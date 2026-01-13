Un delincuente robó a una pareja de jubilados en Monte Grande y cayó en Mar del Plata un mes después

El detenido

Un operativo realizado en la ciudad de Mar del Plata permitió la detención de un hombre en el marco de una investigación por un violento robo a un matrimonio de jubilados, que tuvo lugar en Monte Grande.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, el episodio se produjo el 6 de diciembre del año pasado, en una vivienda ubicada en la calle Mariano Acosta, de la localidad de Monte Grande, donde reside un matrimonio de jubilados, cuyas iniciales son J. A. B. G. y G. M. B.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido cuando localizaron un vehículo Volkswagen Suran color gris plata, en estado de abandono en la intersección de las calles Recondo y Dardo Rocha. Por la patente, identificaron a su propietario y se dirigieron a su domicilio. Así, el hombre relató cómo fue el hecho que ocurrió minutos antes.

El vehículo secuestrado durante el operativo de detención

Según su declaración, J. A. B. G. se encontraba en el patio trasero de su domicilio, cuando fue reducido por cuatro hombres, que lo obligaron a ingresar a la vivienda, donde se encontraba su mujer.

Los asaltantes revisaron las pertenencias de ambos y sustrajeron una suma de 2.000.000 de pesos argentinos, además de dos teléfonos celulares.

Tras el robo, los autores se dieron a la fuga en el vehículo Volkswagen Suran gris plata, perteneciente la víctima. Durante la inspección del lugar, no se detectaron signos visibles de forzamiento en los accesos principales.

El análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad y tareas de campo permitió ubicar tanto a los implicados como al vehículo vinculado con el hecho, lo que derivó en la orden de allanamiento para un domicilio de la calle Garay 6000, en Mar del Plata.

Durante el allanamiento, agentes de la DDI Lomas de Zamora y efectivos de la Comisaría 12 de Jorge Newbery concretaron la detención de E. M. B. y el secuestro de los elementos de interés, como una Volkswagen Suran color azul. La fiscal a cargo, Dra. Segade, avaló el procedimiento y dispuso la ratificación de la aprehensión e incautación realizadas.

Maniataron a un matrimonio de jubilados a 4 cuadras de una comisaría

Una pareja de adultos mayores sufrió un violento robo en su vivienda de Mar del Plata durante la madrugada del domingo. El hecho ocurrió cuando tres personas ingresaron por la fuerza cerca de las 3 de la mañana, sorprendiendo a los residentes que se encontraban durmiendo.

La casa, ubicada cerca de la intersección de las calles Avenida Paso y Urquiza, en el barrio San Carlos, se encuentra frente al cementerio de La Loma y a escasas cuadras de la comisaría local. Los atacantes, según denunció una sobrina de las víctimas, accedieron al interior por el balcón y lograron abordar a la pareja sin que pudieran defenderse.

Una vez dentro, los delincuentes ataron a los dos adultos de ochenta años y agredieron brutalmente al hombre. Este sufrió heridas en la cabeza, manos, costillas, rostro y brazos, lo que requirió asistencia médica urgente en un hospital local. Los ladrones aprovecharon la situación para tomar diversos objetos de valor antes de fugarse en un Peugeot 208.

Tras el ataque, las víctimas lograron pedir ayuda a los vecinos, quienes los socorrieron mientras esperaban la llegada de las autoridades. Tanto la familia como los habitantes del barrio expresaron su malestar por la demora de los servicios de emergencia; la sobrina de los damnificados declaró al portal 0223: “Luego del llamado al 911 tardó 20 minutos. Y la ambulancia 40 minutos”.

El episodio dejó una sensación de inseguridad y preocupación en la comunidad, que reclama mayor presencia policial y respuestas más rápidas ante hechos de tal gravedad.

