momento de emprender la vuelta, los jóvenes juntaron sus cosas y volvieron al estacionamiento. “Cuando vuelvo a buscar la camioneta, no estaba. Comencé a mirar por todos lados, desesperadamente. Me fui a buscar a los chicos del grupo, fui al de la heladería, nadie vio nada. Estaba el cuidador, supuestamente”, expresó angustiado a este medio.

La Toyota Hilux robada es modelo 2017, blanca, tiene calcomanías identificatorias y paragolpe delantero levemente caído.

La parte trasera de la camioneta robada en Florianópolis

Vargas comentó que, en la zona del robo hay cámaras, pero que “te toman todo mal y hay que hacer una burocracia para que te den el material”. En este contexto, agradeció la presencia de varios argentinos que los socorrieron en plena desesperación: “Nos ayudaron a llamar a la policía, porque en ese estado de shock no sabés qué hacer. Si desmayarte o seguir“, dice entre risas nerviosas.

“Hicimos la denuncia a la Policía Militar y en la Policía Civil de Canasvieiras. Nos tomaron los datos y nos dijeron que teníamos que ir a otro estado a realizar la denuncia. Y volvimos sin ninguna respuesta hasta el día de hoy", reconoció Iván.

El estacionamiento público frente a Praia Brava en donde fue sustraída la camioneta

“Ayer fuimos de vuelta a la Policía Civil, acá de Ingleses, y ahí nos tomaron de vuelta la denuncia”, contó. Este viernes van al consulado argentino porque en la camioneta, aparte de dinero, estaba toda la documentación del vehículo y de viaje. “Estaban todos los DNI, la cédula y papeles de la camioneta, los papeles de la camioneta, los pasaportes, hasta la llave duplicada tenía”, agregó.

Según lo que les dijeron vecinos, ahí robaron varias camionetas, que lo hacen con inhibidores de alarma y duplican la llave. “Tenemos que volver el día domingo, si Dios quiere, con la camioneta, porque vamos a recuperarla. La están buscando así que estamos en la dulce espera. Ahora nos estamos yendo al consulado argentino a ver si nos ayudan para hacer el pasaporte y volver, es lo que más nos interesa en este momento”, subrayó.

Antecedente: el hallazgo de otra camioneta robada en Florianópolis a argentinos

Una familia de la localidad de Leandro N. Alem, de la provincia de Misiones, habría sufrido el 8 de enero el robo de su camioneta, también una Toyota Hilux y también los había dejado varados en Brasil, sin pertenencias ni documentación, y obligó a sus integrantes a solicitar asistencia monetaria para costear el regreso a su país.

El incidente, que también ocurrió en un estacionamiento de Playa Brava, en Florianópolis. Afortunadamente, la camioneta fue encontrada intacta en la zona de Irati, en el estado de Paraná. El vehículo había sido sustraído mientras la familia se encontraba de vacaciones. Tras tareas de localización, se confirmó el hallazgo sin daños.