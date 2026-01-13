Crimen y Justicia

Detectaron un buque extranjero que estaba pescando de manera ilegal en el Mar Argentino

Prefectura Naval divisó a la embarcación proveniente de Vanuatu en la Milla 200, navegando a una velocidad muy reducida. Desde el Ministerio de Seguridad aplicaron una multa millonaria

La Ministra de Seguridad Nacional difundió un mensaje a través de su usuario en X, @AleMonteoliva

Mediante el Sistema de Guardacostas, la Prefectura Naval Argentina (PNA) detectó a un buque pesquero extranjero dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en el Mar Argentino, en donde permaneció más de una hora navegando y pescando de manera ilegal.

El incidente se registró en horas de la tarde, cuando personal de la Fuerza identificó a través de la plataforma tecnológica al buque Bao Feng, de bandera de Vanuatu, navegando dentro de la “milla 200″.

Según la información oficial, la embarcación habría permanecido en aguas de jurisdicción nacional aproximadamente una hora y media y se desplazaba a una velocidad menor a 4 nudos, lo que, de acuerdo con la normativa pesquera vigente, constituye un indicio de que el buque estaba realizando actividades de pesca.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó la situación, mediante una publicación en la red social X: “Sabemos quiénes son y qué hacían; navegaban a menos de 4 nudos en nuestra zona económica y exclusiva, y eso significa solo una cosa: estaban pescando de manera ilegal".

“Pensaron que no los íbamos a detectar, pero no fue así. Los encontramos y aplicamos una multa multimillonaria", aseguró la funcionaria, destacando la eficiencia de la tecnología aplicada. “Con el sistema guardacostas, los monitoreamos todo el día, todo el año”, aseguró en el mismo mensaje.

Y lanzó una advertencia: “Quien entre ilegalmente a llevarse nuestros recursos, tiene consecuencias”.

La herramienta, implementada por la cartera de Seguridad y operada por la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Prefectura Naval Argentina, integra diferentes fuentes de información para vigilar y controlar los movimientos de buques en el área marítima argentina y constituye una de las principales plataformas de control en materia de seguridad y protección de los recursos pesqueros.

El accionar del buque constituyó una infracción a la ley 24.922, Régimen Federal de Pesca, que regula las actividades pesqueras en aguas nacionales y establece los procedimientos para la fiscalización y sanción de conductas irregulares por parte de embarcaciones nacionales o extranjeras, medida a la que hizo referencia Monteoliva en su mensaje.

En diciembre del año pasado, la Fuerza Federal reforzó el monitoreo en el Mar Argentino ante la llegada de una ola de buques pesqueros extranjeros, principalmente de origen chino, que operan al borde de la Zona Económica Exclusiva, conocida como la “Milla 201”.

Según datos oficiales, detectaron 148 embarcaciones en tránsito y se estima que durante la próxima temporada de pesca de calamar illex argentinus arribarán cerca de 500 buques.

El incremento de barcos extranjeros en esa zona se dio en un contexto de cierre de la zafra del langostino y apertura de la temporada de calamar, especie que concentra el mayor interés de las flotas asiáticas.

Prefectura informó que estos buques provienen de China, Corea del Sur y Taiwán, y que recorren miles de millas para operar en el Atlántico Sur. La fuerza realiza patrullajes periódicos con medios de superficie y aéreos, además de emplear el Sistema Guardacostas.

Investigaciones privadas y de organizaciones ambientales alertaron sobre movimientos sospechosos de algunos pesqueros, en especial el Lu Qing Yuan Yu 205, arrastrero de bandera china que en años anteriores fue detectado realizando pesca ilegal dentro del Mar Argentino y movimientos compatibles con mapeo de la Plataforma Continental.

Los expertos sostienen que este tipo de maniobras, consistentes en recorrer cuadrículas, no se corresponden con actividades pesqueras habituales y podrían estar vinculadas al relevamiento estratégico del fondo marino, lo que genera preocupación entre especialistas y autoridades.

