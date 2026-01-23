Crimen y Justicia

Florianópolis: le robaron la camioneta a cuatro argentinos y quedaron varados en Brasil

Son de Misiones. Los ladrones se llevaron su Toyota Hilux de un estacionamiento, además de dinero y documentos de los turistas

Guardar
Iván Vargas (dueño de la
Iván Vargas (dueño de la camioneta), su hermana Giuliana, Franco Chamorro y Florencia Sosa (Fotos: Gentileza Iván Vargas)

Un nuevo hecho de inseguridad en Florianópolis encendió las alarmas entre los turistas argentinos, luego del robo de una Toyota Hilux a cuatro jóvenes de Posadas, Misiones, que se encontraban de vacaciones en Brasil.

El asalto ocurrió a plena luz del día del miércoles 21 de enero, en el estacionamiento público de Praia Brava. Como consecuencia, el grupo quedó varado: además del vehículo en el que llegaron, los delincuentes también se llevaron sus documentos y su dinero, forzando a los damnificados a iniciar trámites de emergencia para poder regresar a la Argentina.

“Salimos aproximadamente a las 13 de Ingleses, de donde nosotros alquilamos y recorrimos algunas playas. Fuimos a Ponta das Canas y a un par más, donde terminamos en Praia Brava, tipo 14:30″, dijo a Infobae, Iván Vargas, el propietario de la camioneta.

Las cámaras de seguridad tomaron
Las cámaras de seguridad tomaron cuando los jóvenes se fueron desde la posada, en Ingleses, a las playas

El joven quería establecer un punto de referencia para dejar su vehículo. Y encontró una heladería cerca. Allí estacionó: “Había muchos autos argentinos, camionetas, era un estacionamiento público con cuidador y todo”, rememoró el joven desde Brasil.

Estacionó, miró, controló bien la parte de la caja de la camioneta y bajó a la playa junto a su novia Florencia Sosa, su hermana Giuliana Vargas y Franco Chamorro. Pero algo no andaba bien, según su presentimiento. “Sentía algo raro, como que había pasado algo malo. Estuvimos una hora y media, dos horas como mucho en la playa, estábamos a 50 metros de la camioneta, nos quedamos ahí nomás para volver rápido”, relató el misionero.

La camioneta robada el 21
La camioneta robada el 21 de enero

Al momento de emprender la vuelta, los jóvenes juntaron sus cosas y volvieron al estacionamiento. “Cuando vuelvo a buscar la camioneta, no estaba. Comencé a mirar por todos lados, desesperadamente. Me fui a buscar a los chicos del grupo, fui al de la heladería, nadie vio nada. Estaba el cuidador, supuestamente”, expresó angustiado a este medio.

La Toyota Hilux robada es modelo 2017, blanca, tiene calcomanías identificatorias y paragolpe delantero levemente caído.

La parte trasera de la
La parte trasera de la camioneta robada en Florianópolis

Vargas comentó que, en la zona del robo hay cámaras, pero que “te toman todo mal y hay que hacer una burocracia para que te den el material”. En este contexto, agradeció la presencia de varios argentinos que los socorrieron en plena desesperación: “Nos ayudaron a llamar a la policía, porque en ese estado de shock no sabés qué hacer. Si desmayarte o seguir“, dice entre risas nerviosas.

“Hicimos la denuncia a la Policía Militar y en la Policía Civil de Canasvieiras. Nos tomaron los datos y nos dijeron que teníamos que ir a otro estado a realizar la denuncia. Y volvimos sin ninguna respuesta hasta el día de hoy", reconoció Iván.

El estacionamiento público frente a
El estacionamiento público frente a Praia Brava en donde fue sustraída la camioneta

“Ayer fuimos de vuelta a la Policía Civil, acá de Ingleses, y ahí nos tomaron de vuelta la denuncia”, contó. Este viernes van al consulado argentino porque en la camioneta, aparte de dinero, estaba toda la documentación del vehículo y de viaje. “Estaban todos los DNI, la cédula y papeles de la camioneta, los papeles de la camioneta, los pasaportes, hasta la llave duplicada tenía”, agregó.

Según lo que les dijeron vecinos, ahí robaron varias camionetas, que lo hacen con inhibidores de alarma y duplican la llave. “Tenemos que volver el día domingo, si Dios quiere, con la camioneta, porque vamos a recuperarla. La están buscando así que estamos en la dulce espera. Ahora nos estamos yendo al consulado argentino a ver si nos ayudan para hacer el pasaporte y volver, es lo que más nos interesa en este momento”, subrayó.

Antecedente: el hallazgo de otra camioneta robada en Florianópolis a argentinos

Una familia de la localidad de Leandro N. Alem, de la provincia de Misiones, habría sufrido el 8 de enero el robo de su camioneta, también una Toyota Hilux y también los había dejado varados en Brasil, sin pertenencias ni documentación, y obligó a sus integrantes a solicitar asistencia monetaria para costear el regreso a su país.

El incidente, que también ocurrió en un estacionamiento de Playa Brava, en Florianópolis. Afortunadamente, la camioneta fue encontrada intacta en la zona de Irati, en el estado de Paraná. El vehículo había sido sustraído mientras la familia se encontraba de vacaciones. Tras tareas de localización, se confirmó el hallazgo sin daños.

Temas Relacionados

InseguridadFlorianópolisToyota HiluxPosadasMisionesConsulado argentinoroboBrasilÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó “Choco”, el líder de una banda narco vinculada al clan de “Mameluco” Villalba

Se trata de Walter Emmanuel Arias, quien fue detenido en una serie de allanamientos en Billinghurst, San Martín. También hubo otros 6 arrestados. Cómo fue la investigación y el operativo

Cayó “Choco”, el líder de

La defensa del padre de Bastian designó perito para la pericia toxicológica y pidió medidas especiales

El equipo que representa a Maximiliano Jeréz, encabezado por Matías Morla, solicitó que las muestras extraídas sean reservadas para una contrapericia. Las novedades de la causa

La defensa del padre de

Se incendió un conventillo de tres pisos en La Boca: murió una mujer de 70 años y hay cuatro heridos

El SAME asistió a 19 personas, evacuaron a 13 vecinos y cuatro pacientes fueron trasladados al Hospital Argerich

Se incendió un conventillo de

Tras más de un año de investigación, atraparon al líder de una organización narco en un megaoperativo en La Costa

En el mismo procedimiento, la Policía detuvo a otras dos personas involucradas en la venta de drogas en Santa Teresita y Mar del Tuyú

Tras más de un año

El Gobierno nacional oficializó el aumento de las recompensas por datos sobre Loan Peña y Lian Flores

La noticia llega tan solo días después de que se difundieran las imágenes de cómo se verían hoy los menores. La reconstrucción se realizó con inteligencia artificial

El Gobierno nacional oficializó el
DEPORTES
Con San Lorenzo-Lanús en el

Con San Lorenzo-Lanús en el inicio, la agenda con los partidos del viernes en la 1ª fecha del Torneo Apertura

Los cuatro poderosos de Europa que movieron fichas por Julián Álvarez: qué dijo su representante

En Avellaneda, Independiente arrancará el Torneo Apertura contra el campeón Estudiantes de La Plata: hora, TV y formaciones

El blooper oculto de Gasly y la broma de Briatore que hizo reír a Colapinto en la presentación del nuevo Alpine: “Por el momento son amigos”

Tomás Etcheverry dio batalla contra el 10° del mundo, pero cayó y se despidió en la tercera ronda del Australian Open

TELESHOW
Secretos revelados y un cruce

Secretos revelados y un cruce en televisión en clave olfativa: “¿A qué huele la China Suárez?”

Maxi López reveló la advertencia que le hizo Wanda Nara antes de su escandalosa publicación contra la China Suárez

Esteban Mirol denunció maltratos en MasterChef y Germán Martitegui le respondió: “Es de falluto lo que hizo”

El Día Nacional del Músico celebra el legado de Luis Alberto Spinetta en Argentina

Sabrina Rojas, implacable contra Fernando Carrillo: “Me da mucho asco cómo amenaza a una mujer”

INFOBAE AMÉRICA

Embajada de China publica video

Embajada de China publica video del nuevo Estadio Nacional de El Salvador

Una proteína tumoral ofrece una pista clave para el tratamiento del Alzheimer

Así fue el abordaje de las fuerzas de seguridad de Francia a un petrolero de la flota fantasma al servicio de Putin

Crece el escándalo del Banco Master que salpica al Tribunal Supremo en Brasil: la Policía ejecutó órdenes de registro

Un hallazgo sobre el gusano del corazón desafía lo que se sabía sobre los perros