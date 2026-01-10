Crimen y Justicia

Se grabaron conduciendo una combi por la vereda en Mendoza y podrían afrontar durísimas sanciones económicas y penales

Ocurrió en el barrio Villa Nueva, en Guaymallén. Desde el Ministerio de Seguridad provincial evalúan una multa millonaria y denunciarlos por “conducción temeraria”. El video viralizado

Manejaban una combi por la vereda en Guaymallén, Mendoza, y sufrirán graves sanciones (@javibaggio)

Repudiable, temerario e irresponsable. Difícil encontrar un solo calificativo para el insólito accionar de cuatro hombres que se filmaron en una combi conducida por la vereda en Guaymallén, provincia de Mendoza.

La difusión en redes sociales del video, publicado en TikTok por el usuario “Javi Baggio” y luego borrado ante la viralización y el repudio, desató no solo preocupaciones por la seguridad, sino también un proceso administrativo y penal que podría acarrear graves sanciones económicas y judiciales para los involucrados.

La combi circuló sobre rampas
La combi circuló sobre rampas y veredas en el barrio Villa Nueva, de Mendoza capital

El episodio ocurrió el 1 de enero sobre calle Pedro del Castillo, en un área residencial de Villa Nueva, una zona con alta presencia de niños y familias, según precisó el secretario de Gobierno de Guaymallén, Ignacio Conte, en diálogo con el programa Tenés que saberlo de Radio Post 92.1.

El funcionario municipal describió la maniobra como un acto de “impotencia grande y miedo”, destacando que “Conozco el lugar, hay muchos chicos jugando permanentemente”. En los videos captados por los propios protagonistas se observa a una combi Daihatsu 550, identificada en los comentarios por el usuario que subió el video, quien admitió participar junto a otros cuatro hombres, y señaló al conductor como “Maxi”. Todos festejaban y vociferaban ante el repudiable acto.

El acompañante, quien habría subido
El acompañante, quien habría subido el video a las redes, filmó todo el imprudente trayecto como así también a quienes lo acompañaban en el vehículo

El impacto del registro audiovisual no se quedó en la indignación local: la viralización facilitó a las autoridades la identificación rápida de las calles, intersecciones y a por lo menos dos de los autores, luego de los festejos de Año Nuevo: el vehículo circuló a alta velocidad por la vereda durante casi dos cuadras, en distintos tramos y sectores; una vecina relató su temor al ver pasar la combi y oír bocinazos mientras regaba la acera.

Las medidas a tomar por las autoridades

La Municipalidad de Guaymallén ya inició el proceso administrativo de infracción gravísima a la Ley de Tránsito, según detalló Conte al ciclo radial. “La injerencia municipal es la multa de tránsito”, especificó, mientras avanzan las gestiones para identificar la patente mediante cámaras de seguridad en zonas aledañas.

El caso ya está judicializado por el juzgado de tránsito. Se pudieron identificar a tres personas y la veracidad de las imágenes”, expresaron a Infobae desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

Las autoridades de Mendoza estiman
Las autoridades de Mendoza estiman severas multas económicas por conducción temeraria y se abrirá un sumario para evaluar la posibilidad de encarcelar a los responsables

Las autoridades estiman que la multa podría ser millonaria y que también cruzará el umbral penal. Desde el Ministerio, consultado por este medio, señalaron que “se presentó ayer una compulsa por conducción temeraria prevista en el artículo 193 bis del Código Penal“, que contempla penas de entre 6 meses y 3 años de prisión e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena. Además, el material recolectado por el municipio se incorpora como prueba en una investigación que tramita la Oficina Fiscal N°2 de Guaymallén.

Conte subrayó la funcionalidad de los juzgados administrativos municipales para tramitar rápidamente estas faltas, cargar las multas online y notificar con agilidad a los infractores, permitiendo que “Los policías están cuidando la seguridad y los municipios podemos hacernos cargo del tránsito tranquilamente”.

