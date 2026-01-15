Crimen y Justicia

Allanaron la casa de la ex pareja de Romina Gaetani en la causa por violencia de género: buscaban un arma

Por orden de la Justicia, los policías se presentaron este jueves en la propiedad del Tortugas Country Club de Pilar, donde ocurrió el ataque a la actriz a fines de 2025

Otros tiempos. Cavanagh y Gaetani

Por orden del juez de Garantías N°7 de San Isidro, Walter Saettone, este jueves la Policía allanaba la casa del Tortugas Country Club de Luis Cavanagh, la ex pareja de Romina Gaetani. La diligencia judicial se dio en el marco de la causa por violencia de género que investiga la fiscal María José Basiglio luego de que la actriz denunciara al empresario.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que el juez Saettone les pidió a los policías que busquen en la propiedad donde solía vivir la pareja, y donde se dio el episodio de violencia de género el pasado 28 de diciembre, una pistola calibre 9 milímetros que el imputado tiene declarada.

Las mismas fuentes consultadas por el caso dijeron que “el arma en ningún momento fue utilizada ni exhibida a la víctima, ni nada por el estilo”. Pero explicaron que es una diligencia para velar por el normal desarrollo del proceso.

Tras el procedimiento, los investigadores secuestraron un cargador para pistola calibre 9 mm, con proyectiles en su interior, y una réplica, ampliaron las fuentes consultadas por este medio.

En medio del episodio de violencia de género que vivió con su expareja, Romina Gaetani se sinceró sobre cómo atraviesa su presente (Intrusos – América)

Hay que recordar que el informe de riesgo elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima, que depende del Ministerio Público Fiscal, alertó que la actriz fue considerada en una situación de “alto riesgo”.

Ese informe se elaboró luego de que Gaetani se entrevistara con profesionales, a pedido de la fiscal a cargo de la UFI de Género de Pilar del Departamento Judicial San Isidro. Hay que recordar que la actriz se negó a solicitar alguna medida restrictiva para su ex pareja cuando estuvo ante Basiglio.

El imputado es excesivamente celoso y controlador de las acciones de la víctima, incluso en lo que respecta a su trabajo”, resaltaron las profesionales que determinaron que Gaetani estaba en “alto riesgo”.

La actriz, visiblemente movilizada, habló hace unos días con Intrusos: “Lo que una siempre escuchó de otras víctimas de violencia, cuando te toca a vos a nivel físico, es que siempre las entendés porque todas, de alguna manera, pasamos más o menos por algún tipo de violencia. Ahora, cuando se llega a las manos, es... Ahí es donde todavía no puedo hablar”.

Imágenes de las cámaras de seguridad del dia de la denuncia

El expediente por violencia de género se inició la noche del 28 de diciembre con la denuncia de Gaetani. Allí ya hay algunos testimonios de valor y, al mismo tiempo, se pudieron acreditar las lesiones que sufrió la víctima. Por caso, en el sanatorio de Pilar, donde fue asistida, los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó de manera inmediata el protocolo correspondiente para estos casos.

Ese 28 de diciembre, a las 19.55, agentes del comando de Pilar de la Policía Bonaerense recibieron un llamado desde por el sistema de emergencias 911: les avisaron de un conflicto familiar en el Tortugas Country Club, ubicado sobre la colectora de la Panamericana.

Al llegar, el personal de seguridad les dijo que Gaetani fue a la guardia del barrio privado y les contó que discutió con su pareja por “celos”. La actriz, que cursaba un ataque de ansiedad, les confesó que el empresario le había revisado el teléfono y le encontró “cosas viejas”, por lo que comenzó una discusión. Dijo que se sentía “descompensada y con dolores” y por eso pidieron una ambulancia.

La actriz Romina Gaetani

Una amiga la acompañó al centro de salud para que la atendieran y, en paralelo, agentes de la Comisaria 4ª de Manuel Alberti se llevaron a Cavanagh a la seccional por orden de la fiscal Basiglio, en el marco de la causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de violencia de género.

En declaraciones a Lape Club Social (América), Ignacio Trimarco, abogado de la actriz, dio algunos detalles: “Estaban en un proceso de separación. Ese día, ella se acercó a la casa de su ex pareja, tuvieron una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física. En ese momento, ella se comunicó con una amiga, esta amiga convocó al personal policial y al 911. Así se hicieron presentes la Policía, el personal de seguridad del barrio y la ambulancia, que la trasladó a un centro médico para la atención primaria”.

Respecto a la historia entre Gaetani y Cavanagh, Trimarco agregó que la pareja “se había separado hace un tiempo y estaban intentando retomar la relación”. Subrayó que, por lo que le contó la actriz, esta fue “la primera vez que hay agresiones físicas”, aunque existieron otras formas de violencia en el pasado. No obstante, según el abogado: “Nunca había llegado a un nivel tan lamentable como este”.

