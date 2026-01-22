Detuvieron a un ciudadano italiano que estaba armado y circulaba con una credencial falsa de la Policía de la Ciudad

La Policía detuvo a un ciudadano italiano armado y con credencial policial falsa durante un control en Villa Pueyrredón

Un operativo policial en el barrio de Villa Pueyrredón concluyó con la detención de un ciudadano italiano de 35 años, quien fue interceptado al circular en un auto sin patente y portando una credencial falsa de la Policía de la Ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto fue sorprendido cerca de las 22:50 del miércoles durante recorridas preventivas en la intersección de la avenida Albarellos y Fomentista.

Los agentes de la fuerza porteña detectaron un Volkswagen Vento sin identificación visible y, al intentar identificar al conductor, el individuo aceleró e intentó escapar, incluso pasó varios semáforos en rojo.

La Unidad de Flagrancia Norte, dirigida por la fiscal Amanda Bernzpin, ordenó la detención del italiano y el secuestro de todos los elementos ilegales hallados

La persecución culminó cuando los policías lograron interceptar el vehículo utilizando señales lumínicas y sonoras. Una vez detenido el auto, y en presencia de testigos, los efectivos realizaron una requisa que permitió encontrar una pistola semiautomática Bersa con cargador colocado y munición en recámara junto a la palanca de cambios.

Además, el conductor llevaba un portacredencial de la Policía de la Ciudad. En el baúl, los agentes hallaron diez municiones calibre 9 milímetros y constataron la presencia de balizas policiales instaladas en la parrilla frontal del vehículo.

El hombre, de nacionalidad italiana, no presentó documentación válida que justificara la tenencia del arma ni la portación del material policial.

La Unidad de Flagrancia Norte, bajo la dirección de la fiscal Amanda Bernzpin, tomó intervención en el caso. La funcionaria dispuso la detención del sospechoso, así como el secuestro de la pistola semiautomática, el vehículo, la credencial apócrifa y las municiones. Entre las medidas dictadas, se incluyó la realización de los procedimientos habituales para avanzar con la causa.

Un hombre armado, descalzo y con el torso desnudo atemorizó a los vecinos de Palermo

Durante esta mañana, la Policía de la Ciudad realizó otro arresto en el barrio de Palermo. Atrapó a un individuo armado luego de recibir un aviso telefónico al 911 que alertaba sobre una persona sin remera y con un arma de fuego en la calle. El procedimiento se activó tras la denuncia que localizaba al sospechoso en Fitz Roy al 2000, según confirmaron fuentes cercanas al caso a Infobae.

El sujeto, identificado como Gastón Morales Mendez, de 32 años y de nacionalidad uruguaya, fue encontrado cuando intentaba ingresar a un Ford EcoSport que se encontraba estacionado en la esquina de Fitz Roy y Nicaragua.

Dentro del vehículo, en el asiento del acompañante, los agentes hallaron un revólver calibre 32 con la leyenda “Sew Long CTG” y siete balas. Testigos entrevistados por los oficiales porteños aseguraron que el hombre se desplazaba por la zona mostrando el arma, descalzo y sin camiseta, lo que generó la inmediata actuación policial.

Intervino personal de la Comisaría Vecinal 14 B, cuyos efectivos lograron reducir y capturar al sospechoso. El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición judicial.

El sospechoso en Palermo tenía un revólver calibre 32, con siete balas, y fue capturado cuando subía a un Ford EcoSport estacionado en la zona

Desde la fuerza informaron que no hubo heridos ni durante el hecho ni durante el operativo. No obstante, hasta después de las 10:30, la zona donde ocurrió el incidente seguía cerrada al tránsito y con fuerte presencia policial.

Un comerciante y testigo del episodio contó en Radio Mitre su perspectiva del hecho: “Dicen que era una venganza, que iba hacia un boliche. Encima, todos iban a trabajar y podía pasar cualquier cosa, estaba alcoholizado”. Por su parte, desde Policía de la Ciudad informaron que el arrestado no tenía documentación del arma.

El caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Juan Pablo Iglesias, quien dispuso la detención de Morales Mendez por portación ilegal de arma de fuego de uso civil, además del decomiso del revólver y del vehículo.