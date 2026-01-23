Crimen y Justicia

Detuvieron a la madre de la adolescente acusada del crimen de Jeremías Monzón

El fiscal a cargo del caso sospecha que tuvo participación en el homicidio del chico de 15 años

Tras la viralización del video del sangriento asesinato de Jeremías Monzón, la madre de Milagros A., la adolescente detenida en un Instituto de menores por el homicidio del chico de 15 años, fue detenida en las últimas horas, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La mujer fue apresada luego de que el fiscal de la causa reuniera pruebas en su contra como posible partícipe del crimen, por el que, también, están imputados otros dos menores de 14 años que fueron restituidos a sus familias, pese a haber sido los autores materiales del sangriento hecho, agregaron las fuentes.

Ambos están bajo seguimiento de la Secretaría de Niñez y deberán acoplarse en breve al inicio escolar.

La adolescente detenida junto a
La adolescente detenida junto a Jeremías antes del crimen

La detención fue confirmada a este medio por Bruno Rugna, abogado de Romina, la mamá de la víctima. Este martes, el penalista presentó la denuncia por la circulación en redes del video hallado en uno de los celulares secuestrados en la causa.

Al mismo tiempo, Rugna aportó diferentes números de teléfono desde los que se enviaban amenazas. Desde el inicio de la investigación, se sospechó de la participación de un adulto en el asesinato, no en la ejecución del mismo, sino con algún tipo de colaboración para cometerlo e, incluso, una de las hipótesis señala a la madre de Milagros como presunta autora intelectual. Aún resta conocer el contenido de varios dispositivos incautados durante los allanamientos.

Noticia en desarrollo

Jeremías MonzónHomicidiosSanta Feúltimas noticias

