Gracias a la denuncia de los vecinos, atraparon en Córdoba a un hombre que estaba prófugo de la Justicia

La pistola Colt calibre .45 con siete cartuchos en el cargador secuestrada en la detención del prófugo en Córdoba (La Voz)

Un joven de 26 años quedó detenido este martes poco después del mediodía en el barrio Hermana Sierra, al noroeste de Córdoba, durante un operativo realizado por el Comando de Acción Preventiva (CAP) con la asistencia del sistema de videovigilancia. El despliegue policial se produjo luego de que una llamada al 911 alertó sobre un motociclista armado, lo que permitió la rápida intervención de agentes y operadores de cámaras de seguridad.

El informe oficial detalla que la descripción inicial situaba al sospechoso en la calle Humberto Pasciulli al 6600, en barrio Villa Nuevo Progreso, portando un arma de fuego en la cintura mientras conducía una motocicleta Honda New Titan 150 cc. El seguimiento realizado por el personal de videovigilancia permitió orientar a los móviles hasta localizar al individuo y concretar su aprehensión sin que se registraran incidentes con terceros.

De acuerdo con información publicada por el portal del diario La Voz, en el procedimiento se secuestró una pistola Colt calibre .45 con siete cartuchos en el cargador, un cartucho de revólver calibre .38 y la motocicleta utilizada por el detenido. Al revisar los antecedentes del hombre, los agentes constataron la existencia de un pedido de captura vigente emitido por la Justicia, lo que dio lugar a su traslado a la comisaría correspondiente.

Durante el traslado, el detenido ocasionó daños materiales en el interior del móvil policial, hecho que fue incorporado a las actuaciones judiciales. Todos los objetos incautados, junto con el vehículo implicado, quedaron bajo resguardo y a disposición del magistrado a cargo, mientras continúa el proceso judicial y se profundizan las pesquisas para esclarecer posibles vínculos con episodios delictivos recientes registrados en el sector.

La investigación continuará para determinar la existencia de cómplices o patrones de conducta asociados al detenido, quien permanece bajo la órbita judicial, en tanto se analiza su posible relación con hechos delictivos recientes en Villa Nuevo Progreso y su entorno.

Los agentes comprobaron que el detenido tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia (Policía de Córdoba)

Un prófugo buscado por un crimen fue detenido en un control policial en Pompeya

A horas de terminar el 2025, un joven de 23 años que tenía pedido de captura en una causa por homicidio fue detenido por la Policía de la Ciudad en la zona del barrio porteño de Nueva Pompeya.

El operativo se realizó cerca de las 2.20, cuando efectivos de la fuerza de seguridad recorrían la avenida Sáenz y advirtieron que un Volkswagen Bora circulaba con las luces apagadas.

El auto fue frenado a la altura de Amancio Alcorta, a pocos metros del Puente Alsina. Lo conducía una mujer, quien manifestó ser chofer de una aplicación de viajes y mostró su documentación.

En el asiento trasero iba un pasajero, quien se mostró nervioso durante el procedimiento, a tal punto que en un momento quiso irse del lugar a pie, según relataron fuentes policiales.

Frente a esta situación, los agentes procedieron a identificarlo. Fue entonces cuando constataron que se trataba de Lucas Alan Palacios, un vecino de la localidad bonaerense de Villa Celina que se encontraba prófugo de la Justicia.

El joven tenía un pedido de captura vigente desde el 7 de noviembre pasado, emitido por el Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza, a cargo del juez Martín Vázquez, por un crimen que es investigado por el fiscal Claudio Fornaro, de la UFI de Homicidios de La Matanza.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la detención se concretó de inmediato tras la consulta con el magistrado de turno.

El juez dispuso la detención del acusado y el retiro de la conductora del lugar, quien pudo continuar su trabajo tras constatarse que tanto ella como su vehículo no presentaban ningún impedimento.