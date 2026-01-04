Robo en vacaciones: le hicieron un escruche a una familia rosarina en la casa que alquilaron en Pinamar

La zona donde ocurrió el escruche

Una familia oriunda de Rosario denunció que delincuentes ingresaron a robar en la vivienda que alquilaron para vacacionar en el norte de Pinamar. Según la denuncia, los ladrones se llevaron un botín que, según su estimación, alcanza los 20 millones de pesos.

El robo tipo escruche ocurrió durante la noche del sábado, mientras la casa, ubicada en la calle Del Sauce 400, en la esquina con Nautilus, estaba vacía, según publicó el portal CNM y confirmó este medio ante fuentes oficiales. Se trata de una zona boscosa, en la que hay pocos chalets por manzana y mucho parque.

Cuando la familia regresó al domicilio, se topó con la puerta balcón de una de las habitaciones forzada, señal de la maniobra empleada por los ladrones para ingresar al inmueble.

Entre los objetos sustraídos, la familia indicó el robo de 5.000 dólares y 4.000.000 de pesos, una Nintendo Switch, un bolso de viaje color verde militar, una mochila Jansport, una mochila Puma BMW, una PlayStation 4, una PlayStation 5, una barra de sonido JBL, una computadora portátil Dell, lentes de sol Dolce & Gabbana y dos parlantes JBL Beatbox.

“El valor total de lo robado podría rondar los 20 millones de pesos, considerando tanto el dinero como el equipamiento”, declaró la familia. La causa la investiga la DDI de Pinamar.

Mar del Plata: intentaron robarle el auto, pero su esposo los echó a golpes

Dos motochorros le quisieron robar el auto a una mujer y su pareja los echó a las trompadas en Mar del plata

El barrio de Peralta Ramos Oeste, en la ciudad de Mar del Plata, fue escenario de una violenta secuencia: dos motochorros quisieron robarle el auto a una mujer en la entrada de su casa, pero su marido intervino y enfrentó a los ladrones a los golpes. De esta manera, evitó el asalto. La hija de 10 años de la pareja fue testigo del hecho.

El episodio, registrado por una cámara de seguridad, se produjo alrededor de las 21.30 en la calle Casildo Villar entre Magallanes y Ayolas.

De acuerdo con las imágenes que se observan en la filmación, la mujer había llegado a su domicilio y descendió del automóvil para abrir el portón del garaje cuando fue interceptada por dos asaltantes.

Mientras uno de los ladrones se mantuvo en la moto, el otro la abordó, le arrebató las llaves y se subió al coche. Los gritos de la víctima, junto al ladrido de los perros y la activación de la alarma, alertaron a su marido.

El esposo de la víctima, entonces, salió rápidamente de la vivienda para enfrentar al ladrón y lo tomó a golpes de puño, hasta el punto de obligarlo a abandonar el vehículo. Ante la resistencia del hombre y la presencia de otros vecinos, el delincuente huyó junto a su cómplice, que lo esperaba en la moto.

Según informó el portal marplatense 0223, la hija de la pareja, una niña de 10 años, fue testigo de la secuencia desde la puerta del domicilio. Un vecino relató que la menor estaba en shock: “Pobrecita. No paraba de llorar”.